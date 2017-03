Sąd Najwyższy o transferze Roberta Lewandowskiego i prowizji dla Cezarego Kucharskiego

Wtorkowe orzeczenie Sądu Najwyższego (sygn. akt II CSK 444/16) opisał portal Lex.pl.

Sprawa dotyczyła 12-procenotwej prowizji dla piłkarza plus drugie tyle dla jego agenta, Cezarego Kucharskiego, za sprzedaż piłkarza z Lecha Poznań do Borussii Dortmund latem 2010 roku. Klub poznański otrzymał wtedy 4,75 mln euro od niemieckiego klubu. Lech podważył warunki umowy, uważając, że menedżerowi nic się nie należało.

Sąd polubowny przy Polskim Związku Piłki Nożnej, do którego trafiła sprawa, w drugiej instancji uznał, że zasądzenie całej żądanej kwoty jest niedopuszczalne i nie proporcjonalne w stosunku do wynagrodzenia samego piłkarza. Ponadto naruszałoby zasady współżycia społecznego.

Sądy powszechne uznały, że wyrok sądu polubownego odpowiada prawu i nie została naruszona zasada trwałości umów ani ochrona praw majątkowych. Sąd polubowny miał prawo powołać się na art. 5 kc i zasady współżycia społecznego.

We wtorek Sąd Najwyższy utrzymał wyrok sądu polubownego w mocy. Uznał tym samym skargę kasacyjną za niezasadną. Jak relacjonuje portal Lex.pl, sędzia Katarzyna Tyczka-Rote stwierdziła, że sąd powszechny nie bada merytorycznie sprawy, lecz aby orzec o słuszności skargi musi porównać własne stanowisko ze stanowiskiem sądu polubownego. Jeśli jest różnica między tymi dwoma poglądami, to - nie formułując jej na piśmie - bada, czy nie doszło do rażącego naruszenia porządku prawnego. Jeśli doszło, to sąd powszechny - uchyla wyrok.

Sąd powszechny w Poznaniu ujawnił swój pogląd i uznał, że obniżenie wynagrodzenia było słuszne. Sąd mógł powołać się na zasadę współżycia społecznego, aby stwierdzić, że umowa z menedżerem była nieuczciwa i nielojalna w proporcji do wynagrodzenia zawodnika.