Terminowość wykonywania zobowiązań przez kontrahentów

Przedsiębiorcy sš wyczuleni na terminy wykonania zobowišzań przez swoich kontrahentów. Terminowoœć partnerów w interesach ma decydujšcy wpływ na prowadzonš działalnoœć gospodarczš, nie tylko ze względu na płynnoœć finansowš, lecz również ze względu na wykonanie zobowišzań spoczywajšcych na przedsiębiorcy.

Prowadzšcy biznes zna termin „przedawnienie roszczeń". Zapewne wie, kiedy przedawniajš się zobowišzania charakterystyczne dla jego działalnoœci. Nie każdy jednak wie, co kryje się za „przedawnieniem roszczeń" i okreœleniami z tym zwišzanymi, tj. przerwaniem i zawieszeniem biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Co to znaczy, że roszczenie ulega przedawnieniu, kiedy i jakie sš konsekwencje zawieszenia biegu terminu przedawnienia roszczeń oraz czym się ono różni od przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń?

Z kilkoma nielicznymi wyjštkami, roszczenia majštkowe zwišzane z działalnoœciš gospodarczš ulegajš przedawnieniu.

Prawo do żšdania

Przez roszczenie majštkowe rozumie się prawo żšdania od konkretnej osoby (dłużnika) konkretnego zachowania się. Chodzi więc o żšdanie działania lub zaniechania czegoœ, w interesie przedsiębiorcy, na przykład zapłaty, wykonania dzieła, wydania przedmiotu najmu, naprawienia szkody, zaprzestania zapylania nieruchomoœci produktami ubocznymi spalania, złożenia oœwiadczenia woli okreœlonej treœci, zaniechania czynnoœci konkurencyjnych.

Przedawnienie roszczeń sprowadza się do tego, że po upływie okreœlonego przez przepisy czasu, dłużnik może odmówić wykonania spoczywajšcego na nim obowišzku powołujšc się właœnie na przedawnienie. W żargonie prawniczym, taka odmowa spełnienia œwiadczenia okreœlana jest jako „podniesienie zarzutu przedawnienia".

Zarzut ten w przypadku roszczeń dochodzonych w sšdzie, musi zostać podniesiony (tj. przywołany) przez stronę pozwanš w ramach postępowania. To ważne, bo sšd nie bierze takiej okolicznoœci pod uwagę z urzędu, to znaczy jeœli strona go o tym nie poinformuje, to sšd tej okolicznoœci nie uwzględni przy wydaniu wyroku.

Jeœli pozwany podniesie zarzut przedawnienia i udowodni, że dochodzone względem niego roszczenie jest przedawnione, powództwo przedsiębiorcy zostanie oddalone. W konsekwencji, to przedsiębiorca dochodzšcy należnych mu œwiadczeń, nawet, gdy dłużnik rzeczywiœcie nie wykonał spoczywajšcego na nim obowišzku, będzie traktowany jako strona przegrywajšca. Będzie zmuszony do zwrotu dłużnikowi poniesionych przez dłużnika kosztów postępowania (sšdowych i zastępstwa procesowego). Oczywiœcie dojdš do tego koszty, które przedsiębiorca poniósł na profesjonalnš reprezentację, opłatę sšdowš i inne wydatki.

Jeœli strona pozwana przemilczy, że dochodzone względem jej roszczenie jest przedawnione, sšd uznajšc, że obowišzek spełnienia œwiadczenia na niej spoczywał, zasšdzi roszczenie zgodnie z żšdaniem przedsiębiorcy.

Dobrowolne spełnienie

Fakt, że roszczenie jest przedawnione nie znaczy, że zobowišzanie nie istnieje lub przestało istnieć. Po upływie terminu przedawnienia zobowišzanie dłużnika zmienia się w tak zwane „zobowišzanie naturalne". Oznacza to, że zobowišzanie istnieje, ale może zostać spełnione tylko dobrowolnie przez dłużnika. Jeœli dłużnik nie chce go spełnić, może się od tego uchylić podnoszšc zarzut przedawnienia. Jeœli jednak dłużnik spełni œwiadczenie, co do którego termin przedawnienia upłynšł, to nie może domagać się zwrotu tego œwiadczenia powołujšc się na przedawnienie. Inaczej mówišc, dłużnik w takiej sytuacji nie może się skutecznie rozmyœlić i zażšdać zwrotu spełnionego œwiadczenia naturalnego.

