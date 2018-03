Konkursy na dotacje w dziedzinie B+R: od dobrego pomysłu, przez badania do bezzwrotnego wsparcia

Czym różniš się badania przemysłowe od prac rozwojowych, gdzie szukać finansowego wsparcia na rozwój nowych produktów i kiedy startujš konkursy z zakresu B+R dla firm wyjaœnia dr Ewa Zielińska, menedżer ds. funduszy unijnych, PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. w rozmowie z Michałem Kołtuniakiem

Rz. Przeglšdajšc programy wsparcia skierowane do przedsiębiorców a współfinansowane ze œrodków unijnych, można dostrzec, że znaczna częœć tych œrodków ma służyć prowadzeniu badań i prac rozwojowych. Na czym polega istota takich programów i do kogo skierowana jest ta oferta?

Ewa Zielińska: Rzeczywiœcie, przedsiębiorstwa, które planujš opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, usług bšdŸ technologii w perspektywie 2014–2020, mogš korzystać z bezzwrotnego wsparcia na tzw. projekty badawczo-rozwojowe (B+R). Jest ono adresowane do firm, które za pomocš własnego zespołu lub we współpracy z podmiotem zewnętrznym sš w stanie stworzyć innowacyjny wyrób lub technologię wyróżniajšcš się pod względem charakterystyki na tle konkurencji. Przewagi te powinny dotyczyć porównania z alternatywnymi rozwišzaniami dostępnymi w skali polskiego rynku, a w przypadku najambitniejszych projektów – w skali rynku międzynarodowego.

Rolš projektów badawczo-rozwojowych jest podnoszenie innowacyjnoœci przedsiębiorstw funkcjonujšcych w Polsce, ze szczególnym ukierunkowaniem na firmy o profilu produkcyjnym i zwišzane z sektorem nowoczesnych technologii. Instytucje przyznajšce dotacje na projekty B+R oczekujš, że ich rezultaty znajdš zastosowanie w działalnoœci gospodarczej firmy, albo też znajdš na rynku nabywcę lub licencjobiorcę.

Mowa jest tutaj o projektach badawczo-rozwojowych. Czy w praktyce istotne jest zróżnicowanie na badania i prace rozwojowe, czy przedsiębiorca musi umieć rozdzielić te dwie częœci?

Projekty badawczo-rozwojowe to przedsięwzięcia ukierunkowane na stworzenie nowych lub znaczšco ulepszonych rozwišzań w sferze produktów, usług oraz procesów technologicznych. Można wyróżnić w nich dwie zasadnicze fazy: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Na przykładzie prac nad nowym produktem: badania przemysłowe obejmujš etapy od okreœlenia koncepcji nowego rozwišzania do wytworzenia prototypu lub fizycznego modelu produktu w warunkach odwzorowujšcych warunki jego przyszłego użytkowania. Na gruncie dotacyjnym badania przemysłowe sš wyżej dofinansowane (do 80 proc. kosztów kwalifikowanych), ponieważ wišżš się ze zdobyciem nowej wiedzy lub umiejętnoœci z dziedziny nauki i/lub technologii w zespole prowadzšcym prace, sš także obarczone większym ryzykiem niepowodzenia.

Na eksperymentalne prace rozwojowe składajš się etapy od: przetestowania prototypu rozwišzania, wprowadzenia poprawek i korekt aż do walidacji, tj. potwierdzenia spełnienia przez produkt specyfikacji projektowej, opracowania dokumentacji technicznej i do potwierdzenia gotowoœci do zastosowania w warunkach docelowych. Maksymalny pułap dofinansowania wynosi 60 proc. kosztów.

W przypadku prac rozwojowych łšczymy i czerpiemy z elementów aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętnoœci z dziedziny nauki, technologii oraz biznesu dla osišgnięcia celu, jakim jest stworzenie innowacyjnego wyrobu. Składajšc wniosek o przyznanie dotacji na projekt proinnowacyjny, przedsiębiorca powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zaplanowane przez niego działania obejmujš etap badań przemysłowych, czy raczej odpowiadajš specyfice prac rozwojowych.

Po przeprowadzeniu prac rozwojowych – w ramach dotacji - przedsiębiorcy zwykle mogš skorzystać również z dofinansowania do działań bezpoœrednio poprzedzajšcych wprowadzenie danego produktu na rynek. Sš to m.in. badania zgodnoœci produktu z właœciwymi dla niego normami, certyfikacja, opracowanie i wniesienie przez firmę wniosku o ochronę praw własnoœci przemysłowej (m.in. usługi rzecznika patentowego), czy analizy gospodarcze, dotyczšce np. kanałów dystrybucji nowoœci na danym rynku.

Jak przygotować się do starań o dotację na projekt badawczo-rozwojowy?

Przygotowujšc się do pozyskania dotacji, należy okreœlić cel projektu: co chcemy opracować – jaki to będzie produkt, usługa lub jaka technologia, do kogo zostanie zaadresowana. Istotne jest, aby zdefiniować kryteria innowacyjnoœci planowanego rozwišzania – te punkty, w których będziemy wyróżniać się na tle oferty konkurencji.

Innowacyjnoœć może tkwić w parametrach technicznych produktu, jego komponentach i materiałach z jakich został zbudowany, a także – w funkcjonalnoœciach. Nieodzownym krokiem przy okreœleniu sedna innowacyjnoœci naszego produktu jest skonfrontowanie go z alternatywnymi wyrobami w danej kategorii, dostępnymi na krajowym lub międzynarodowym rynku. W następnym kroku powinniœmy zastanowić się, jakich specjalistów zaangażujemy do prac B+R, czy potrzebujemy merytorycznego wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych, a także – jakie zasoby techniczne (lokalowe, sprzętowe, materiałowe) będš nam potrzebne.

