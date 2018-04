Urażona ambicja wspólnika nie zniszczy spółki - wyrok Sądu Apelacyjnego

Wspólnik mniejszoœciowy od momentu przystšpienia do spółki musi liczyć się z możliwoœciš podejmowania w niej decyzji niezgodnych z jego wizjš. Okolicznoœć ta nie może być kwalifikowana jako ważna przyczyna umożliwiajšca rozwišzanie spółki.

Agnieszka C. wystšpiła do sšdu przeciwko spółce z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, w której ma spore udziały. Wniosła o jej rozwišzanie. Powodem miał być konflikt pomiędzy wspólnikami oraz pozbawienie jej, jako wspólniczki, uprawnień kontrolnych, m.in. uniemożliwianie przeglšdania ksišg handlowych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spółka zaprzeczyła twierdzeniom powódki, bo cały czas prowadzi działalnoœć polegajšcš na produkcji materiałów filmowych tj. realizuje założony cel gospodarczy. Funkcjonuje normalnie – zatrudnia pracowników, którym regularnie wypłaca wynagrodzenia, przynosi przychody, wywišzuje się ze swoich zobowišzań.

Bardzo drogi projekt albumu

Potwierdziły to ustalenia Sšdu Okręgowego w Warszawie. Stwierdził on, że Agnieszka C. ma w spółce 49 udziałów na 100. Tyle samo należy do Urszuli D. Trzecim wspólnikiem jest Aldona F. – ma 2 udziały w spółce. Konflikt pomiędzy Agnieszkš C. a Urszulš D. rozpoczšł się szeœć lat temu. Kwestiš spornš okazało się rozliczenie udziałów pani C. w przypadku odejœcia ze spółki. Ona i Urszula D. nie mogły dojœć do porozumienia ani co do terminu rozliczenia, ani co do jego wysokoœci. Potem doszły zarzuty o wyprowadzenie pieniędzy ze spółki. Chodziło o trzy przelewy na kwotę ponad 640 tys. dokonane przez Agnieszkę C. Ona sama uzasadniała je w następujšcy sposób: 37 tys. 815 zł – zostało przelane tytułem wynagrodzenia za jej działalnoœć w zarzšdzie, 236 tys. 481 zł – jako niewypłacona dywidenda za rok 2010, zaœ 369 tys. zł otrzymała pewna spółka za wykonanie projektu albumu. Dwie pozostałe wspólniczki uważały, że przelewy były bezprawne i nieuzasadnione. Ten ostatni przelew był nawet przedmiotem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawie domniemanego przywłaszczenia mienia przez Agnieszkę C. Postępowanie to umorzono.

Kolejnym powodem nieporozumień pomiędzy wspólniczkami była także zgodnoœć z prawem umów zawieranych przez Urszulę D. i Aldonę F. Agnieszka C. twierdziła, że Aldona F. nie była nigdy umocowana do podpisywania umów o dzieło ze wspólnikami w imieniu spółki.

ródłem konfliktu był również dostęp do dokumentacji spółki – Agnieszka C. twierdziła, że została go pozbawiona. Zdaniem Aldony P. sama była sobie winna, bo jako terminy oglšdania dokumentów wybierała dni wolne od pracy, choć spółka zastrzegała, że dostęp do dokumentacji jest możliwy tylko w godzinach pracy.

Od powstania konfliktu Agnieszka C. nie wykonywała swoich uprawnień w spółce i nie brała udziału w jej bieżšcej działalnoœci.

Rozwišzanie spółki to ostatecznoœć

Podstawš żšdania rozwišzania spółki był art. 271 § 1 kodeksu spółek handlowych. Przepis ten wskazuje dwa przypadki, gdy sšd może wyrokiem rozwišzać spółkę na żšdanie wspólnika: osišgnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Sšd okręgowy stwierdził, że pierwszy przypadek nie zachodzi, bo wspólnicy co prawda pozostajš w konflikcie, lecz spółka podejmuje uchwały oraz wykonuje założonš działalnoœć gospodarczš utrzymujšc przy tym płynnoœć finansowš. W konflikcie pozostaje wspólniczka posiadajšca 49 udziałów. Pozostałe wspólniczki posiadajš łšcznie 51 udziałów – wystarczajšco, aby podejmować uchwały, bez udziału Agnieszki C.

