Nieuczciwa konkurencja bez tajemnic

Implementacja unijnej dyrektywy otworzy kolejną furtkę do stosowania systemu legalnego zgłaszania nieprawidłowości – pisze dr Beata Baran.

Polski ustawodawca rozpoczął procedowanie projektu ustawy dostosowującej krajowe normy prawne do dyrektywy unijnej 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Transpozycja dyrektywy do naszego porządku prawnego przyniesie znaczące zmiany w kluczowym dla biznesu obszarze – nowego zdefiniowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynu nieuczciwej konkurencji. Projekt wprowadza też kontratypy określające sytuacje, gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie ma charakteru bezprawnego. Jedno z proponowanych rozwiązań bliskie jest rozwiązaniom przyjętym w tzw. systemach whistleblowingowych. Polska powinna implementować unijne rozwiązania do 9 czerwca 2018 r.

Zgodnie z projektowaną regulacją zmieniony zostanie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2018 r., poz. 419). W jego ramach nastąpi implementacja nowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z nią taką tajemnicę będą stanowić zarówno informacje techniczne, jak i technologiczne, organizacyjne lub inne mające wartość gospodarczą.

Projektodawca przewiduje dalsze obostrzenia polegające na określeniu informacji jako całości lub ich szczególnego zestawienia, a także zbioru elementów. Co więcej, nowa regulacja wprowadza przesłankę polegającą na tym, że informacje te nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się takim rodzajem danych bądź też nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Ustawodawca przewiduje i jednocześnie podnosi poziom wymagań koniecznych do uzyskania przedmiotowej ochrony dla przedsiębiorcy. Musi on podjąć rozsądne działania w celu utrzymania poufności informacji.

Wprowadzone zostanie także pojęcie „uprawnionego". Można je interpretować zarówno jako przedsiębiorcę, jak i inne podmioty uprawnione do korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa (np. franczyzobiorca).

W projektowanym akcie prawnym wskazane są ponadto przypadki, w których pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji. Bezprawność zostanie wyłączona w sytuacji, gdy: nastąpiło to w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi, w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego lub gdy ujawnienie nastąpiło wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa i było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie do ustawy wyłączenia bezprawności w przypadku niezachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego. Przewidziane w projekcie rozwiązanie otwiera kolejną w polskim ustawodawstwie furtkę do stosowania systemu zgłaszania nieprawidłowości i związanych z nim swoistych wyjątków na tle prawodawstwa krajowego. Jednocześnie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, o jakie ujawnienie nieprawidłowości chodzi – czy w ramach ścieżki wewnątrz organizacji (whistleblowing), czy też zgłoszenie nieprawidłowości do organów państwowych (np. organów nadzoru). Kwestie te mają szansę na rozwianie w toku prac legislacyjnych nad proponowanym projektem.

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Baran, Książek, Bigaj & Wujczyk