Przeterminowane faktury

Dłużnik może się zrzec zarzutu przedawnienia, tj. oœwiadczyć, że nie będzie z niego korzystać i zapłaci, na przykład, przeterminowane faktury. Forma zrzeczenia jest dowolna, może być ustna, pisemna, a nawet dorozumiana, czyli wynikać z kontekstu. Mimo dowolnoœci formy, rekomendowane jest uzyskanie na piœmie oœwiadczenia o zrzeczeniu się przez dłużnika zarzutu przedawnienia. W przypadku jakiegokolwiek sporu sšdowego, zdecydowanie łatwiej będzie przedsiębiorcy wykazać przed sšdem tę istotnš okolicznoœć dokumentem niż zeznaniami œwiadków, czy innymi dowodami. Oœwiadczenie złożone na piœmie, żeby mogło spełnić swój cel, a przede wszystkim żeby było skuteczne, musi zostać podpisane przez dłużnika zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sšdowym. To znaczy, że może je podpisać tylko osoba wpisana w Krajowym Rejestrze Sšdowym jako osoba upoważniona do działania w imieniu spółki.

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przez dłużnika powoduje, że wygasa jego prawo do podniesienia tego zarzutu i w konsekwencji oznacza, że dłużnik nie będzie mógł się uchylić od spełnienia œwiadczenia.

Dłużnik może skutecznie zrzec się zarzutu przedawnienia tylko po upływie terminu przedawnienia. Zrzeczenie dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne, nie rodzi skutków prawnych, a tym samym nie zabezpiecza roszczeń przedsiębiorcy na przyszłoœć, tj. po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

Konsekwencjš skutecznego zrzeczenia się zarzutu przedawnienia przez dłużnika jest to, że termin przedawnienia roszczenia zaczyna biec od nowa, tak jakby zobowišzanie dopiero stało się wymagalne.

Kiedy poczštek

Bieg przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia, w którym dłużnik był zobowišzany do podjęcia konkretnego działania (np. zapłaty faktury) lub zaprzestania podejmowania okreœlonych czynnoœci. Dzień wymagalnoœci to ostatni dzień, w którym dłużnik spełniajšc œwiadczenie, uznany zostanie za wykonujšcego postanowienia łšczšcej strony umowy w terminie.

Jeszcze inaczej mówišc, wymagalnoœć oznacza sytuację, w której przedsiębiorca może skutecznie żšdać od dłużnika wykonania zobowišzania, a żšdanie to nie zostanie uznane za przedwczesne.

Przykład

Przy terminie płatnoœci 1 sierpnia 2018 r. dłużnik spełniajšc œwiadczenie do 1 sierpnia włšcznie spełnia œwiadczenie zgodnie z umowš stron. Do 1 sierpnia wierzyciel nie może od niego żšdać spełnienia œwiadczenia, bo dłużnik ma jeszcze czas, żeby je spełnić. Sytuacja jednak zmieni się 2 sierpnia. Od tego dnia dłużnik jest spóŸniony, a roszczenie przedsiębiorcy staje się wymagalne.

Jeżeli wymagalnoœć roszczenia zależy od podjęcia okreœlonej czynnoœci przez przedsiębiorcę, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby przedsiębiorca podjšł tę czynnoœć w najwczeœniej możliwym terminie.

Dotyczy to, przede wszystkim, roszczeń bezterminowych, których wymagalnoœć zależy od:

- wezwania dłużnika do spełnienia œwiadczenia (np. o zwrot nienależnego œwiadczenia, żšdanie wspólnika wypłaty zysku spółki jawnej);

- wypowiedzenia (np. w przypadku, gdy termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik ma obowišzek zwrócić pożyczkę w cišgu szeœciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez udzielajšcego pożyczkę);

- odstšpienia od umowy.

Co z wymagalnoœciš

Dzień wymagalnoœci zazwyczaj jest wskazany w umowie, wzorcu umownym, ustawie, orzeczeniu sšdu lub decyzji administracyjnej. Może też wynikać z właœciwoœci zobowišzania. Jeœli jednak dzień wymagalnoœci, tj. termin spełnienia œwiadczenia, nie został oznaczony, ani nie wynika z właœciwoœci zobowišzania, to œwiadczenie staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania. Niezwłocznie, oznacza termin realny w okolicznoœciach danej sprawy, miejsca i czasu.

Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie (typowe dla umów o wyłšcznoœć oraz ustawowych i umownych zakazów konkurencji) rozpoczyna się od dnia, w którym dłużnik nie zaprzestał działania, mimo tego, że był do tego zobowišzany.

Przepisy przewidujš, że bieg terminu przedawnienia roszczeń się nie rozpoczyna, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, tj. nie biegnie dalej, w sytuacji gdy przedsiębiorca, z powodu siły wyższej nie może ich dochodzić przed sšdem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju, np. przed sšdem arbitrażowym, mediatorem. Bieg terminu przedawnienia roszczeń nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez cały czas trwania przeszkody.

