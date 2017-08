GIODO wszczyna kontrolę w InPost w związku z wyciekiem danych

GIODO informuje w nim, że chodzi o postępowanie kontrolne w związku z wyciekiem bazy danych, który dotknął InPost w połowie lipca.

Na polskojęzycznym forum Cebulka, będącym częścią sieci Tor, znalazła się baza danych zawierająca informacje takie, jak między innymi personalia pracowników (w tym numery PESEL, numery dowodów tożsamości, informacje o zatrudnieniu), spis budynków należących do firmy InPost (w tym opisy zabezpieczeń fizycznych nieruchomości), a także zrzuty ekranu ustawień konsoli do zarządzania paczkomatami.

Ujawniono również dane o współpracy firmy InPost z organami upoważnionymi do pozyskiwania danych osobowych, takimi jak prokuratura, jednostki policji, a także urzędy państwowe. W spisie około dwudziestu sześciu tys. plików można znaleźć informacje o podmiotach składających zapytania do organów oraz sygnatury około sześciu tys. spraw przesyłanych za pomocą monitorowanych przesyłek.

Jak informuje serwis Zaufana Trzecia Strona, włamanie dotknęło jedynie pracowników firmy InPost - nie jej klientów. Autor serwisu zwraca również uwagę na fakt, że firma nie odczuje obecnie skutków wycieku danych tak dotkliwie, jak by to miało miejsce po wejściu w życie przepisów narzucanych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), co nastąpi w maju 2018 r.