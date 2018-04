Zakaz handlu w niedziele: rząd idzie na rękę biznesowi

Nowe interpretacje majš złagodzić zakaz handlu w niedziele. Szykujš się też zmiany w planach kapitałowych.

W czwartek w budynku Rady Dialogu Społecznego na warszawskich Stegnach odbyły się dwa ważne dla przedsiębiorców spotkania. Pierwsze dotyczyło planowanego przez rzšd wprowadzenia od 1 stycznia 2019 r. pracowniczych planów kapitałowych. Obecny na spotkaniu Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zasygnalizował, że możliwe sš liczne zmiany w projekcie, który trafił do konsultacji społecznych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Łagodniejsze kary i niższe koszty

– W czasie spotkania pojawiła się informacja, że możliwe jest np. złagodzenie kary za „zniechęcanie" pracowników do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. – Problem z tym przepisem jest taki, że karę ryzykowałby także pracodawca, który poinformowałby swoich pracowników, że oszczędzanie w nowej formule nie musi przynosić wyłšcznie zysków, ale może też oznaczać straty. Znaczšco majš być również ograniczone koszty działania nowego systemu.

Rzšd rozważa także wprowadzenie zachęt do oszczędzania w PPK dla osób o najniższych przychodach, nieprzekraczajšcych 12 proc. minimalnego wynagrodzenia. W tej grupie znajduje się przeszło 1,5 mln zatrudnionych. Pomysły sš trzy. Pierwszy zakłada przeniesienie obowišzku zapłaty składki za pracownika wyłšcznie na pracodawcę. Zamiast 1,5 proc. wynagrodzenia wpłacałby wtedy do PPK całe 3,5 proc. składki. Drugi pomysł to stopniowe podwyższanie składki płaconej przez takie osoby, tak by potršcenie z ich wynagrodzenia maksymalny poziom osišgnęło dopiero po kilku latach od przystšpienia do systemu. Trzeci pomysł zakłada większš dotację ze œrodków publicznych do składek płaconych przez takie osoby, co mogłoby pozwolić na obniżenie nakładanych na najbiedniejszych pracowników obcišżeń.

Jest też czwarty pomysł. Przewiduje wyłšczenie tych osób spod ustawy.

– W czasie spotkania nie usłyszeliœmy jednak, jakie jest stanowisko rzšdu w sprawie przepisów przewidujšcych podwyższenie o kilka miliardów złotych składek płaconych od pensji pracowników z zarobkami przekraczajšcymi 10 tys. zł miesięcznie – zauważa Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych w Konfederacji Lewiatan. – Po tym, gdy Sejm uchwalił te przepisy w ekspresowym tempie pod koniec zeszłego roku, majš one wejœć w życie równolegle z PPK 1 stycznia 2019 r. Ustawa została co prawda przesłana do Trybunału Konstytucyjnego, jeœli jednak ten uzna jš za zgodnš z ustawš zasadniczš, będziemy mieli wielkš kumulację kosztów od poczštku przyszłego roku. Do tego trzeba także doliczyć nowe obowišzki zwišzane z wprowadzeniem, także od 1 stycznia 2019 r., nowego systemu elektronicznego gromadzenia akt pracowniczych. Wszystko razem wzięte będzie stanowić dla pracodawców ogromne obcišżenie finansowe i administracyjne – podsumowuje.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 16 kwietnia.

Nowe wytyczne do zakazu handlu

Na drugim spotkaniu, dotyczšcym nowej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i œwięta, było równie ciekawie. Zarówno zwišzkowcy, jak i pracodawcy – na zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przedstawili swoje uwagi do nowych przepisów.

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan rozpoczęli od krytyki wytycznych do nowych przepisów uzgodnionych przez ministerstwo z Państwowš Inspekcjš Pracy. Największy sprzeciw wzbudziła interpretacja obejmujšca zakazem handlu w niedziele tzw. centra dystrybucyjne sieci handlowych. Zaopatrujš one sklepy w towary i objęcie ich niedzielnym zakazem powoduje ogromne utrudnienia w zatowarowaniu sklepów. Wszystko rozbija się o interpretację art. 5 pkt 1 ustawy. Mówi on, że zakazem handlu w niedziele i œwięta objęte sš placówki, w których prowadzony jest handel oraz wykonywanie czynnoœci zwišzanych z handlem. Zdaniem przedsiębiorców miejsc, gdzie wykonywane sš wyłšcznie czynnoœci zwišzane z handlem, zakaz nie obowišzuje.

W czasie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Rodziny zwrócili się do przedsiębiorców o przedstawienie definicji centrum dystrybucji, które mogłoby zostać wyłšczone spod zakazu. Przy okazji padła ważna deklaracja, z której wynika, że dotychczasowe wskazówki ministerstwa i Państwowej Inspekcji Pracy dotyczš centrów magazynowych sklepów, które powinny być objęte zakazem. Oznacza to, że interpretacja w sprawie centrów dystrybucyjnych cišgle jest otwarta i wszystko wskazuje, że niebawem ministerstwo potwierdzi, iż sš one wyłšczone spod zakazu.

– Już niedługo opublikujemy kolejnš transzę wyjaœnień w sprawie ograniczeń w handlu w niedziele i œwięta – zadeklarował obecny na spotkaniu Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

– To pierwszy raz w historii, gdy ministerstwo wspólnie z Państwowš Inspekcjš Pracy konsultuje z przedsiębiorcami i zwišzkami zawodowymi wytyczne do obowišzujšcych już przepisów – komentuje Przemysław Stobiński, lider zespołu prawa pracy w kancelarii Deloitte Legal. – Dowodzi to jednak tego, jak Ÿle te przepisy zostały napisane i że były do tej pory interpretowane przez inspektorów pracy w ciemno, bez choćby podstawowej znajomoœci realiów panujšcych w handlu – dodaje.

Sporo wštpliwoœci co do nowych przepisów majš także przedstawicie zwišzków zawodowych. Ich główny zarzut dotyczy rozszerzajšcej interpretacji, która na handel w niedziele pozwala także wtedy, gdy za kasš stanie członek rodziny właœciciela sklepu. Zdaniem zwišzkowców nowe przepisy nie przewidujš takiej możliwoœci.

Także w tym przypadku szykuje się modyfikacja przepisów. Projekt zmian, uwzględniajšcy postulaty partnerów społecznych, ma powstać najpóŸniej w czerwcu, tak by poprawki do ustawy mogły wejœć w życie tuż po wakacjach.