Dofinansowanie dla firm z programu bonów na innowacje

Nawet 340 tys. zł dofinansowania może otrzymać każda mikro, mała lub œrednia firma, która we współpracy z wybranš przez siebie jednostkš naukowo-badawczš postawi na stworzenie nowego towaru lub usługi, bšdŸ wykorzystanie nowoczesnego wzornictwa.

Założenie programu bonów na innowacje jest proste. Przedsiębiorca za rynek, na którym się porusza, wie, jakie występujš na nim trendy i ma pomysł na rozwój własnej firmy, który pozwoli utrzymać lub zwiększyć jej konkurencyjnoœć. To, czego może mu brakować, to doœwiadczenie, wiedza i zasoby niezbędne do tego, aby ten pomysł przekuć na nowy lub zmodernizowany produkt, unowoczeœnionš usługę, czy ogólnie poprawienie i unowoczeœnienie swojej oferty. Tym z kolei majš dysponować jednostki badawcze, naukowe lub inni przedsiębiorcy, którzy z prowadzenia badań i prac rozwojowych na zlecenie innych podmiotów uczynili sens swojego istnienia. Program bon na innowacje ma połšczyć te dwa œrodowiska: przedsiębiorców, którzy chcš się rozwijać i jednostek dysponujšcych zasobami do prowadzenia badań i prac rozwojowych.

Inteligentny rozwój

Mówišc o bonach na innowacje dostępnych w skali całego kraju, chodzi tak naprawdę o jednš z częœci programu „Inteligentny rozwój". Kryje się ona pod działaniem o numerze 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP". Z jego œrodków mogš korzystać niemal wszystkie mikro, małe lub œrednie przedsiębiorstwa prowadzšce działalnoœć na obszarze Polski. Wyłšczenia sš naprawdę nieliczne. Przykładowo może chodzić o firmy, które wykorzystały przysługujšcy im limit pomocy de minimis.

Pod takš postaciš udzielane jest bowiem wsparcie finansowe z tego działania, a przypomnijmy, że limit ten wynosi 200 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat podatkowych. Jeżeli więc firma korzystała z takiej pomocy, niezależnie od tego, jaki był jej cel lub przeznaczenie (dotacje na rozwój, ulgi lub zwolnienia podatkowe, subsydiowanie zatrudnienia, wsparcie prowadzenia badań itd.) i wyczerpała limit wsparcia, to na ponownš możliwoœć skorzystania z pomocy de minimis musi po prostu poczekać.

To, na co firma może przeznaczyć dotację, to zakup od wykonawcy specjalistycznej usługi. Takiej, która będzie polegała na opracowaniu nowego lub znaczšco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W praktyce należy jednak pamiętać, że program bazuje na refundacji poniesionych wydatków. Czyli najpierw przedsiębiorca musi zainwestować œrodki własne, a po zakończeniu realizacji projektu, otrzyma zwrot częœci (nawet 85 proc.) poniesionych nakładów.

Jednostka badawcza

Wyboru jednostki (jednostek) badawczej, której firma powierzy takie prace, należy dokonać przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ważne jest jednak to, aby nie podpisywać z niš ostatecznej (wišżšcej) umowy, ponieważ zostanie to potraktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu, co oznacza jego dyskwalifikację, czyli brak możliwoœci uzyskania dotacji. Zaleca się zatem, aby była to umowa warunkowa, z klauzulš zawieszajšcš jej wejœcie w życie, co najmniej do momentu złożenia przez firmę wniosku o dofinansowanie.

Należy także podkreœlić, że przepisy wyraŸnie wskazujš, jakie kryteria musi spełniać wybrana jednostka badawcza. I tak, wykonawcš usługi mogš być jednostki naukowe posiadajšce przyznanš kategorię naukowš A+, A lub B, a mogš to być:

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

- instytuty badawcze,

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działajšce na terytorium Polski,

- Polska Akademia Umiejętnoœci,

- inne jednostki organizacyjne niewymienione.

Dodatkowo mogš to być także:

- spółki celowe uczelni lub spółki celowe jednostki naukowej,

- centra transferu technologii uczelni,

- przedsiębiorcy posiadajšcy status centrum badawczo-rozwojowego, akredytowane laboratoria (posiadajšce akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodnoœci (DzU z 2017 r., poz. 1226 ze zm.).

