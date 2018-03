Oddłużenie - w pierwszej kolejności warto dogadać się z wierzycielami

Zadłużeni przedsiębiorcy szukajšcy sposobu na przeprowadzenie oddłużenia w pierwszej kolejnoœci pomocy mogš szukać... u własnych wierzycieli. To główny wniosek płynšcy z ustawowego celu postępowania restrukturyzacyjnego.

Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło wiele instytucji prawnych służšcych uzyskaniu porozumienia dłużnika z wierzycielami co do sposobu oddłużenia. Jednš z takich instytucji jest układ częœciowy, szczególnie przydatny w sytuacji koniecznoœci układania się z wieloma wierzycielami.

Restrukturyzacja – zasada działania

Postępowanie restrukturyzacyjne daje dłużnikowi szeroki wachlarz narzędzi prawnych polepszajšcych jego pozycję w rozmowach z wierzycielami. Należy pamiętać, że fiasko nieformalnych rozmów z wierzycielami co do umorzenia czy obniżenia częœci długów wcale nie determinuje braku podstaw do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Trzeba bowiem pamiętać, że jego celem w założeniu samych projektodawców ustawy „jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalajšcych na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwoœć nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze".

Potwierdza to treœć przepisu art. 3 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym „celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłoœci dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli."

Postępowanie restrukturyzacyjne, wraz z jego głównš częœciš, jakš jest wypracowanie akceptowalnego dla stron układu, zmierza do zawarcia swoistej umowy między dłużnikiem i wierzycielami, w której obydwie strony godzš się na wzajemne ustępstwa. Przykładowo wierzyciele ze swojej strony rezygnujš z częœci należnoœci lub godzš się na odroczenie płatnoœci, w zamian za co dłużnik zobowišzuje się do zapłaty na rzecz wierzycieli okreœlonych kwot w konkretnych terminach lub udziela zabezpieczenia na dodatkowych składnikach swojego majštku.

Układ częœciowy

Jednš z największych trudnoœci w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji jest przygotowanie propozycji układowych, które będš odpowiadać wszystkim wierzycielom lub przynajmniej tym, których głosy niezbędne sš do przyjęcia układu. Zadanie jest utrudnione przy dużej liczbie wierzycieli. Jednak i w takim wypadku możliwe jest zawarcie układu. Ta perspektywa znacznie się polepszyła po 1 stycznia 2016 r., wraz z wejœciem w życie przepisów prawa restrukturyzacyjnego, kiedy dłużnik otrzymał konkretne œrodki prawne ułatwiajšce prowadzenie z wierzycielami skutecznych rozmów dotyczšcych propozycji ugodowych. Z perspektywy dłużnika efektywne może okazać się wykorzystanie instytucji układu częœciowego dajšcego możliwoœć wyłšczenia okreœlonego kręgu wierzycieli z rozmów o zatwierdzeniu układu.

Układ częœciowy możliwy jest do zastosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo w przyspieszonym postępowaniu układowym. Zgodnie z art. 180 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczšce jedynie niektórych zobowišzań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa. Do wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częœciowym powinno stosować się obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria. Jednoczeœnie ustawodawca wskazał w art. 180 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego pewne wskazówki stosowane przy okreœleniu, które wierzytelnoœci mogš być objęte układem częœciowym. W układzie częœciowym powinny znaleŸć się więc wierzytelnoœci o strategicznym znaczeniu dla działalnoœci dłużnika, takie jak kredyty, pożyczki, umowy leasingu, dostawy, wierzytelnoœci opiewajšce na największe sumy, a także zabezpieczone hipotekš, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotekš morskš na przedmiotach i prawach niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Należy pamiętać jednak, że instytucja układu częœciowego w żadnym wypadku nie daje dłużnikowi całkowitej swobody przy wybieraniu kręgu wierzycieli, z którymi dłużnik będzie rozmawiać o propozycjach układowych, z pominięciem nieprzychylnych sobie wierzycieli.

Zarówno bowiem w postępowaniu o zatwierdzenie układu, jak i w postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w pierwszej kolejnoœci sšd bada zgodnoœć z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częœciowym. W przypadku stwierdzenia niezgodnoœci z prawem zaproponowanych kryteriów wyodrębnienia sšd w postępowaniu o zatwierdzenie układu odmawia zatwierdzenia układu częœciowego, a w postępowaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego stwierdza niezgodnoœć z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częœciowym. Jeżeli w przyspieszonym postępowaniu układowym sšd orzekł o niezgodnoœci z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częœciowym, dłużnik uprawniony jest do złożenia zażalenia. W terminie przewidzianym do jego wniesienia dłużnik może zaproponować inne kryteria wyodrębnienia wierzycieli, co wynika z art. 182 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego.

A co na to wierzyciel

Ustawodawca, wyważajšc interes wierzycieli i koniecznoœć zapewnienia efektywnoœci restrukturyzacji dłużnika, wskazał w art. 183 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, iż propozycje układowe nie mogš przewidywać dla wierzycieli objętych układem częœciowym korzyœci, które zmniejszajš możliwoœć zaspokojenia wierzytelnoœci nieobjętych układem. Jednoczeœnie w postępowaniu o zatwierdzeniu układu wierzyciel nieobjęty układem częœciowym może wnieœć zażalenie, z tym zastrzeżeniem, iż jego zarzuty ograniczajš się wyłšcznie do ewentualnego naruszenia art. 180 lub art. 183 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.

Praktyczne znaczenie art. 183 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego jest takie, że we wniosku o zatwierdzenie układu częœciowego lub wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego powinno zostać wskazane, w jaki sposób dłużnik przewiduje zaspokoić wierzycieli nieobjętych układem częœciowym.

Potencjalne trudnoœci

Postępowanie restrukturyzacyjne jest złożonym procesem. Błędy popełnione na jego poszczególnych etapach mogš całkowicie zaprzepaœcić zatwierdzenie układu z wierzycielami. Przykładowo, przed opracowaniem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli do układu częœciowego powinno się przenalizować strukturę wierzytelnoœci dłużnika. Uprawomocnienie się postanowienia stwierdzajšcego niezgodnoœć z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli powoduje umorzenie całego postępowania. Co prawda w zażaleniu można wskazać inne kryteria wyodrębnienia, jednak, jak wynika wprost z przepisów prawa restrukturyzacyjnego, kryteria wyodrębnienia wierzycieli mogš tylko raz zostać zmienione. Stwierdzenie niezgodnoœci z prawem nowych kryteriów skutkować będzie utratš szansy na zatwierdzenie układu częœciowego.

Układ częœciowy daje realnš szansę uzyskania zatwierdzenia propozycji układowych. Jest to jeden z wielu powodów, dla których warto rozważyć rozpoczęcie restrukturyzacji, gdy zawiodły rozmowy z wierzycielami. Przedsiębiorca powinien pamiętać, że przygotowanie we właœciwy sposób układu częœciowego zwiększa szansę na póŸniejsze zatwierdzenie propozycji układowych w drodze głosowania wierzycieli.

—Robert Nogacki radca prawny Kancelaria Prawna Skarbiec