Moc siły wyższej

Siła wyższa jest zdarzeniem obiektywnym, nadzwyczajnym, niedajšcym się przezwyciężyć i zewnętrznym. Takimi zdarzeniami sš, na przykład: katastrofy naturalne (powódŸ, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, gwałtowna burza, œnieżyca), wojna, zamach stanu, zamach terrorystyczny, akty władzy. W praktyce chodzi o sytuacje, gdy na przykład, złożony przez stronę pozew nie dotrze do sšdu z powodu powodzi albo sam sšd przestaje funkcjonować ze względu na powódŸ, czy działania wojenne. Podobnie będzie, gdy firma spedycyjna nie mogła dostarczyć towaru ze względu na powódŸ, czy zerwanie przez wichurę jedynego mostu prowadzšcego do miejsca dostarczenia towaru.

Co ciekawe, sšdy za siłę wyższš uznały też zalanie lokalu w wyniku awarii rury wodocišgowej w budynku, co uniemożliwiło dostęp do lokalu, w którym znajdowały się dokumenty.

Za siłę wyższš nie sš uznawane: brak wiedzy o przysługujšcym roszczeniu, czy terminie przedawnienia tego roszczenia; poważna choroba; niedochodzenie roszczeń w zwišzku z obawš nieprzedłużenia umowy lub jej rozwišzania.

Długoœć okresu przedawnienia, który upłynšł przed wystšpieniem siły wyższej i po jej ustaniu, sumuje się przy ustalaniu terminu przedawnienia danego roszczenia (nie wlicza się okresu trwania siły wyższej).

Wskazany przepis pozwala chronić w szczególnoœci interesy przedsiębiorców, którzy nawišzali współpracę z podmiotami z krajów, gdzie ryzyko wystšpienia siły wyższej, w postaci wojny czy przewrotu wojskowego, jest zwiększone. Oczywiœcie pod warunkiem, że łšczšca strony umowa zawarta została pod prawem polskim, to znaczy w oparciu o polskie przepisy.

W przypadku przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń, termin przedawnienia przestaje płynšć z chwilš wystšpienia okolicznoœci wskazanych w przepisach i nie biegnie przez cały czas trwania tej okolicznoœci. Po jej ustaniu termin przedawnienia roszczenia zaczyna biec od nowa. Czas, który upłynšł od momentu wymagalnoœci roszczenia do dnia przerwania biegu terminu uważa się za niebyły.

Kodeks cywilny przewiduje trzy sytuacje, w których następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń: przez podjęcie przez wierzyciela okreœlonych czynnoœci; uznanie roszczenia; wszczęcie mediacji.

Przede wszystkim, zgodnie z przepisami, bieg terminu przerywa się przez każdš czynnoœć podjęta przez wierzyciela przed sšdem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sšdem polubownym, podjętš bezpoœrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń. Poniżej szczegółowo zostało opisane, co należy rozumieć przez wskazane powyżej sposoby przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Kiedy dojdzie do przerwy

Czynnoœci przerywajšce bieg terminu przedawnienia to najczęœciej:

- zawezwanie do próby ugodowej;

- wniesienie pozwu do sšdu powszechnego;

- zgłoszenie przed sšdem zarzutu potršcenia;

- wniosek o zabezpieczenie powództwa, jeœli poprzedza ono wniesienie pozwu;

- powództwo o ustalenie roszczenia;

- wezwanie na arbitraż (pod warunkiem, że umowa zawiera zapis o sšdzie polubownym);

- wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoœci;

- wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;

- zgłoszenie wierzytelnoœci w postępowaniu upadłoœciowym.

W każdym przypadku ma znaczenia data wpływu pisma do sšdu/komornika/mediatora, a nie data, w której dłużnik dowiedział się o czynnoœciach podjętych przez przedsiębiorcę.

Próba ugodowa

Warto na chwilę zatrzymać się przy zawezwaniu do próby ugodowej. Jest ono często stosowane przez przedsiębiorców właœnie w celu przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń, których przedawnienie za chwilę nastšpi.

Zawezwanie do próby ugodowej ma wiele zalet:

- jest tanie – opłata sšdowa wynosi 40 zł przy wartoœci przedmiotu sporu nie przekraczajšcej 10 tys. zł oraz 300 zł przy wartoœci przedmiotu sporu powyżej 10 tys. zł;

- wymaga jedynie wskazania roszczenia oraz krótkiego uzasadnienia zasadnoœci dochodzonego roszczenia;

- nie jest długotrwałe – zazwyczaj ogranicza się do jednego posiedzenia;

- nawet, jeœli ugoda nie zostanie zawarta skutek zawezwania zostanie osišgnięty, tj. nastšpi przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń;

- daje szansę dojœcia do porozumienia z dłużnikiem i uniknięcia koniecznoœci wdania się w spór sšdowy, który zawsze jest droższy niż polubowne rozwišzanie sprawy.

