Największe kłamstwa bankowe

Wprowadzenie w błšd co do kosztów czynnoœci bankowej należy traktować jako jeden z najwyższych przejawów nieuczciwoœci wymierzonej przeciwko klientom.

W 2018 roku przypada 10-lecie wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Kryzysu, który polscy konsumenci i przedsiębiorcy odczuli w sposób dotkliwy i odczuwajš do dziœ. Był to pierwszy kryzys od momentu wstšpienia do Wspólnoty Europejskiej, czyli od momentu, kiedy nastšpił doœć swobodny dostęp do operacji na rynku międzybankowym.

Eldorado 2007–2008

Polskie banki ten dostęp wykorzystały po mistrzowsku, lata 2007–2008 to było istne Eldorado w tej branży, jeżeli chodzi o zyski. Obecnie można stwierdzić, że w znacznej częœci zyski te zostały wypracowane nieuczciwie, za pomocš wprowadzania klientów w błšd i zatajenia informacji co do rzeczywistych kosztów usługi oraz w oparciu o księgowanie zdarzeń gospodarczych, które nie miały miejsca. Dzięki mechanizmom inżynierii finansowej i dostępowi do rynku międzybankowego banki generowały wynagrodzenie tam, gdzie zgodnie z treœciš umowy wynagrodzenia miało nie być, a klienci już na starcie umowy ponosili koszty (straty), o których nie mieli pojęcia.

Przykładem zarabiania przez banki na takich „darmowych" czy „bezkosztowych" produktach były m.in. opcje walutowe, transakcje cirs oraz kredyty tzw. walutowe. Większoœć tych umów nie przewidywała żadnego wynagrodzenia na rzecz banku za samo zawarcie umowy, a paradoksalnie na zawarciu takiej umowy banki czerpały największe marże – dzięki zatajeniu informacji o cenie/koszcie przed klientem oraz księgowaniu zdarzeń, których nie było.

Opcje walutowe

W mechanizm zerokosztowych struktur opcyjnych wpisane były dwa cele – z jednej strony klient kupował opcje (w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego), z drugiej strony klient w celu sfinansowania tego zakupu nie płacił ceny, a sprzedawał (wystawiał) na rzecz banku opcje. Innymi słowy – klient finansował zakup opcji poprzez zobowišzania i ryzyka wynikajšce ze sprzedanych opcji (ostatecznie to właœnie te zobowišzania i ryzyka z opcji sprzedanych, a nie kupionych były Ÿródłem milionowych strat firm). Poziom tych zobowišzań tj. wysokoœć nominału sprzedaży waluty miał być tak dopasowany przez bank, aby cena opcji sprzedanej przez klienta równała się cenie opcji kupionej przez klienta i w efekcie kompensaty wzajemnego obowišzku zapłaty ceny, żadna ze stron nie musiała płacić w momencie zawierania struktury. Dlatego też większoœć banków w potwierdzeniach transakcji jako cenę opcji (premię opcyjnš) wskazywały albo „0,00 zł" (czyli efekt kompensaty) albo stwierdzenie, iż żadna ze stron nie zapłaci ceny (premii) za nabycie opcji (z uwagi na równoœć cen). Z tych postanowień umownych jasno wynikało, iż bank za samo zawarcie umowy opcji miał nie generować żadnego wynagrodzenia czy marży. I to tu było zawarte największe kłamstwo opcyjne dotyczšce „zerokosztowych struktur" – właœnie w momencie zawarcia takiej „zerokosztowej" transakcji banki osišgały nieujawnione, nieuzgodnione i nieprzewidziane w umowie wynagrodzenie.

