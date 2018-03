Jak poradzić sobie z kłopotami finansowymi firmy

Jeœli mamy do czynienia z niewypłacalnoœciš, najbezpieczniej jest złożyć dwa wnioski: wniosek o ogłoszenie upadłoœci oraz wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Upadłoœć i restrukturyzacja to pojęcia, z którymi przedsiębiorca może mieć do czynienia, gdy wpada w kłopoty finansowe. Obie instytucje, mimo iż obejmujš podobne zagadnienia, to jednak wzajemnie się wykluczajš. Co do zasady, nie można, bowiem ogłosić upadłoœci przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Jednoczeœnie preferowanš formš rozwišzania problemów finansowych w przedsiębiorstwie jest aktualnie restrukturyzacja, ponieważ ustawodawca uznał, że w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłoœci i wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejnoœci rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Przesłanki upadłoœci

Zasady korzystania z upadłoœci zostały opisane w ustawie z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłoœciowe. Upadłoœć, w uproszczeniu jest formułš, która ma zatrzymać proces zadłużenia przedsiębiorcy, może spowodować umorzenie i „uwolnienie" dłużnika od częœci długów, jednak z zasady nie pomoże w naprawie prowadzonego przedsiębiorstwa, a będzie prowadziła do jego likwidacji.

Upadłoœć ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalny, czyli utracił zdolnoœć do wykonywania swoich wymagalnych zobowišzań pieniężnych. Domniemywa się, że gdy opóŸnienie w wykonaniu zobowišzań pieniężnych przekracza trzy miesišce mamy do czynienia z niewypłacalnoœciš. Niewypłacalnoœć zaistnieje również wtedy, gdy zobowišzania pieniężne przedsiębiorcy prowadzšcego działalnoœć w formie spółki prawa handlowego przekraczajš wartoœć jego majštku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczajšcy dwadzieœcia cztery miesišce. Ta forma niewypłacalnoœci może dotyczyć tzw. startupów, które przez poczštkowy okres działalnoœci nie wypracowujš żadnego zysku, mimo to na bieżšco regulujš swoje zobowišzania.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłoœci może być obowišzkiem. Dłużnik jest obowišzany, nie póŸniej niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystšpiła podstawa do ogłoszenia upadłoœci, zgłosić w sšdzie wniosek o ogłoszenie upadłoœci. Dłużnik, który nie zgłosi w terminie wniosku o ogłoszenie upadłoœci, ponosi odpowiedzialnoœć za szkodę wyrzšdzonš wskutek niezłożenia tego wniosku, chyba że nie ponosi winy lub wykaże, że w cišgu tych 30 dni otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Co więcej, podmioty zobowišzane do zgłoszenia upadłoœci, które zobowišzania tego nie zrealizujš, mogš się również narazić na odpowiedzialnoœć karnš. Dłużnik ma zatem tylko 30 dni od chwili kiedy stał się niewypłacalny.

Teoretycznie przed odpowiedzialnoœciš za szkodę chroni również otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w tym terminie, ale warto zauważyć, że sšd może rozpoznawać wniosek restrukturyzacyjny lub zatwierdzać układ w postępowaniu o zatwierdzeniu układu dłużej niż 30 dni. Co prawda, z zasady winien to zrobić w terminie dwóch tygodni, jednak jest to wyłšcznie termin instrukcyjny, niewišżšcy sšdu i przy sporej liczbie wniosków może nie zostać dotrzymany. Dlatego, jeœli mamy do czynienia z niewypłacalnoœciš najbezpieczniej jest złożyć dwa wnioski: wniosek o ogłoszenie upadłoœci oraz wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przesłanki restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest stosunkowo nowš regulacjš – weszła w życie dwa lata temu – na podstawie ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne i przede wszystkim polega na zawieraniu przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnoœciš układu z wierzycielami oraz przeprowadzaniu działań sanacyjnych. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłoœci dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego-również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Restrukturyzacja dotyczy dłużnika niewypłacalnego oraz dłużnika zagrożonego niewypłacalnoœciš. Pojęcie niewypłacalnoœci jest takie samo jak przy upadłoœci, natomiast stan zagrożenia niewypłacalnoœciš należy rozumieć jako sytuację ekonomicznš dłużnika, która wskazuje, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny. Pojęcie zagrożenia jest zatem nieostre, ale jego granicę wyznacza stan niewypłacalnoœci.

Aktualnie istniejš cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. Poczštkowš fazš postępowania restrukturyzacyjnego zawsze jest sporzšdzenie planu restrukturyzacyjnego, w ramach którego między innymi zamieszcza się analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka. W toku postępowania kładzie się nacisk na uwzględnienie szeregu aspektów ekonomicznych, a nie tylko prawnych. Najdalej idšce jest postępowanie sanacyjne – umożliwia ono bezterminowe zdjęcie zajęcia nieukładowych wierzytelnoœci oraz skutkuje niedopuszczalnoœciš egzekucji. Pozwala na ustalenie bezskutecznoœci zbyt dużych wynagrodzeń, zabezpieczeń, ugód i powództw, a także niekorzystnych postanowień umów. Jest to bardzo szeroki wachlarz uprawnień, który przy odpowiednim zastosowaniu może przynieœć wymierne korzyœci zadłużonemu przedsiębiorcy.

Zdaniem autorki

Katarzyna Skarbierz, radca prawny w kancelarii Gšsiewski Podniesiński Roman i Wspólnicy

Przez lata upadłoœć była uznawana za „œmierć" firmy i nawet w przypadku uruchomienia procesów naprawczych w toku postępowania pokutowała myœl o klęsce firmy. Restrukturyzacja, z uwagi na większy nacisk na „wzajemne dogadanie się dłużnika z wierzycielami", jak również umożliwienie udzielenia pomocy publicznej na realizację procesu restrukturyzacji staje się realnš szansš na wyjœcie z długów przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa. Mimo to, z uwagi na fakt, że niezłożenie terminowo wniosku o ogłoszenie upadłoœci może wišzać się z dodatkowš odpowiedzialnoœciš cywilnš i karnš, powinniœmy zastosować postępowanie upadłoœciowe zawsze, gdy zaistnieje przesłanka niewypłacalnoœci. Natomiast postępowanie restrukturyzacyjne jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którym w odpowiednim momencie zapaliła się czerwona lampka i majš wštpliwoœci co do sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że oba postępowania sš kosztowne i, mimo że mogš znacznie ograniczyć odpowiedzialnoœć za długi a w wielu sytuacjach „wycišgnšć" z długów przedsiębiorstwo, to nie sš one przeznaczone dla podmiotów, które nie dysponujš już żadnymi œrodkami pieniężnymi. Dlatego reakcja na problemy finansowe przedsiębiorstwa zawsze musi być szybka.