Zawezwanie do próby ugodowej jest ekonomicznym i skutecznym sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń. Z tego też powodu jest najczęœciej stosowane przez przedsiębiorców.

Dla przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń nie ma znaczenia, czy czynnoœci zmierzajšce do jego przerwania wywołajš skutki prawne, które z reguły się z nimi wišżš, tj.:

- nie ma znaczenia, czy w wyniku zawezwania do próby ugodowej dojdzie do zawarcia ugody;

- czy w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego dojdzie do egzekucji wierzytelnoœci, czy też egzekucja będzie bezskuteczna;

- nie ma również znaczenia, czy zgłoszony w postępowaniu zarzut potršcenia zostanie uwzględniony.

W każdym przypadku następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Dla osišgnięcia celu czynnoœć musi jednak zostać podjęta skutecznie. Na przykład, pozew nie może zostać odrzucony, cofnięty lub zwrócony. Dla wywołania skutku przerwania biegu terminu przedawnienia roszczeń pozew musi zostać merytorycznie rozpoznany przez sšd. Czynnoœć zmierzajšca do przerwania biegu przedawnienia roszczeń, żeby być skutecznš, musi zostać podjęta względem dłużnika, nie rzekomego dłużnika, czyli osoby, która okaże się, że dłużnikiem nie jest.

Nie przerwš też biegu terminu przedawnienia roszczeń czynnoœci, które nie zmierzajš „bezpoœrednio" do dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń. Chodzi, między innymi, o:

- wniosek o zabezpieczenie dowodów;

- wniosek o wyznaczenie sędziego sšdu polubownego (arbitrażowego);

- wniosek o wyznaczenie sšdu właœciwego do rozpoznania sprawy;

- wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby, której miejsce pobytu nie jest znane;

- wniosek o nakazanie dłużnikowi ujawnienie majštku;

- wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłoœci dłużnika;

- działania wierzyciela zmierzajšce do zaspokojenia przysługujšcej mu wierzytelnoœci zabezpieczonej zastawem rejestrowym.

Można uznać

Uznanie roszczenia przez dłużnika stanowi drugš okolicznoœć powodujšcš przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń. Uznanie roszczenia może nastšpić w dowolnej formie, tj. ustnie, pisemnie lub przez zachowanie dłużnika wskazujšce na to, że uznaje on roszczenie przedsiębiorcy.

Podobnie jak w przypadku zrzeczenia się zarzutu przedawnienia przez dłużnika, rekomendowane jest uzyskanie na piœmie oœwiadczenia dłużnika o uznaniu roszczenia. Jeœli dłużnikiem jest spółka, to oœwiadczenie musi zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sšdowym. Pisemne uznanie roszczenia zabezpiecza interes przedsiębiorcy w sytuacji, gdy dłużnik się rozmyœli lub zostanie powołany nowy zarzšd z odmiennš koncepcjš na rozwišzanie kwestii zaległych płatnoœci.

Dłużnik może również dokonać, tak zwanego, „uznania niewłaœciwego" długu. Uznanie niewłaœciwe długu sprowadza się do tego, że dłużnik poprzez swoje zachowanie przyznaje, że dług istnieje. Uznaniem niewłaœciwym jest na przykład:

- częœciowa spłata długu;

- zapłata samych odsetek;

- zaksięgowanie faktury;

- podpisanie przez dłużnika faktury;

- skierowanie do przedsiębiorcy oœwiadczenia jednego z członków zarzšdu spółki, nawet jeœli obowišzuje w niej reprezentacja dwuosobowa, o gotowoœci spłacenia zadłużenia spółki w ratach;

- zwrócenie się przez dłużnika do przedsiębiorcy o rozłożenie należnoœci głównej na raty i zwolnienie z obowišzku zapłaty odsetek za opóŸnienie (także wtedy, gdy proponowane porozumienie między stronami nie doszło do skutku).

Oœwiadczenie o uznaniu długu może zostać złożone przez dłużnika więcej niż jeden raz. Każde oœwiadczenie przerywa bieg terminu przedawnienia i termin biegnie od nowa liczšc od ostatniego uznania roszczenia.