Wynagrodzenie banku wynikało z faktu, iż wbrew treœci umowy, okreœlone przez bank parametry opcji (głównie asymetria nominałów i bariera ograniczajšca zysk klienta) nie służyły zrównoważeniu cen za wzajemnie sprzedawane opcje a wręcz odwrotnie. Opcje, które klient sprzedawał do banku (w celu sfinansowania zakupu przez klienta opcji), okazały się kilkukrotnie droższe niż opcje, które klient kupował od banku. Bank nie płacił klientowi różnicy i dzięki temu księgował swojš marżę. Aby osišgnšć zamierzony przez klienta cel gospodarczy tj. aby cena opcji sprzedanych na rzecz banku była równa cenie opcji kupionych od banku, nominały opcji sprzedanych (czyli zobowišzań i ryzyk klienta) powinny być kilkukrotnie niższe. Kilkakrotne zmniejszenie nominału zobowišzania względem banku miało fundamentalne znaczenie dla klienta, gdyż oznaczałoby, iż ostatecznie niekorzystne rozliczenie pojedynczego klienta byłoby o kilka/kilkanaœcie milionów mniejsze. W istocie, wskutek działań banków nieœwiadomy klient zacišgał zobowišzanie wielokrotnie wyższe, niż było to konieczne do sfinansowania zakupu opcji od banku. Okazuje się zatem, iż klienci rzekomo „zerokosztowych" struktur zawierali je już ze stratš w momencie zawarcia. W wielu przypadkach tak było zwłaszcza w produktach typu TARN z tzw. maksymalnym zyskiem, strata poniesiona przez klienta w momencie zawarcia transakcji była wyższa niż maksymalna możliwa korzyœć klienta w trakcie życia transakcję, co zupełnie pozbawiało sensu ekonomicznego takš transakcji. Żadna racjonalnie myœlšca i œwiadoma osoba nie zawarłaby umowy, na której strata w momencie zawarcia jest wyższa niż potencjalna, maksymalna korzyœć w trakcie trwania umowy (może poza pełnomocnikami banków, którzy wykazujš racjonalnoœć takiej umowy).

Transakcje CIRS

Polskim klientom serwowano również jeden z najbardziej spekulacyjnych produktów, jaki można było zaoferować blisko dekadę temu - transakcje CIRS Tu również banki zarabiały tam, gdzie klient tego nie widział i również kosztem niewiedzy klienta oraz wystawienia go na wyższe ryzyko. Banki generowały ukrytš marżę w momencie zawierania transakcji, jak i w momencie jej zamykania. Klient zawierał transakcję CIRS z ujemnš wycenš (stratš), o czym naturalnie nie wiedział, gdyż nie miał dostępu do algorytmu i parametrów rynkowych służšcych do wyceny takich instrumentów. Bank księgował w swoich dokumentach wymianę waluty złotówkowej na jen japoński, chociaż do takiej wymiany nigdy nie dochodziło. Zysk banku za samo zawarcie transakcji, która miała nie wišzać się z żadnymi „kosztami i prowizjami" (tak zachwalał produkt jeden z banków na swojej stronie internetowej) wynosił kilkadziesišt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Po jakimœ czasie od zawarcia transakcji do klienta dzwonił pracownik Banku z rekomendacjš zamknięcia transakcji i wypłatš dla klienta rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Okazuje się, iż bank wypłacał zaledwie częœć kwoty należnej klientowi, resztę sobie zatrzymujšc. Nierzadko póŸniej pracownik banku dzwonił z kolejnš propozycjš zawarcia transakcji (gdzie księgował kolejny niewidzialny zysk), a następnie z propozycjš zamknięcia z wypłatš dla klienta (i dalszym księgowaniem ukrytego zysku dla banku).

Kredyty CHF

Kredyty tzw. walutowe to także produkty, na których banki największe przychody generowały tam, gdzie ich miało nie być, czyli z tytułu prowizji i uruchomienia kredytu. W znacznej częœci tego typu umów w miejscu „prowizja" za uruchomienie kredytu wpisywano zero proc. Natomiast w rzeczywistoœci za uruchomienie kredytu bank księgował marżę odpowiadajšca wysokoœci 6–8 proc. wartoœci uruchamianego kredytu, zatem czasem ponad dwukrotnie więcej niż analogiczny kredyt w złotówkach. Co istotne – bank robił to w oparciu o fikcyjne zdarzenie prawne ujęte w swoich księgach, jakim była fikcyjna umowa zakupu (sic!) od klienta waluty i natychmiastowa sprzedaż tej waluty na rynku międzybankowym. Do tego właœnie bankowi były potrzebne jego własne tabele kupna („kupić" taniej od klienta) i sprzedaży (sprzedaż drożej na międzybanku) no i oczywiœcie „owca do strzyżenia", czyli klient, który figurował (nieœwiadomie) jako druga strona fikcyjnej umowy sprzedaży waluty.