Jak już to wiemy, możemy przystšpić do tworzenia kosztorysu naszego projektu. W ostatniej fazie – wypełniajšc wniosek o dofinasowanie przedsięwzięcia – staramy się pokazać w jakiej postaci i według jakiej polityki cenowej, będziemy komercjalizować opracowanš nowoœć.

Gdzie konkretnie przedsiębiorcy mogš szukać wsparcia na przedstawione przez Paniš projekty?

Najważniejszymi Ÿródłami œrodków na projekty badawczo-rozwojowe sš fundusze dostępne dla przedsiębiorców w ramach ogólnopolskiego programu „Inteligentny rozwój", działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka œcieżka", z przyspieszonš procedurš oceny wniosku). W tym przypadku nabory konkursowe wniosków o udzielenie dotacji sš przeprowadzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibš w Warszawie. W pierwszej połowie 2018 r. firmy z sektora mikro, małych i œrednich przedsiębiorstw mogš składać wnioski w rundach miesięcznych od 1 marca do 30 maja. Termin aplikowania o dotację dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów firm upływa 29 czerwca.

Wiemy już, że dotacje majš pomóc w prowadzeniu prac B+R i przyczynić się do stworzenia nowego produktu lub jego znaczšcego udoskonalenia. A na co w praktyce można przeznaczyć pozyskane pienišdze?

Uzyskane dofinansowanie – na przykładzie konkursu ogólnopolskiego „szybka œcieżka" – pozwala na sfinansowanie m.in. kosztów: wynagrodzenia personelu (badaczy, techników, pracowników pomocniczych) w takim zakresie, w jakim sš zatrudnieni do realizacji prac B+R, aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu, który służy do realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres wykorzystywania ich na potrzeby projektu, wartoœci niematerialnych i prawnych, m.in. wiedzy, patentów, ekspertyz, analiz lub raportów, które zostały zakupione lub sš użytkowane na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji.

Z dotacji wolno także sfinansować zakup usług ze strony podwykonawców, którym zlecono częœć merytorycznych prac w projekcie (wraz z ewentualnym udostępnieniem przez nich własnych zasobów), kosztów zwišzanych z użytkowaniem budynków i gruntów, przeznaczonych na realizację prac B+R, a także kosztów ogólnych ponoszonych bezpoœrednio w wyniku realizacji projektu (w tym m.in. kosztów materiałów i surowców niezbędnych do prac B+R, sprzętu laboratoryjnego, elementów, które służš do budowy i sš na stałe zainstalowane w prototypie innowacyjnego rozwišzania, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, pomocniczych usług zewnętrznych, promocji projektu). W pewnym stopniu współfinansowane mogš być także koszty poœrednie.

Program „Inteligentny rozwój" to jednak nie jedyne Ÿródło wsparcia. Gdzie jeszcze firmy mogš szukać dotacji na projekty badawczo-rozwojowe?

Oprócz krajowych dotacji na projekty B+R, œrodki wspierajšce innowacyjnoœć firm sš przyznawane także w ramach regionalnych programów operacyjnych. Według aktualnych informacji ze stron internetowych instytucji zarzšdzajšcych tymi programami można wskazać, że niemal we wszystkich województwach przedsiębiorcy już mogš lub wkrótce będš mogli, sięgać po dotacje.

Przykładowo w województwie dolnoœlšskim na wrzesień zaplanowany jest konkurs, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalnoœci B+R. W województwie kujawsko-pomorskim konkurs pozwalajšcy na uzyskanie dofinansowania do prowadzenia prac B+R rozpocznie się w maju. Podobnie w województwie lubelskim. W województwie lubuskim możliwe będzie uzyskanie dotacji na między innymi przeprowadzenie projektów B+R przedsiębiorstw. Konkurs rozpocznie się w czerwcu.

Z kolei w województwie łódzkim przewidziane zostały cztery konkursy majšce na celu wsparcie przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych. Rozpocznš się one w: kwietniu, maju, czerwcu i listopadzie. W województwie małopolskim stosowny konkurs już trwa. Rozpoczšł się pod koniec lutego i potrwa do końca wrzeœnia. W województwie mazowieckim zostały przewidziane trzy konkursy wspierajšce prace badawczo-rozwojowe. Warto wspomnieć o tym, który ma zostać ogłoszony w listopadzie – wówczas możliwe ma być zgłaszanie projektów, które nie wpisujš się w mazowieckie regionalne inteligentne specjalizacje.

Szansę pozyskania dotacji na projekty B+R ze œrodków programu regionalnego będš także miały firmy z województw: opolskiego (konkurs w paŸdzierniku), podlaskiego (listopad), pomorskiego (sierpień), œlšskiego (kwiecień), œwiętokrzyskiego (III kwartał), warmińsko-mazurskiego (konkurs już trwa) i zachodniopomorskiego (małe projekty B+R, konkurs rusza w paŸdzierniku).

Podsumowujšc, przedsiębiorcy majš dostępne różne Ÿródła finansowania projektów B+R. Trzeba tylko mieć ciekawy pomysł, dostrzegać potrzebę wprowadzania innowacji w firmie, cišgłego poprawiania swojej konkurencyjnoœci i pozycji na rynku. I wszystko to przekuć na dobry wniosek o dofinansowanie.

—rozmawiał Michał Kołtuniak