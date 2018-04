Renoma: jak przedsiębiorca powinien sobie radzić z naruszeniem dóbr osobistych w internecie

Internet daje przedsiębiorcy realne możliwoœci budowania swojej renomy. Pozwala na masowe dotarcie do klientów. Ponieważ trudno jest prowadzić działalnoœć bez obecnoœci w internecie, to przedsiębiorca narażony jest na naruszenia dóbr osobistych przez użytkowników internetu. Jak jednak powinien walczyć z tym zjawiskiem?

Jeżeli wobec przedsiębiorcy wysuwano np. obraŸliwe, nieprawdziwe komentarze lub używano nazwy firmy w kontekœcie, który stawia jš w złym œwietle a działania te mogš podważać zaufanie do produktów i usług firmy, to mogło dojœć do naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Poza realizacjš konstytucyjnie zagwarantowanej wolnoœci słowa, internet jest miejscem, w którym wolnoœć wypowiedzi jest rażšco nadużywana. Dochodzenie ochrony swoich dóbr bywa trudne, ale im wczeœniej podjęto działania, to tym większa jest szansa na skutecznš obronę oraz gwarancję braku podobnych naruszeń w przyszłoœci.

Naruszenie dóbr osobistych może mieć dla przedsiębiorcy poważne następstwa, w tym prowadzić do strat finansowych w zwišzku ze zmniejszeniem poziomu sprzedaży, spadkiem obrotów, co w ostatecznoœci może zaważyć na dalszym jego istnieniu. Przedsiębiorca ma możliwoœć podjęcia obrony przed naruszeniem dobrego imienia, renomy i wizerunku firmy i innych dóbr zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego.

Ważny katalog

Kodeks cywilny nie zawiera definicji dobra osobistego, ograniczajšc się do przytoczenia przykładowego katalogu dóbr osobistych. Zaliczajš się do nich m.in. zdrowie, wolnoœć, czeœć, swoboda sumienia, nazwisko, wizerunek, nietykalnoœć mieszkania i inne. Katalog ten w zasadniczej mierze odnosi się do wartoœci immanentnie przypisanych wyłšcznie osobom fizycznym i majšcym swoje Ÿródło w przyrodzonej niezbywalnej godnoœci człowieka.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, przepisy o ochronie dóbr osób fizycznych należy odpowiednio stosować do ochrony dóbr osób prawnych (art. 43 w zw. z art. 23 k.c.).

Ochrona ta przysługuje nie tylko więc osobom fizycznym, w tym prowadzšcym jednoosobowš działalnoœć gospodarczš lub działalnoœć prowadzonš w ramach spółki cywilnej, ale również osobom prawnym (np. spółka z o.o., jednostka organizacyjna nie posiadajšca osobowoœci prawnej, spółka jawna, partnerska czy komandytowa etc.).

Sšd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2015r. (I CSK 16/14) powtórzył swój wyrażony już dużo wczeœniej poglšd, zgodnie z którym „Dobre imię osoby prawnej jest łšczone z opiniš, jakš o niej majš inne osoby ze względu na zakres jej działalnoœci. Uwzględnia się tu nie tylko renomę wynikajšcš z dotychczasowej działalnoœci osoby prawnej, ale i niejako zakładanš (domniemanš) renomę osoby prawnej od chwili jej powstania".

Renoma to suma pozytywnych wyobrażeń i ocen na temat danego przedsiębiorcy, w tym o oferowanych przez niego produktach i usługach. Należy rozważyć, zatem, czy w danym przypadku, w œwietle art. 24 k.c. w zw. z art. 43 k.c. naruszono dobro osobiste osoby prawnej w postaci dobrego imienia (renomy).

Więcej na temat dóbr osobistych przedsiębiorców można znaleŸć w doktrynie i orzecznictwie. Nie ulega wštpliwoœci, że dobra takie jak: renoma lub dobra sława, wizerunek firmy, nazwa lub firma, tajemnica korespondencji, nietykalnoœć lokali, twórczoœć naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska należš do atrybutów osób prawnych, stanowišc integralny element ich podmiotowoœci.

