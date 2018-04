Brexit: rząd pozbawi ochrony polskie firmy na Wyspach Brytyjskich

Tuż przed wyjœciem Wielkiej Brytanii z Unii Polska wypowiada umowy, które mogłyby pomóc 40 tys. działajšcych tam przedsiębiorców z kraju.

Theresa May, angielska premier, przysłała ostatnio pismo do Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, w którym zdradza częœć planów brytyjskiego rzšdu na najbliższe miesišce. Okazuje się, że Polacy mieszkajšcy na Wyspach będš musieli od marca 2019 r. zgłaszać w Home Office (angielskie MSW) swój pobyt w Zjednoczonym Królestwie przekraczajšcy trzy miesišce. Z kolei od połowy 2021 r. będš musieli złożyć deklarację dalszego pobytu na Wyspach Brytyjskich.

Niepewna przyszłoœć

Z informacji, które udało się nam uzyskać w Ambasadzie RP w Londynie, wynika, że na Wyspach przebywa obecnie około miliona Polaków. Zdecydowana większoœć z nich będzie się starała o uzyskanie dokumentów pozwalajšcych im na dalszy pobyt w Wielkiej Brytanii.

Te bardzo ogólne zapowiedzi angielskiego rzšdu już budzš ogromne zaniepokojenie Polonii. Nie wiadomo bowiem, na czym będzie polegała legalizacja ich pobytu na Wyspach po brexicie. Zastanawiajš się, czy majš posyłać dzieci do szkoły w Anglii, czy raczej szukać im miejsca w Polsce.

– Logika brexitu była taka, by ukrócić imigrację z państw Europy Wschodniej, bo jak twierdzš niektórzy angielscy politycy, Polacy zabierajš miejsca pracy, żyjš z socjalu. Dlatego wiele osób obawia się, że Polacy zostanš gorzej potraktowani po wyjœciu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Obawiajš się, że od połowy 2021 r. trafimy do grupy drugiej kategorii – tłumaczy Barbara Drozdowicz, dyrektor fundacji East European Resource Centre w Londynie. – Po oderwaniu Anglii od Unii będzie przecież musiała się pojawić jakaœ formuła legalizacji pobytu cudzoziemców na Wyspach, a także nowe zasady dotyczšce choćby ceł na towary sprowadzane z Polski przez polskich przedsiębiorców – dodaje.

Czarny scenariusz nie musi mieć miejsca. Taka jest zresztš rola unijnych negocjatorów, w tym także polskiego rzšdu, by uniknšć takiego efektu brexitu. – Dlatego apelujemy o to, by w traktacie, który ureguluje na nowo stosunki pomiędzy Uniš a Wielkš Brytaniš, znalazło się zabezpieczenie dla Polaków pracujšcych na Wyspach – podkreœla Drozdowicz.

Bezmyœlny ruch

Równie niepewnie wyglšda los ok. 40 tys. polskich biznesmenów prowadzšcych w Anglii działalnoœć. Już teraz zaczynajš się zamykać polskie sklepy spożywcze, które mocno tracš na przecenie funta. Produkty sprowadzane przez nich z Polski drożejš i przegrywajš konkurencję z supermarketami.

Nie wiadomo też, czy w ostatecznym rozrachunku w wymianie towarowej pomiędzy Wielkš Brytaniš a państwami UE nie pojawiš się cła. Wtedy wiele małych polskich firm budowlanych, którym opłaca się teraz sprowadzić z Polski wyprodukowane tu okna czy drzwi, straci na konkurencyjnoœci.

Jak donosi Konfederacja Lewiatan, polski rzšd chce wypowiedzieć umowę między rzšdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rzšdem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie 8 grudnia 1987 r. Przewiduje ona dodatkowš ochronę polskich inwestorów na terytorium Wielkiej Brytanii. Ta umowa zawarta jeszcze w czasach PRL jest niezgodna z prawem Unii. Takie też jest oficjalne uzasadnienie jej wypowiedzenia. Rzecz w tym, że gdy 29 marca 2019 r. Wielka Brytania przestanie być członkiem UE, umowa ta mogłaby dodatkowo chronić interesy polskich firm na Wyspach.

Tymczasem 11 kwietnia 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych odbędzie się pierwsze czytanie rzšdowego projektu ustawy przewidujšcego wypowiedzenie tej umowy. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Grzegorz Baczewski - szef zespołu ekspertów Konfederacji Lewiatan

Nowy system legalizacji pobytu Polaków i polskich firm w Wielkiej Brytanii nie będzie sprzyjał prowadzeniu ani otwieraniu tam nowych firm. W tym kontekœcie nasze ogromne zaniepokojenie budzi fakt, że polski rzšd chce wypowiedzieć umowę między Polskš a rzšdem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanš w Londynie 8 grudnia 1987 r. Powodem wypowiedzenia jest niezgodnoœć tej umowy z prawem unijnym, tyle że po brexicie ta kolizja zniknie. Mam wrażenie, że nasz rzšd nie przemyœlał sprawy. Warto zostawić umowę jak najdłużej, bo zawiera rozwišzania korzystne dla polskiego biznesu. Z pewnoœciš jest lepsza niż brak przepisów.