Roczne sprawozdania finansowe - zamieszanie z numerami PESEL członków zarządu

Zgodnie z nowymi przepisami złożenie rocznych sprawozdań finansowych oraz uchwał w sprawie ich zatwierdzenia i podziału zysku albo pokrycia straty powinno nastšpić za poœrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez ministra sprawiedliwoœci.

15 marca br. weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sšdowym oraz niektórych innych ustaw, która – oprócz szeregu innych zmian – zawiera doœć niepozorny przepis. Art. 19e ustawy o Krajowym Rejestrze Sšdowym, bo o nim mowa, stanowi w swoim ust. 1, że sprawozdania finansowe, uchwały je zatwierdzajšce itp. należy odtšd składać za poœrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwoœci (dotšd zgłoszeń dokonywało się we właœciwym sšdzie rejestrowym w formie papierowej). To, co istotnie niepozorne w art. 19e ustawy o KRS, to fragment ust. 2, który stanowi, że takiego zgłoszenia dokonuje (opatrujšc je kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) „co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze [przedsiębiorców], wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przepis ten budzi wiele wštpliwoœci i prowokuje do zadania szeregu pytań. Odnieœmy się przynajmniej do częœci z nich. Dla uproszczenia będziemy odwoływać się wyłšcznie do członka zarzšdu, z jednym tylko zastrzeżeniem – o którym będzie mowa pod koniec.

- Co z członkiem zarzšdu (jeszcze) nieujawnionym w KRS

Wpis w KRS dotyczšcy członka zarzšdu ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że nowo powołany członek zarzšdu zyskuje pełne prawo reprezentowania spółki (w granicach okreœlonych w umowie spółki albo statucie) bez względu na datę wpisania jego danych do rejestru. Art. 19e ust. 2 ustawy o KRS wydaje się wprowadzać wyjštek od tej ogólnej zasady. Na mocy tego przepisu pełne prawo reprezentowania spółki można bowiem uzyskać dopiero z chwilš wpisu do rejestru (wczeœniej, nawet gdyby w spółce ustanowiony był jednoosobo- wy zarzšd, nie będzie on spełniał ustawowych kryteriów okreœlonych w art. 19e ust. 2 ustawy o KRS).

- Czy ustawa wprowadza wyjštek od ogólnych zasad reprezentacji

W przypadku spółek kapitałowych ogólnš zasadš jest reprezentacja spółki przez dwóch członków zarzšdu. Często zasada ta bywa modyfikowana i poszczególnym członkom zarzšdu przyznawany jest różny rodzaj uprawnień do reprezentacji (np. prezes zarzšdu jednoosobowo, zaœ inni członkowie zarzšdu wyłšcznie dwuosobowo). Art. 19e ust. 2 ustawy o KRS wydaje się modyfikować tę regułę. Nie tylko (wbrew Kodeksowi spółek handlowych, ale i konkretnej umowie spółki czy statutowi) przyznaje jednoosobowe prawo dokonywania zgłoszeń każdemu z członków zarzšdu lub raczej tylko temu członkowi zarzšdu, który posiada numer PESEL i jest wpisany do KRS, ale także wyłšcza to prawo w odniesieniu do innych członków (odpowiednio, nieposiadajšcych numerów PESEL lub niewpisanych do KRS).

- Czy zatem w zarzšdzie spółki powinna być co najmniej jedna osoba posiadajšca numer PESEL

Na to pytanie należy odpowiedzieć jednoznacznie negatywnie. Brak jest bowiem podstaw do tego by przyjšć, że art. 19e ust. 2 ustawy o KRS stanowi lex specialis w stosunku do art. 18 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członkiem zarzšdu może być w zasadzie każda osoba fizyczna majšca pełnš zdolnoœć do czynnoœci prawnych.

- Co zrobić, gdy w zarzšdzie nie ma żadnej osoby posiadajšcej numer PESEL – najczęœciej tak jest, gdy w zarzšdzie sš sami cudzoziemcy i to niezamieszkujšcy w Polsce?

Choć w art. 19e ust. 7 ustawy o KRS przewidziano możliwoœć dokonania zgłoszenia w przypadku, gdy weryfikacja danych (numeru PESEL i faktu wpisania do KRS) okaże się negatywna, w praktyce system teleinformatyczny tego jednak w tej chwili nie umożliwia. To zaœ oznacza, że uczynienie zadoœć obowišzkowi zgłoszenia dokumentów finansowych, wynikajšcemu z art. 69 ustawy o rachunkowoœci, może ukazać się niemożliwe, gdy w zarzšdzie brak jest osób spełniajšcych kryteria z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS.