Co trzeba zrobić

Przepis art. 24 k.c. wymienia uprawnienia, które przysługujš temu, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem. W art. 448 k.c. statuuje, również dla osób prawnych możliwoœć dochodzenia zadoœćuczynienia pieniężnego za doznanš krzywdę. Natomiast, jeżeli naruszenie zastało już dokonane uprawniony może ubiegać się o usunięcie skutków naruszenia.

Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego przedsiębiorca może żšdać:

- Zaniechania bezprawnego działania. Ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żšdać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. O zagrożeniu dobra osobistego można mówić, gdy istnieje realna, obiektywnie uzasadniona obawa naruszenia takiego dobra.

- Usunięcia skutków naruszenia. W razie naruszenia można żšdać, aby osoba, która dopuœciła się naruszenia, dopełniła czynnoœci potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególnoœci by złożyła oœwiadczenie odpowiedniej treœci i formie. Żšdanie to powinno być skonkretyzowane w szczególnoœci poprzez okreœlenie treœci oœwiadczenia, złożenia którego się pokrzywdzony podmiot domaga. Przykładowo, w sytuacji zamieszczenia na stronie internetowej informacji szkalujšcych i obraŸliwych a także innych, które mogš poniżyć dany podmiot w opinii publicznej lub prowadzić do utraty zaufania potrzebnego do danego rodzaju działalnoœci – można domagać się złożenia okreœlonej treœci oœwiadczenia, a więc przeprosin. Usunięcie skutków naruszenia ma nastšpić w co najmniej takiej samej formie i miejscu, w jakim doszło do naruszenia, a więc jeżeli dobro zostało naruszone w popularnym serwisie informacyjnym tam też winno zostać zamieszczone stosowne oœwiadczenie.

- Zapłaty zadoœćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy na okreœlony cel społeczny (art. 448 k.c.). Przesłankš roszczenia o zasšdzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny jest wina umyœlna lub rażšce niedbalstwo.

- Naprawienia szkody na zasadach ogólnych w przypadku wyrzšdzenia szkody majštkowej. Szkodę należy wówczas w pełnej wysokoœci udowodnić, co bywa trudne. Przykładem szkody jest wymierzalny spadek obrotów, utrata pewnych zysków w zwišzku z odejœciem stałych kontrahentów. Trzeba w takich przypadkach wykazać, iż pomiędzy tak okreœlonš szkodš a naruszeniem dóbr istnieje rzeczywisty zwišzek przyczynowy.

Trzeba ustalić winnego

Dochodzenie roszczeń, w zwišzku z naruszeniem dóbr osobistych w Internecie, na drodze sšdowej może być trudne z uwagi na koniecznoœć ustalenia tożsamoœci osoby dokonujšcej naruszenia. Bywa, że w celu pozyskania tych danych inicjowane jest prywatnoskargowe postępowanie karne poprzez złożenie w trybie art. 488 k.p.k. skargi na policję i przerzucenie tym samym na państwowe organy œcigania kwestii ustalenia danych sprawcy (w trybie art. 218 k.p.k. i 236 a k.p.k.). W takiej sytuacji mówi się o instrumentalnym wykorzystaniu postępowania karnego celem ustalenia danych sprawcy niezbędnych do zainicjowania procesu cywilnego.

W pierwszej kolejnoœci, po stwierdzeniu naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy, powinien on drogš internetowš skierować do administratora danego serwisu internetowego zawiadomienia w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym przez innego użytkownika bezprawnych treœci. Zawiadomienie powinno być wiarygodne i zawierać kompletne i prawdziwe informacje, które pozwolš administratorowi serwisu internetowego na dokonanie prawidłowej oceny stanu faktycznego. Niektóre serwisy internetowe w swoim regulaminie wskazujš, w jaki sposób należy zgłosić naruszenie, i jakie informacje należy przekazać.

