Baton mocy dla prezesa spółki - komentuje Jerzy Kowalski

Menedżer nie jest saperem. Może się jednak zdarzyć tak, że zostanie nim i wysadzi w powietrze nie tylko siebie, ale i swojš macierzystš spółkę, w której pełni funkcje zarzšdcze.

Nielegalne postępowanie członka zarzšdu, czy prezesa spółki może być Ÿródłem nieszczęœcia ekonomicznego nie tylko dla nich, ale i dla przedsiębiorstwa, w którym działajš. Może nawet stać się przyczynš upadłoœci, czy koniecznoœci przeprowadzenia ustawowej restrukturyzacji w biznesie. Wszystko to brzmi groŸnie, bo w grę wchodzš duże sankcje finansowe nałożone w konsekwencji na przedsiębiorstwo. Oczywiœcie lepiej takim sytuacjom zapobiegać zawczasu, niż narażać się na to czego – jak się wydaje – można uniknšć. Powstaje jednak pytanie – jak to zrobić, jak nie dopuœcić do mniejszych, czy większych dramatów gospodarczych. Specjaliœci twierdzš, że znajš odpowiedŸ. Trochę przypomina ona niemodnš dziœ tezę z przeszłoœci, że najważniejsze sš kadry. Nie wchodzšc w szczegóły, warto dobierać je starannie i stosować skutecznš politykę compliance. Mogš to być Ÿródła poważnych oszczędnoœci i przyjemnego braku doœwiadczeń z dziedziny prawa karnego. Sprawa jest ważna, bo w dłuższej perspektywie szykuje się zmiana przepisów.

Ma zostać zlikwidowany wymóg uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialnoœci podmiotu zbiorowego. Do wytoczenia sprawy np. nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. Kwestia osobistej odpowiedzialnoœci karnej konkretnej osoby będzie rozstrzygana przez sšd niezależnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na podmiot zbiorowy, ale w ramach jednego procesu. Wszystko to powinno umożliwić zdecydowanš walkę z nieuczciwymi firmami, które oszukujš ludzi, a także narażajš na straty polskie państwo. Firmę dopuszczajšcš się korupcji i oszustw na wielkš skalę będzie można skazać nawet na 30 mln zł kary. Sankcja nie będzie odnoszona do osišgniętego przychodu, co oznacza, że możliwe stanie się jej orzekanie wobec podmiotu, który ma majštek, ale nie wykazuje przychodu.

Warto więc, by zainteresowani zapoznali się z tekstem mecenasa Aleksandra Giehsmanna: „Jak nie dopuœcić do ukarania spółki".