Republika Bankowa

Koszt nabycia jakiegokolwiek produktu czy usługi – telewizor, pralka, samochód czy produkt bankowy – to najważniejsza dla klienta informacja. Wprowadzenie w błšd co do kosztów czynnoœci bankowej należy zatem traktować jako jednš z największych nieuczciwoœci wymierzonych przeciwko klientom, bo popełnione jest przez instytucję zaufania publicznego zarzšdzajšcš œrodkami klienta, zwłaszcza że ustawa prawo bankowe kładła duży nacisk na to, aby umowy i regulaminy zawierały transparentne informacje o kosztach produktów bankowych. Œwiadome wprowadzenie w błšd skutkujšce niekorzystnym rozporzšdzeniem majštkiem klienta – to po prostu przestępstwo oszustwa. W krajach, w których organy œcigania lub nadzoru nie działajš wyłšcznie teoretycznie, można byłoby się spodziewać natychmiastowej reakcji na opisane wyżej mechanizmy. W krajach o ustroju republiki bankowej przedstawiciele banków mogš spać spokojnie, nigdy nie poniosš indywidualnej odpowiedzialnoœci za swoje przewinienia. W najgorszym wypadku odszkodowanie zapłaci bank jako instytucja, a więc de facto klienci banków w wyższych kosztach usług bankowych.

Gdyby zwykły Kowalski wprowadzał swoich klientów w błšd co do kosztów zawarcia umowy lub księgował w dokumentacji firmy zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca i wskutek tego wyrzšdził szkodę rzędu kilku tysięcy złotych, niewštpliwie uruchomiona zostałaby cała machina państwowa (i słusznie zresztš), aby pocišgnšć go do odpowiedzialnoœci – policja, prokuratura, sšdy, urzędy skarbowe.

Przedstawiciele banków komercyjnych natomiast, pomimo potencjalnego wprowadzenia klientów w błšd co do kosztów i wyrzšdzenia szkód rzędu setek milionów złotych, raczej nie poniosš odpowiedzialnoœci. Parafrazujšc doœć znane powiedzenie, można rzec, iż szkoda rzędu kilku tysięcy złotych wyrzšdzona przez przeciętnego Kowalskiego to delikt wymagajšcy interwencji wielu instytucji państwowych. Szkoda rzędu setek milionów wyrzšdzona klientom przez banki to już tylko statystyka. Cechš charakterystycznš państw o ustroju republiki bankowej jest to, iż w takich republikach za nieprawidłowoœci pocišga się do odpowiedzialnoœci każdego z wyjštkiem właœnie przedstawicieli banków komercyjnych. W republikach bankowych œciga się i skazuje sędziów, adwokatów, lekarzy, artystów, nawet zdarzy się i polityków. Ale ze œwiecš szukać wyroków czy nawet aktów oskarżenia przeciwko członkom zarzšdów banków komercyjnych. Jest to o tyle smutne, iż dowody wprowadzania w błšd klienta co do kosztów sš na wycišgnięcie ręki, znajdujš się w księgach banku, wystarczy zobowišzać bank do udzielenia informacji, ile zarobił w momencie zawarcia „darmowej" umowy, w tej, w której jako wynagrodzenie wpisał zero złotych lub zero procent.

Zdaniem eksperta

Dariusz Wółkiewicz, adwokat Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy spółka komandytowa

Pokrzywdzeni opcjami walutowymi i cirsami nie doczekali się państwowych rozwišzań systemowych, podobnie kredytobiorcy frankowi zdaje się, nie mogš się doczekać realnych działań państwa. Poszkodowanym pozostaje indywidualne toczenie sporów. Œwiatełkiem w tunelu dla takich działań może być wyrok Sšdu Najwyższego z 8 wrzeœnia 2017 r. (sygn. II CSK 845/16), gdzie sšd wskazał, iż błšd co do kosztów nabycia produktu bankowego może uderzać w istotę zawieranej umowy z bankiem, gdyż błšd ten decydował o złożeniu przez klienta okreœlonego oœwiadczenia woli i przyjęcia na siebie okreœlonych zobowišzań oraz ryzyk, nawet jeżeli sama konstrukcja umowy mieœciłaby się w ramach swobody kontraktowania. W realiach tamtej konkretnej sprawy sšd odniósł się do dysproporcji ceny opcji kupowanej i do ceny opcji sprzedawanej (mechanizm tej różnicy w cenach opcji opisałem powyżej), choć w potwierdzeniach transakcji bank wpisywał „zero złotych". Niemniej wydaje się, iż rozważania sšdu można transponować do każdej umowy, w której bank wprowadzał w błšd co do kosztów. Sšd Najwyższy wskazał również, iż za zachowania wprowadzajšce klienta banku w błšd można uznać także nieudzielenie informacji wymaganych przez lojalnoœć kontraktowš. Za informacje wymaganš przez lojalnoœć kontraktowš bezwzględnie należy uznać informację o kosztach umowy.