Koszty kwalifikowane

Przygotowujšc całe przedsięwzięcie, a w szczególnoœci planujšc wielkoœć budżetu należy uwzględnić kryteria dotyczšce minimalnego i maksymalnego poziomu tzw. wydatków kwalifikowanych (w tym wypadku ogólnie kosztu zakupu usługi). Koszty te muszš się mieœcić w granicach 60 tys. zł – 400 tys. zł. Uwzględniajšc maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania sięgajšcy 85 proc. wydatków, daje to możliwoœć uzyskania dotacji w granicach 51 tys. zł – 340 tys. zł. Ponadto prace w ramach całego projektu powinny być tak rozłożone, aby dało się je wszystkie zakończyć w cišgu 18 miesięcy.

Dokonanie wyboru właœciwej jednostki i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnego z powyższymi kryteriami nie oznacza jeszcze, że firma otrzyma dofinansowanie. Każda aplikacja jest bowiem oceniana, a kryteriów, które decydujš o szansach zdobycia pieniędzy jest więcej.

Najważniejsze kryteria

W trakcie oceny każdej aplikacji weryfikacji (ocenie) podlega m.in. to, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalnoœci wykluczonych z możliwoœci uzyskania wsparcia. Wyłšczeń tych nie ma wprawdzie dużo, ale jednak występujš. Sprawdzane jest także to, czy sam wnioskodawca ma prawo ubiegać się o wsparcie (np. to, czy należy do sektora MSP – a warto pamiętać o tym, że przy ustalaniu takiego statusu bierze się pod uwagę ewentualne powišzania z innymi firmami. Stšd firma zatrudniajšca raptem kilka osób i majšca obrót na poziomie kilkuset tysięcy złotych może być tak naprawdę dużym podmiotem, jeżeli jej właœcicielem, czy tylko współwłaœcicielem będzie duża firma – np. relacja spółka matka – spółka córka). Tak jak przy wszystkich unijnych projektach, tak i te finansowane w ramach bonu na innowacje muszš pozostawać w zgodzie z politykami horyzontalnymi (zakaz dyskryminacji, poszanowanie równouprawnienia, ochrona œrodowiska, zrównoważony rozwój). Cel projektu musi być uzasadniony i racjonalny, co oznacza, że wpisuję się nie tylko w istotę działania, ale także działalnoœci prowadzonej przez firmę. Ponadto musi on wpisywać się także w jednš z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. To kryterium może zawężać nieco możliwoœci, jednak warto pamiętać, że specjalizacje na poziomie krajowym sš szeroko traktowane, więc przy odpowiednim podejœciu do tematu tak naprawdę sporo można w nich zmieœcić. Co jeszcze? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że wszystkie zaplanowane wydatki muszš zostać uzasadnione jako niezbędne do realizacji projektu i osišgnięcia zakładanych rezultatów. Nie wolno więc sztucznie zawyżać wydatków, ponieważ może to zostać wykryte.

To na czym może zyskać projekt to stopień gotowoœci wdrożeniowej rezultatów projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, technologii produkcji). Premiowane będš projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukowš zostanš zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii. Zakres usługi może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znaczšco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych, lub warunkach rzeczywistych, wykonanie, demonstracja, testy fizycznej formy projektu wzorniczego, wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, okreœlenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Wreszcie dodatkowe punkty można także uzyskać za włšczenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znaczšco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego lub technologii produkcji.

Konkurs w rundach

Konkurs ogłoszony przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci podzielony został na cztery rundy. W zwišzku z tym wnioski o dofinansowanie mogš być składane w następujšcych terminach:

- dla rundy I – od 22 marca do 22 maja 2018 roku;

- dla rundy II – od 23 maja do 23 lipca,

- dla rundy III – od 24 lipca do 24 wrzeœnia,

- dla rundy IV – od 25 wrzeœnia do 22 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, kryteria wyboru projektów wraz z ich opisem, wzór umowy o dofinansowanie, wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji można znaleŸć na stronie www.parp.gov.pl.

Krajowe inteligentne specjalizacje

Obecnie opisanych jest 17 krajowych specjalizacji, na które składajš się:

- zdrowe społeczeństwo,

- innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leœno-drzewnego,

- biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii œrodowiska,

- wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,

- inteligentne i energooszczędne budownictwo,

- rozwišzania transportowe przyjazne œrodowisku,

- nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów,

- minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),

- innowacyjne rozwišzania i technologie w gospodarce wodno-œciekowej,

- wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właœciwoœciach, w tym nanoprocesory i nanoprodukty,

- sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe,

- inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne,

- elektronika drukowana, organiczna i elastyczna,

- automatyzacja i robotyka procesów technologicznych,

- fotonika,

- inteligentne technologie kreacyjne,

- innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływajšcych, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i œródlšdowy.