NSA o definicji kasyna gier

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła działalność w 14 kasynach z ograniczeniem czasu urządzania gier cylindrycznych oraz gier w karty do wybranych godzin i dni w tygodniu. W czasie, gdy nie są urządzane gry żywe w kasynach (gry cylindryczne, gry w karty) eksploatowane są jedynie automaty do gry.

Minister Finansów uznał w oparciu o udzielone koncesje na prowadzenie kasyn gry, iż spółka prowadzi de facto salony gier na automatach. W związku z tym wezwał spółkę do usunięcia nieprawidłowości poprzez przywrócenie organizowania gier cylindrycznych oraz gier w karty we wszystkich dniach i godzinach otwarcia kasyn.

Spółka zapewniła, że czas prowadzenia gier cylindrycznych i gier w karty będzie dostosowany do godzin otwarcia kasyn. Jednocześnie stwierdziła, że nie podziela przedstawionego w wezwaniu stanowiska i wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie w całości powyższego wezwania, a następnie zaskarżyła to wezwanie do sądu administracyjnego. W skardze spółka zarzuciła Ministrowi błędną interpretację przepisu definiującego kasyno gry.

WSA w Warszawie uznał skargę spółki za niezasadną, wskazując, że niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności w kasynie gry jest nie tylko uzyskanie koncesji na taką działalność, ale także prowadzenie w kasynie gry określonych rodzajów gier hazardowych, przy czym ustawa określa zarówno ich rodzaj, jak i minimalną (a w przypadku automatów do gier także maksymalną) ich liczbę. - Analiza wskazanych przepisów wskazuje, że wolą ustawodawcy jest, aby w kasynie gry, zarówno gry żywe, tj. gry cylindryczne i gry w karty, jak i gry na automatach, były prowadzone w liczbie określonej przepisami ustawy i warunkami udzielonej koncesji. Konstrukcja powyższego obowiązku w przepisach ustawy o grach hazardowych jednoznacznie wskazuje na jego bezwzględny charakter, który podmiot zobowiązany jest realizować prowadząc działalność w zakresie kasyna gry – wyjaśnił WSA.

W konkluzji WSA stwierdził, że akceptacja stanowiska skarżącej spółki doprowadziłaby do powstania takiej sytuacji, że skarżąca w oparciu o udzieloną koncesję na prowadzenie kasyna gry będzie prowadziła de facto salon gier na automatach.

Niedawno wyrok WSA podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał on, iż obowiązek prowadzenia (rozgrywania) gier cylindrycznych i gier w karty w kasynach (w liczbie minimum czterech) w takim samym wymiarze czasu jak gry na automatach znajduje uzasadnienie w systemowej wykładni przepisów ustawy o grach hazardowych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.

Orzeczenie jest prawomocne.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 marca 2017 r. (sygn. akt II GSK 206/17)