Kontrole skarbowe na nowych zasadach: są rzadziej, ale trwają dłużej

Kontrole na nowych zasadach trwajš œrednio 117 dni, czyli ponad ustawowe trzy miesišce. Spada za to ich liczba.

Reforma administracji skarbowej sprawiła, że kontroli jest mniej. Niestety, trwajš jednak dłużej, niż przewidujš przepisy. Wynika tak z danych za pierwszy rok działalnoœci Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), udostępnionych „Rzeczpospolitej" przez Ministerstwo Finansów. Od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. skarbówka doręczyła podatnikom 2528 upoważnień do przeprowadzenia kontroli. To spadek, ponieważ w latach 2010–2015 było ich œrednio 10 tys. rocznie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

– Widać wyraŸnie, że kontroli jest mniej i sš lepiej ukierunkowane. Skarbówka wszczyna je na podstawie przeprowadzonych wczeœniej analiz. Podstawowym celem jest wykrywanie karuzeli podatkowych – mówi Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w KPMG.

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, wskazuje, że to w dużej mierze zasługa Jednolitego Pliku Kontrolnego.

– Organy podatkowe majš dzięki temu dokładny obraz rozliczeń. Na bieżšco proszš firmy o wyjaœnienie wštpliwoœci, bez koniecznoœci wszczynania kontroli – mówi.

Większoœć postępowań, bo 1772, nie została jeszcze zakończona. A te, które już zostały zamknięte, przekraczały ustawowy termin.

– Kontrole trwały œrednio 117 dni – informuje Ministerstwo Finansów.

Terminy na papierze

Tymczasem ustawa o KAS zakłada, że kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, ale nie póŸniej niż w cišgu trzech miesięcy. Jeœli skarbówka nie zdšży, musi o tym pisemnie zawiadomić kontrolowanego, podajšc przyczyny przedłużenia i wskazujšc nowy termin. Co istotne, nie stosuje się tu terminów wynikajšcych z ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej, które wynoszš od 12 do 48 dni roboczych w zależnoœci od wielkoœci firmy.

– 117 dni to wcišż zbyt długo, zwłaszcza gdy mówimy o œredniej. Sš przecież kontrole trwajšce nawet pół roku czy rok. Konieczne jest skrócenie tych terminów – mówi Przemysław Pruszyński.

Według Dariusza Malinowskiego przedłużanie kontroli to nic nowego.

– Ustawa o KAS, podobnie jak wczeœniejsze przepisy, daje skarbówce duże możliwoœci przedłużeń. Powstaje pytanie, po co w ustawie zapisano terminy, skoro nie sš póŸniej przestrzegane – mówi.

Na inne zjawisko zwraca uwagę Jacek Matarewicz, adwokat i doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

– Roœnie liczba postępowań „uœpionych". Organ podatkowy przedłuża je, choć nie wykonuje żadnych istotnych czynnoœci. Często materiał dowodowy już wystarczy do rozstrzygnięcia, a podejmowane przez organ działania sš pozorne. Trudno jednak wskazać czy przyczynš sš np. braki kadrowe po stronie organu lub œwiadoma decyzja wobec wštpliwoœci interpretacyjnych zwišzanych z danym zagadnieniem – mówi.

Ministerstwo Finansów szykuje rozwišzania, które majš zachęcić podatników do samodzielnego korygowania nieprawidłowoœci już na wstępie kontroli.

Według danych MF, 271 postępowań wszczętych po 1 marca 2017 r. zakończyło się umorzeniem bez stwierdzenia błędów. Nieprawidłowoœci wykryto natomiast w 485 przypadkach.

Zachęta do korekt

Częœć podatników już na wstępie przyznała się do błędów. W cišgu 14 dni od otrzymania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli złożyli 218 korekt deklaracji. Przypomnijmy, że takš możliwoœć wprowadziła ustawa o KAS. Podobnš liczbę korekt – 232 – złożyli podatnicy, którzy postanowili poczekać do wyniku kontroli.

W obu przypadkach sankcje sš jednakowe. Poza dopłatš podatku firmy uiszczajš kwotę wynoszšcš 20 proc. uszczuplenia podatkowego.

Skarbówka wolałaby jednak, żeby kontrolowani oszczędzili jej pracy i zamiast czekać na wynik postępowania, sami skorygowali deklaracje. Zachętš ma być niższa sankcja. Dla podmiotów, które złożš korektę w cišgu 14 dni, zostanie zmniejszona z 20 proc. do 15 proc. Przewiduje tak projekt nowelizacji ustawy o VAT z końca lutego.

Zmiany majš wejœć w życie 1 lipca. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Joanna Rudzka - doradca podatkowy, prowadzi kancelarie w Warszawie i Poznaniu

Sprawdzajš się obawy przedsiębiorców, że przepisy ustawy o KAS ułatwiajš administracji długie kontrole. Dane pokazujš, że administracja skarbowa korzysta z możliwoœci ich przedłużania ponad trzy miesišce. Œrednio trwajš dłużej, a przecież statystyka ujmuje też krótkie kontrole, gdy podatnicy sami skorygowali deklaracje w 14 dni. Co więcej, mowa o zamkniętych postępowaniach, a ponad 70 proc. cišgle trwa. Z drugiej strony ich liczba wyraŸnie spadła w porównaniu z latami poprzednimi, co dobrze rokuje. Roœnie skutecznoœć kontroli (skoro w dwóch trzecich zakończonych postępowań stwierdzono nieprawidłowoœci – a nie wiemy, ilu podatników będzie się dalej spierać z fiskusem). Wydaje się, że fiskus lepiej przygotowuje się do kontroli, zanim zjawi się u podatnika.