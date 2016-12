Sto zmian dla firm - pakiet zmian w ustawach gospodarczych

Wchodzące w życie 1 stycznia przepisy mają położyć kres urzędniczej samowoli, gdy przepisy gospodarcze są niejasne. Otóż w sytuacjach, gdy przedsiębiorca zastosuje się do „ugruntowanej praktyki urzędniczej", nie będzie można nakładać na niego sankcji ani kar. Za ową praktykę będą uważane poglądy administracji wyrażone w interpretacjach dla innych przedsiębiorców wydawanych w takich samych stanach faktycznych i takim samym stanie prawnym.

Taka „klauzula pewności prawa" ma dotyczyć sfery danin publicznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na tle tych przepisów zdarzają się nieporozumienia, wynikające ze zmiennej polityki urzędów.

W prawie podatkowym ma się pojawić jeszcze jedno zabezpieczenie dla przedsiębiorcy: objaśnienia podatkowe. Będzie je wydawał minister finansów, przedstawiając swoje rozumienie konkretnych przepisów na podstawie m.in. orzecznictwa sądów. Wprawdzie już dziś taką interpretację można uzyskać na własne potrzeby, ale wyjaśnienia mogą ułatwić podejmowanie niektórych decyzji bez formalności. Czy wpłyną na bardziej przyjazne postrzeganie uczciwych przedsiębiorców przez urzędników? – czas pokaże.

Pakiet zmian w ustawach gospodarczych (nazywany przez rząd „sto zmian dla firm") obejmuje także liczne ułatwienia m.in. w prawie pracy i prawie budowlanym. Firmy zatrudniające do 50 pracowników zwolniono z obowiązku ustanawiania regulaminu pracy i wynagradzania (dotychczas limit wynosił 20 pracowników). Więcej drobnych inwestorów będzie mogło uniknąć formalności związanych ze stawianiem obiektów budowlanych.

Podniesiono także progi obrotów małych firm, dzięki czemu więcej z nich skorzysta z uproszczonych rozliczeń podatkowo-księgowych. Z 1,2 do 2 mln euro wzrośnie limit przychodów netto, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zwiększono także – ze 150 do 250 tys. euro – maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W pakiecie wprowadzono też inne zmiany, np. upraszczające ustanawianie prokurentów spółek oraz ograniczające zakres danych wpisywanych do CEIDG.

ustawa czeka na podpis prezydenta