Uprzedzajšc – słuszne zresztš – postulaty, by w takim przypadku dopuœcić składanie dokumentów na dotychczasowych zasadach (ale z odpowiednim wyjaœnieniem), warto zauważyć, że obecnie nie jest to możliwe, ponieważ 19e ust. 1 ustawy o KRS wyraŸnie stanowi, że złożenie dokumentów finansowych następuje za poœrednictwem systemu teleinformatycznego. Co więcej, od 1 paŸdziernika br. sprawozdania finansowe będš musiały być sporzšdzane w formie elektronicznej (i oparzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP). Tym samym złożenie ich w formie papierowej stanie się ostatecznie niewykonalne.

- Jakie sš sankcje za niezłożenie dokumentów

Warto pamiętać, że w przypadku niezłożenia dokumentów finansowych (jak się wydaje – w wymaganej formie) członkom zarzšdu grożš okreœlone sankcje. W szczególnoœci chodzi o odpowiedzialnoœć karnš przewidzianš w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowoœci.

Stšd płynie wniosek, że konieczne jest znalezienie rozwišzania, które mogłoby zadziałać w przypadku, gdy w zarzšdzie danej spółki brak jest osoby spełniajšcej kryteria wskazane w art. 19e ust. 2.

- Powtarzajšc więc zadane wczeœniej pytanie – czy w takiej sytuacji należy uzupełnić skład zarzšdu o osobę spełniajšcš wymogi z art. 19e ust. 2?

Oczywiœcie można i, być może, w praktyce, okaże się to rozwišzaniem najłatwiejszym. Ale, majšc na uwadze czysto techniczny charakter przepisu, trudno uznać, że jest wystarczajšcym uzasadnieniem dla dokonywania zmian (zważywszy na to jaki jest zakres kompetencji zarzšdu, ale i odpowiedzialnoœć jego członków).

- Czy można więc nadać numery PESEL członkom zarzšdu, a jeœli tak, to któremu

Można. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o ewidencji ludnoœci o nadanie numeru PESEL może ubiegać się cudzoziemiec zamieszkujšcy w Polsce.

- Co jednak w przypadku, gdy członek zarzšdu, będšcy cudzoziemcem, nie mieszka w Polsce

W takim przypadku można by uznać, że na gruncie art. 7 ust. 2 ustawy o ewidencji ludnoœci w zw. z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS, prawo (a w zasadzie obowišzek) uzyskania numeru PESEL przysługiwałoby każdemu z członków zarzšdu. Tym samym, art. 19e ust. 2 ustawy o KRS stanowiłby ów przepis szczególny nakładajšcy obowišzek posiadania numeru PESEL ( bez tego numeru nie byłoby przecież możliwe uczynienie zadoœć normie z art. 19e ust. 2).

- Problemów jest jednak więcej

Oczywiœcie poruszone kwestie to tylko wierzchołek góry lodowej. Dalsze problemy wišżš się z samš procedurš uzyskiwania numeru PESEL (tę, szczęœliwie, można przejœć za poœrednictwem pełnomocnika) i dalej uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (jak się wydaje, wyłšcznie „polskiego") albo profilu zaufanego ePUAP. Sš to oczywiœcie kwestie techniczne, niemniej bardzo istotne w przypadku cudzoziemców (członków zarzšdu), którzy nie zamieszkujš w Polsce.

Powyższe rozważania w praktyce dotyczš przede wszystkim spółek kapitałowych (choć odpowiednio odnoszš się do spółek osobowych). To, czego ustawodawca w ogóle nie przewidział, to jednak sytuacja spółek osobowych, w których jedynymi wspólnikami prowadzšcymi sprawy spółki sš zagraniczne osoby prawne.

Zdaniem autorów

Izabela Zielińska- Barłożek, radca prawny, wspólnik w praktyce transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Maciej Szewczyk, radca prawny w praktyce transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Podsumowujšc, wydaje się, że za sprawš doœć niefortunnego odwołania do numeru PESEL w art. 19e ust. 2 ustawy o KRS w praktyce wprowadzono spory zamęt. O tym, że jest to odwołanie niefortunne œwiadczš także okolicznoœci, w jakich w przepisie to odwołanie się pojawiło. Miało to bowiem miejsce w trakcie prac podkomisji sejmowej, zaœ jedynym (!) uzasadnieniem dopisku dotyczšcego numeru PESEL była chęć „podkreœlenia, że zgłoszenie podpisuje wyłšcznie osoba fizyczna". Zupełnie nie uwzględniono więc przy tym faktu, iż nie każda osoba fizyczna posiada numer PESEL.

W analizowanej kwestii wiele będzie zatem zależało od podejœcia sšdów rejestrowych rozpatrujšcych konkretne zgłoszenia oraz od organów odpowiedzialnych za nadawanie numerów PESEL.