Nie stanowi uznania roszczenia przez dłużnika:

- zapłata dokonana z zastrzeżeniem zwrotu lub w celu uniknięcia przymusu;

- potwierdzenie salda dokonane przez osobę nieuprawnionš do reprezentowania osoby prawnej;

- zapowiedŸ zapłaty zaliczki.

Mediacyjne zabiegi

Wreszcie, przerwanie biegu przedawnienia roszczeń powoduje wszczęcie mediacji. Mediacja jest prowadzona na podstawie umowy o mediację, w której strony okreœlajš przedmiot mediacji i osobę mediatora lub sposób jego wyboru albo na podstawie wniosku jednej ze stron złożonego do mediatora, gdy druga strona wyraziła zgodę na mediację. W tych sytuacjach mediacja jest zawsze dobrowolna.

Wszczęcie mediacji, a tym samym przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń, następuje z chwilš doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołšczonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie (dłużnikowi).

Mediacja jednak nie nastšpi, a tym samym nie zostanie przerwany bieg terminu przedawnienia, jeœli strony nie zawarły umowy o mediację a dłużnik nie wyrazi na niš zgody. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy wierzyciel wszczyna mediację na krótko przed upływem terminu przedawnienia roszczeń. Może się okazać, że dłużnik nie wyrazi zgody na mediację i roszczenie się przedawni. W takiej sytuacji, najlepszym wyjœciem jest zawezwanie do próby ugodowej. W tym wypadku nie ma wštpliwoœci, że do przerwania biegu przedawnienia roszczeń dojdzie.

Podsumowujšc, wydaje się, że najbardziej pewnym sposobem przerwania biegu przedawnienia roszczeń jest ich dochodzenie, zawezwanie do próby ugodowej lub uzyskanie pisemnego oœwiadczenia dłużnika o uznaniu roszczenia (jednak to może nastręczać trudnoœci w sytuacji, gdy mamy do czynienia z opornym dłużnikiem).

Kodeks cywilny stanowi, że termin przedawnienia roszczeń zwišzanych z prowadzeniem działalnoœci gospodarczej wynosi 3 lata. Dotyczy to na przykład roszczeń z umowy ubezpieczenia, umowy o roboty budowlane, umowy leasingowej. Od tej zasady przepisy przewidujš jednak szereg wyjštków >patrz ramki.

Anna Diaby-Lipka, adwokat

Terminy przedawnienia nie mogš być ani skracane, ani wydłużane przez czynnoœć prawnš. Inaczej mówišc, strony umowy nie mogš ustalić, że będš stosować inny termin przedawnienia roszczeń niż wskazany w przepisach. Takie postanowienie nie będzie skuteczne. To, co strony mogš zrobić, to dowolnie okreœlić moment wymagalnoœci roszczenia, co będzie miało wpływ na datę rozpoczęcia i zakończenia biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Tym samym, w każdym przypadku przedsiębiorca powinien upewnić się, jaki obowišzuje go termin przedawnienia roszczeń. Terminu przedawnienia nigdy nie można zakładać z góry. Przedsiębiorca musi również być œwiadom upływu czasu prowadzšc negocjacje z dłużnikiem, co do sposobu spełnienia przez dłużnika zobowišzania. Negocjacje, to często bardzo długi proces, podczas którego łatwo jest zapomnieć o krótkich terminach przedawnienia i stracić szansę na odzyskanie należnych kwot.

Dwa lata

Dwuletni termin został przewidziany dla roszczeń:

- z umowy sprzedaży, roszczeń rzemieœlników z tego tytułu oraz roszczeń prowadzšcych gospodarstwo rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych;

- z umowy dostawy;

- z umowy kontraktacji;

- z umowy o dzieło;

- z umowy rachunku bankowego z wyjštkiem roszczenia o zwrot wkładów oszczędnoœciowych (tutaj 3 lata);

- z umowy zlecenia w zakresie roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynnoœci i o zwrot poniesionych wydatków, jak również z tytułu zaliczek udzielonych zleceniobiorcy;

- powstałych w zakresie działalnoœci przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należnoœci za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystajš z usług takich przedsiębiorstw. Dotyczy to również, odpowiednio, przedsiębiorstw gastronomicznych. -

Jeden rok

Roczny termin został przewidziany dla roszczeń:

- z umowy przewozu osób lub rzeczy;

- z umowy najmu w zakresie roszczeń wynajmujšcego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmujšcemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu;

- z umowy składu;

- z umowy spedycji, z tym że roszczenia przysługujšce spedytorowi przeciwko przewoŸnikom i dalszym spedytorom, którymi się posługiwał przy przewozie przesyłki, przedawniajš się w cišgu szeœciu miesięcy od dnia, kiedy spedytor naprawił szkodę.adw. Anna Diaby