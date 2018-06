Egzekucja z praw majątkowych do domeny internetowej

W świecie rozwoju nowych technologii skuteczne zaspokojenie należności wierzycieli coraz częściej staje się możliwe w wyniku przeprowadzenia egzekucji z praw majątkowych do domeny internetowej.

Prawa te w wielu wypadkach posiadają znaczną wartość i stanowią istotny składnik majątku dłużników.

Używanie w sieci

Podmiot, który zarejestrował domenę internetową, nie nabywa prawa własności – a jedynie prawo do jej używania w sieci. Wywołuje to taki skutek, że podmiot ten uzyskuje na zasadach wyłączności prawo do posługiwania się nową, zarejestrowaną domeną w sieci. Może on przenieść prawa z domeny internetowej na inny podmiot, może też wydzierżawić domenę i czerpać z tego tytułu pożytki. Prawa do domeny internetowej są bowiem zbywalnymi prawami majątkowymi, a egzekucja z tych praw uregulowana jest w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Doręczenie zawiadomienia

Prawo do domeny internetowej zostaje zajęte z chwilą doręczenia zawiadomienia dłużnikowi zajętej wierzytelności. Komornik sądowy w toku egzekucji wysyła zawiadomienie o zajęciu prawa do domeny internetowej do rejestratora domeny, czyli do NASK ale również do podmiotu pośredniczącego w rejestracji domeny, czyli dla przykładu do home.pl.

Wszelkie uprawnienia dłużnika

Z mocy zajęcia wierzyciel może wykonywać wszelkie uprawnienia majątkowe dłużnika wynikające z zajętego prawa, które są niezbędne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji, może również podejmować wszelkie działania, które są niezbędne do zachowania prawa. Działaniami takimi są najczęściej czynności faktyczne i prawne mające na celu zapobieżenie utraty prawa lub doprowadzenia do pomniejszenia jego wartości, np. uiszczenie przez wierzyciela opłaty abonenckiej w celu utrzymania prawa do domeny internetowej.

Do oszacowania zajętego prawa komornik sądowy powołuje biegłego sądowego.

Możliwa sprzedaż z wolnej ręki

Dodatkowo, na wniosek dłużnika i za zgodą wierzyciela możliwa jest sprzedaż prawa do domeny internetowej z wolnej ręki bez oszacowania prawa przez biegłego sądowego. Do zaspokojenia wierzyciela z zajętego prawa dochodzi w wyniku uzyskania dochodów, jakie prawo to przynosi, z realizacji tego prawa lub z jego sprzedaży.

Niestety przepisy prawa obowiązujące komorników sądowych w Polsce dotyczące jurysdykcji krajowej uniemożliwiają zajmowanie praw majątkowych z domen ogólnoświatowych. Kancelaria Gardocki i Partnerzy bardzo często w postępowaniach egzekucyjnych rekomenduje wierzycielom korzystanie z tego sposobu egzekucji. Jego zastosowanie coraz częściej przyczynia się do zaspokojenia wierzyciela w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Paweł Milewski adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni