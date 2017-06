Więcej informacji o nieruchomościach cudzoziemców w Polsce trafi do ministra spraw wewnętrznych

Więcej informacji o cudzoziemcach trafi bowiem do ministra spraw wewnętrznych. Od czwartku wchodzi w życie ostatni przepis nowelizacji z 2 grudnia 2016 r. do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wprowadza on zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe uregulowanie zobowiązuje do zawierania we wniosku o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, oświadczenia czy są cudzoziemcami, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, oświadczenia czy są właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terytorium Polski. Sądy będą następnie przesyłać dokumenty składane do akt rejestrowych ministrowi spraw wewnętrznych.

Pozostałe uregulowania noweli z 2 grudnia 2016 r. zaczęły obowiązywać znacznie wcześniej, bo już od nowego roku.

Przewidują one, że kancelarie notarialne i sądy mają obowiązek przekazywać resortowi spraw wewnętrznych więcej informacji o transakcjach z cudzoziemcami.

Zwiększył się też katalog dokumentów, które notariusze przesyłają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oprócz aktów notarialnych od 1 stycznia przekazują akty poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia, umowy zbycia udziałów, akcji itp.

Natomiast organy administracji publicznej mają obowiązek przesyłać ministrowi ostateczne decyzje administracyjne, na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość.

Nowela realizuje zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Kilka lat temu NIK ustaliła, że wielu cudzoziemców posiada ziemię w Polsce dzięki nabyciu udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ma pełnej wiedzy o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Według NIK dane MSW są trzy-, czterokrotnie niższe od stanu rzeczywistego. Według Izby winne są przepisy, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanych gruntach.

Nowela ma więc zapewnić pozyskiwanie jak najpełniejszej wiedzy o nabywanych lub obejmowanych udziałach lub akcjach przez cudzoziemców w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości oraz ujęcia w prowadzonym rejestrze rzeczywistej powierzchni nieruchomości stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółek z siedzibą w Polsce, w których cudzoziemcy nabyli akcje lub udziały.

Zdaniem MSW pozwoli to na wyeliminowanie przypadków naruszania przepisów.

Nowe przepisy dały też dostęp ministrowi spraw wewnętrznych do bazy danych ksiąg wieczystych, co przyspieszyło pozyskiwanie przez ministra informacji i ograniczyło koszty administracyjne generowane w wyniku podejmowania czynności wyjaśniających. ©?

Podstawa prawna: art. 4 nowelizacji z 2 grudnia 2016 r. DzU z 28 grudnia 2016 r., poz. 2175