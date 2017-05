Zmowa przetargowa na usługi holownicze w opolskim - decyzja UOKiK

UOKiK otrzymał informację od Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w sprawie zmowy uczestników przetargu na holowanie i parkowanie pojazdów. Zawiadomienie dotyczyło dwóch przedsiębiorców z woj. opolskiego: Auto Czok z Kępy i P.W. Warm z Niemodlina. Postępowanie urzędu potwierdziło niedozwolone działania przy zamówieniach publicznych organizowanych nie tylko przez KWP, ale również Starostwo Powiatowe w Opolu. Niezgodna z prawem praktyka trwała co najmniej od 2013 r.

- Z naszych ustaleń wynika, że przedsiębiorcy wspólnie ustalali swoje oferty. Podzielili również rynek i jednocześnie zyski bez konieczności konkurowania ze sobą o zamówienie – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Uczestnicy zmowy umówili się, że jeden z nich wygra przetarg, po czym zatrudni drugiego jako podwykonawcę. W efekcie każdy z nich działał na swoim określonym, stałym terenie, bez potrzeby konkurowania.

Przykładem może być przetarg organizowany przez Starostwo Powiatowe Opolu w 2013 r. Przedsiębiorcy złożyli wówczas oferty, które zawierały identyczne ceny oraz brakowało w nich tych samych dokumentów. Zostały one uzupełnione również jednocześnie i z wyjątkiem jednej – nadal miały tę samą cenę za wszystkie oferowane usługi. Po wybraniu korzystniejszej oferty, zwycięzca przetargu zatrudnił drugiego z uczestników jako podwykonawcę.

Zdaniem urzędu, Auto Czok i P.W. Warm działali w porozumieniu. Mało prawdopodobne jest bowiem, żeby dwaj przedsiębiorcy złożyli oferty równe co do grosza na każde z 21 zamawianych usług. Jednocześnie ich propozycje zawierały te same błędy oraz były złożone w tym samym czasie. Trudno również wyobrazić sobie, że podmiot gospodarczy, który chce zdobyć zamówienie i zna pierwotną cenę swojego konkurenta, nie zaoferował niższych stawek, przynajmniej na część zamawianych usług.

Na uczestników zmowy przetargowej została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 170 tys. zł (88 521 na P.W. Warm i 81 993 na Auto Czok). Prezes UOKiK nakazał również zaniechanie praktyki, ponieważ ustalił, że przedsiębiorcy nadal biorą udział w przetargach na podobnych zasadach. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.