Szybka reakacja

W przypadku naruszenia dóbr osobistych w internecie bardzo ważna jest szybka reakcja, zmierzajšca do usunięcia oczerniajšcego wpisu. Czasami wystarczy samo skontaktowanie się z autorem wpisu, jeœli w ogóle jest taka możliwoœć, ale częœciej skuteczniejszy jest kontakt z administratorem portalu, na którym dokonano naruszenia.

21 sierpnia 2013 roku Naczelny Sšd Administracyjny w sprawie I OSK 1666/12 wydał wyrok, w uzasadnieniu którego odniósł się do kwestii udostępnienia danych osobowych podmiotom prywatnym w aktualnym stanie prawnym. Sšd zarówno dostrzegł koniecznoœć ochrony danych osobowych, zaœ z drugiej uznał, że ochrona ta nie ma charakteru absolutnego i w uzasadnionych przypadkach generalne reguły rzšdzšce ustawš pozwalajš na udostępnienie danych osobowych przez administratora. Ważny wyrok w omawianej kwestii zapadł też w zeszłym roku. Sšd Najwyższy w sprawie (sygn. akt I CSK 511/16) przesšdził, że w razie sporu to administrator strony internetowej ma dowieœć, że nie wiedział o bezprawnych wpisach, a jeœli wiedział – ponosi odpowiedzialnoœć.

W przypadku skutecznego zawiadomienia administratora serwisu internetowego o zamieszczeniu w serwisie bezprawnych treœci, administrator serwisu internetowego, ponosi odpowiedzialnoœć cywilnš, karnš lub administracyjnš – zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš, jeżeli nie uniemożliwił dostępu do powyższych danych innym użytkownikom serwisu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš: „Nie ponosi odpowiedzialnoœci za przechowywane dane ten, kto udostępniajšc zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub zwišzanej z nimi działalnoœci, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomoœci o bezprawnym charakterze danych lub zwišzanej z nimi działalnoœci niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych".

Jakie przepisy

Przedsiębiorca ma możliwoœć podjęcia obrony przed naruszeniem dóbr dobrego imienia, renomy, wizerunku firmy i innych dóbr zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. Każde z tych postępowań rzšdzi się odmiennymi prawami. Istnieje również możliwoœć podjęcia prawnej reakcji na gruncie innych ustaw szczególnych. Œrodki reakcji przewidujš też m.in. przepisy ustawy o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisy prawa prasowego.

Przedsiębiorca nie zawsze jest zainteresowany dochodzeniem swoich praw na drodze postępowania sšdowego i bywa, że wystarczajšce dla ochrony jego interesów oraz jego firmy będzie doprowadzenie do usunięcia krzywdzšcych dla niego treœci ze strony internetowej. Istotne znaczenie ma podjęcie zdecydowanych i natychmiastowych działań, ponieważ pomoże to zagwarantować należyte zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy.

Zdaniem autora

Pomówienie przez konkurencję - Ewelina Badura, radca prawny Badura Legal – Kancelaria

Bardzo często naruszenia dóbr osobistych przedsiębiorcy dopuszcza się konkurencja oraz klienci. Przeważnie sš to zarzuty o okreœlonej treœci, ogólnie negatywna ocena działalnoœci firmy, nieprawdziwe informacje na temat sytuacji gospodarczej firmy, czy też nieprawdziwe informacje o pracownikach i władzach firmy.

W takiej sytuacji obok ewentualnej odpowiedzialnoœci karnej za zniesławienie (rzadziej za zniewagę) oraz odpowiedzialnoœci za naruszenie dóbr osobistych, nieuczciwy konkurent może odpowiadać za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzajšcych w błšd wiadomoœci o własnym przedsiębiorstwie lub innym przedsiębiorcy, w celu przysporzenia korzyœci lub wyrzšdzenia szkody jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Warto pamiętać, że rozpowszechnianie fałszywych informacji jest wykroczeniem na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co rodzi odpowiedzialnoœć nie tylko na gruncie prawa cywilnego.