Co zaœ się tyczy drugiego przypadku to – jak stwierdził sšd – ważne przyczyny uzasadniajšce rozwišzanie spółki powinny być ostatecznoœciš, muszš być wywołane stosunkami spółki, a nie jedynie stosunkami wspólników między sobš. W przypadku konfliktów między wspólnikami twórcy kodeksu spółek handlowych przewidzieli inne instytucje takie jak, wyłšczenie wspólnika, czy też sankcyjne umorzenie jego udziałów.

Poza tym sšd zaznaczył, że Agnieszka C. wkrótce będzie mogła wykonać przysługujšce jej uprawnienia wspólnika, bo w międzyczasie zapadł wyrok, zgodnie z którym spółka została zobowišzana do udostępnienia jej wglšdu do ksišg handlowych i dokumentów spółki, w tym rocznych sprawozdań finansowych, ksišg handlowych i dokumentów Ÿródłowych. Nie ma więc podstaw do rozwišzania spółki – stwierdził sšd oddalajšc powództwo Agnieszki C.

Trzeba się pogodzić z wolš większoœci

Wspólniczka zaskarżyła wyrok I instancji w całoœci. Natomiast Urszula D. i Aldona F. poinformowały sšd odwoławczy, że Agnieszka C. właœnie została skazana za przestępstwo popełnione na szkodę spółki, a oprócz tego toczy się już postępowanie o wyłšczenie jej ze spółki.

Ale nie to zadecydowało o rozstrzygnięciu. Sšd Apelacyjny w Warszawie podkreœlił prawidłowy wniosek sšdu okręgowego, że nie było żadnych przyczyn do rozwišzania spółki przez sšd. Również takich, które wywołane byłyby stosunkami spółki. Powódka była zawsze zawiadamiana o zgromadzeniach wspólników, mogła korzystać z prawa do zaskarżania uchwał.

SA zauważył coœ jeszcze: powódka jest wspólnikiem spółki kapitałowej. W spółkach takich obowišzuje wprawdzie zasada jednakowego traktowania wspólników w tych samych okolicznoœciach, majš też oni co do zasady równe prawa i obowišzki, lecz konstrukcja tej spółki opiera się na zasadzie rzšdów większoœci – uchwały zgromadzenia wspólników zapadajš co do zasady bezwzględnš większoœciš głosów.

– Choćby więc udziały wspólnika reprezentowały znacznš częœć kapitału zakładowego, to jednak w razie zapadnięcia uchwały niezgodnej z treœciš jego głosu, musi on tym uchwałom się podporzšdkować, o ile rzecz jasna nie zachodzš podstawy do ich podważania w trybie art. 249 § 1 k.s.h. oraz 252 § 1 k.s.h. Sam fakt przegłosowywania powódki na zgromadzeniach wspólników nie może być potraktowany jako pozbawienie jej w spółce fundamentalnych spraw, podobnie jak nie może oznaczać, że dalszy jej udział w spółce jest bezprzedmiotowy – stwierdził sšd.

Jego zdaniem, formujšc twierdzenia o zaistnieniu przyczyny rozwišzania spółki Agnieszka C. powinna wykazać, że jej sytuacja jest gorsza niż typowego wspólnika mniejszoœciowego, co powoduje, że jej dalsze pozostawanie w spółce jest bezprzedmiotowe. Takich okolicznoœci powódka nie przeprowadziła, więc jej apelacja zasługiwała na oddalenie.

Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sšd Apelacyjnego w Warszawie z 2 marca 2017 r.

sygnatura akt: I ACa 2398/15

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.gajos@rp.pl