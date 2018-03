Postępowanie klauzulowe zamiast procesu

Można nadać klauzulę wykonalnoœci orzeczeniu – pierwotnie wydanemu przeciwko spółce – na jej wspólników, jeżeli bez ograniczeń odpowiadajš oni całym swoim majštkiem za zobowišzania spółki.

Zawarliœmy umowę ze spółkš jawnš, partnerskš, komandytowš lub komandytowo-akcyjnš. Spółka nie uiœciła na naszš rzecz należnoœci. Wystšpiliœmy do sšdu i otrzymaliœmy wyrok lub nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się uprawnia nas do egzekucji. Niestety egzekucja okazała się bezskuteczna i nie udało się wyegzekwować naszej należnoœci w całoœci lub w częœci. Być może z góry wiedzieliœmy, że spółka jest niewypłacalna i nie posiada żadnego majštku, z którego moglibyœmy zaspokoić swoje roszczenia. Czy w takiej sytuacji powinniœmy ponownie wystšpić do sšdu z powództwem, ale tym razem, przeciwko wspólnikom spółki będšcej dłużnikiem? Otóż nie w każdym przypadku. Ustawodawca przewidział bowiem możliwoœć nadania klauzuli wykonalnoœci orzeczeniu – pierwotnie wydanemu przeciwko spółce – wobec jej wspólników, jeżeli bez ograniczeń odpowiadajš oni całym swoim majštkiem za zobowišzania spółki.

Wynika to wprost z treœci art. 7781 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że „Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sšd nadaje klauzulę wykonalnoœci przeciwko wspólnikowi ponoszšcemu odpowiedzialnoœć bez ograniczenia całym swoim majštkiem za zobowišzania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna."

Wspólnikami odpowiadajšcymi bez ograniczeń całym swoim majštkiem, co do zasady, sš w spółce jawnej i partnerskiej – wszyscy wspólnicy, a w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej – komplementariusze.

Okreœlone korzyœci

W porównaniu do procesu, postępowanie klauzulowe jest mniej sformalizowane. Oznacza, to, że sšd rozpatrujšc wniosek, będzie badał czy zostały spełnione wyłšcznie dwie ustawowe przesłanki. Po pierwsze, czy wspólnik, na którego ma być wydana klauzula wykonalnoœci, odpowiada całym swoim majštkiem za zobowišzania spółki – tutaj ma znaczenie odpowiedzialnoœć wynikajšca z przepisów prawa, nie zaœ wewnętrzne uregulowania pomiędzy wspólnikami. Po drugie natomiast, czy egzekucja okazała się lub oczywiste jest, że będzie bezskuteczna. Sšd nie rozpatruje sprawy merytorycznie, nie musimy ponownie udowadniać, że nasze roszczenie przeciwko spółce jest zasadne. Jeżeli zostały spełnione dwie wyżej wymienione przesłanki, sšd nadaje klauzulę wykonalnoœci, która uprawnia do wszczęcia egzekucji bezpoœrednio przeciwko danemu wspólnikowi.

Należy jednak pamiętać, że wspólnik, przeciwko któremu wszczęta zostanie egzekucja, ma prawo się przed niš bronić. W tym celu może wystšpić z powództwem o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalnoœci. Tak może być np. w sprawie wspólnika spółki partnerskiej, który wprawdzie odpowiada całym swoim majštkiem za zobowišzania spółki, ale nie za zobowišzania spółki powstałe w zwišzku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowišzania spółki będšce następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę, lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy œwiadczeniu usług zwišzanych z przedmiotem działalnoœci spółki (art. 95 § 1 ks.).

Niemniej jednak zasadš jest, że podstawš pozbawienia wykonalnoœci sšdowego tytułu wykonawczego mogš być zdarzenia, które wystšpiły po powstaniu tegoż tytułu egzekucyjnego. Zaœ przesłanki, które umożliwiajš nadanie klauzuli wykonalnoœci na wspólnika spółki będšcej dłużnikiem, sš badane przy nadawaniu klauzuli wykonalnoœci tytułowi egzekucyjnemu. Z tego też względu podejmowane przez wspólników próby podważenia skutecznoœci uzyskania klauzuli i dalej prowadzenia egzekucji zazwyczaj okazujš się bezskuteczne. Chyba że wierzytelnoœć objęta tytułem została w całoœci uregulowana lub uległa przedawnieniu.

Byli wspólnicy

Pozostaje do wyjaœnienia kwestia, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoœci wobec wspólników spółek osobowych odnosi się do wszystkich wspólników, tj. byłych i obecnych, czy też tylko aktualnie pełnišcych tę funkcję.

W doktrynie i judykaturze dominuje poglšd, że na podstawie art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego klauzulę wykonalnoœci wobec wspólnika spółki jawnej możemy uzyskać, tylko jeżeli jest on aktualnie – w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej – jej wspólnikiem. Zasadę tę należy zatem stosować również w odniesieniu do wspólników pozostałych spółek osobowych.

Plusy dla wierzyciela

Zdecydowanie uznać należy, że wystšpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnoœci przeciwko wspólnikom spółki osobowej odpowiadajšcym całym swoim majštkiem osobistym za zobowišzania tej spółki jest dla wierzyciela korzystne.

Postępowanie klauzulowe z założenia jest postępowaniem szybkim i ekonomicznym. Jak już wczeœniej wskazano, nie musimy przeprowadzać pełnego postępowania dowodowego i wykazywać należnoœci co do zasady, ponieważ sšd już rozpoznał merytorycznie naszš sprawę, która toczyła się przeciwko spółce co do tej samej należnoœci przecież. Ustawodawca założył więc, że nie ma potrzeby, aby sšd ponownie badał dane roszczenie, jeżeli wspólnik odpowiada całym swoim majštkiem osobistym za zobowišzanie spółki.

Co istotne, opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoœci wynosi jedynie 50 zł, podczas gdy stawki w postępowaniu nakazowym, czy upominawczym sš dużo wyższe, a w razie trybu zwykłego (procesu) wynoszš aż 5 proc. od wartoœci przedmiotu sporu. Nadto, w braku dokumentu potwierdzajšcego roszczenie w sposób kwalifikujšcy wystšpienie o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wspólnik (dłużnik), przeciwko któremu wystšpimy, będzie mógł, bronić się i znacznie odwlec docelowe wszczęcie egzekucji nie ponoszšc przy tym kosztów – i to nawet, gdy nie kwestionuje naszego roszczenia, a obronę podejmuje wyłšcznie w celu możliwie najdłuższego „odłożenia" egzekucji.

—Katarzyna Szlemp pod patronatem adwokata Michała Szczudło Stemplewski Szczudło & Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zdaniem autorki

Konkludujšc, niewštpliwie uzyskanie na podstawie art. 7781 Kodeksu postępowania cywilnego klauzuli wykonalnoœci przeciwko wspólnikowi jest tak prawnie, jak i faktycznie uzasadnione. Szybkoœć i ekonomika tego trybu daje wierzycielowi spółki odpowiedniš ochronę. Bez względu bowiem, czy tytuł wykonawczy opiewa na kwotę 2000 zł, czy też 100 000 zł – opłata jest stała i wynosi 50 zł.

Możliwoœć nadania klauzuli wykonalnoœci tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce, wobec wspólników tej spółki, dotyczy wszystkich rodzajów tytułów egzekucyjnych.