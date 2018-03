Dotacje unijne na proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MSP

Oferta skierowana jest do mikro, małych i œrednich przedsiębiorców, którzy skorzystajš z proinnowacyjnych usług œwiadczonych przez akredytowane oœrodki otoczenia biznesu oraz zdecydujš się na wdrożenie wypracowanych rozwišzań.

Przeglšdajšc program „Inteligentny rozwój" pod kštem możliwoœci pozyskania dotacji przez przedsiębiorców, natrafia się na działanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP". To ciekawa oferta dla mikro, małych i œrednich przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwinšć własnš ofertę, wprowadzajšc nowy produkt (towar, usługę) lub znaczšco jš unowoczeœniajšc dzięki zmianom technologicznym, a także w zakresie szeroko rozumianego wzornictwa i marketingu.

O atrakcyjnoœci tego instrumentu wsparcia przesšdza to, że firma ma szansę skorzystać z dofinansowanych usług doradczych, a następnie pozyskać pienišdze na wdrożenie nowych rozwišzań w przedsiębiorstwie. Sam pomysł, czy choćby œwiadomoœć koniecznoœci wprowadzenia zmian i unowoczeœnienia wizerunku firmy i jej oferty może nie wystarczyć, jeżeli sam właœciciel lub kadra zarzšdzajšca nie majš pewnoœci, co i jak należałoby przeprowadzić.

Właœnie na tym etapie z pomocš mogš przyjœć doradcy zewnętrzni, którzy przyjrzš się organizacji, zapoznajš się z propozycjami zmian, a może sami je zaproponujš lub zmodyfikujš, a następnie pomogš wdrożyć je w firmie przyczyniajšc się do powstania innowacyjnych rozwišzań. Koniec końców, aby firma mogła skorzystać z dofinansowania, muszš to być innowacje produktowe lub procesowe zwišzane ze zmianami technologicznymi (innowacje organizacyjne, zmiany wzornictwa, nowe modele marketingowe mogš być wprowadzane uzupełniajšco – nie mogš jednak stanowić istoty projektu).

Akredytowana pomoc

Zgodnie z warunkami funkcjonowania działania 2.3.1, proinnowacyjne usługi mogš być œwiadczone przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii instytucje otoczenia biznesu. W myœl przepisów dofinansowanie mogš otrzymać projekty dotyczšce zakupu następujšcych rodzajów usług proinnowacyjnych wspierajšcych wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

- usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporzšdzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 oznaczajšcych doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartoœci niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których sš one osadzone,

- usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa powyżej oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 oznaczajšcych udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakoœci w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Powyższe okreœlenia wynikajš z przepisów unijnego rozporzšdzenia. Aby lepiej je zrozumieć warto podać bardziej konkretne przykłady. I tak te pierwsze usługi mogš obejmować następujšce działania:

- analizy alternatywnych œcieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,

- uszczegółowienia i oceny wybranej œcieżki rozwoju zwišzanej z wprowadzaniem innowacji,

- przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wykorzystywanej innowacji,

- identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych zwišzanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,

- poszukiwania i nawišzania kontaktu z dostawcš technologii,

- pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do zastosowania nowoœci,

- pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcš technologii,

- doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcš i odbiorcš technologii,

- analizy ryzyka wdrożenia innowacji,

- doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wykorzystania innowacji,

- doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wprowadzeniu innowacji,

- monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji,

- analizy wpływu zastosowania technologii na œrodowisko naturalne,

- doradztwa w zarzšdzaniu własnoœciš intelektualnš, w tym w zakresie ochrony praw własnoœci intelektualnej, badania stanu techniki i czystoœci patentowej,

- opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będšcej przedmiotem wdrożenia innowacji,

- doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich zwišzanych z istotš realizowanego projektu,

- pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do skutecznego wprowadzenia innowacji technologicznej.

Plus inwestycja

Skorzystanie z pomocy ekspertów ma pomóc przedsiębiorcy wdrożyć innowacje technologiczne. To ostatnie w praktyce może wymagać zakupu oraz montażu (instalacji) nowych maszyn, urzšdzeń, a także wykorzystania wartoœci niematerialnych i prawnych w formie wykupienia praw do korzystania z patentów, licencji lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej. Bioršc to pod uwagę, jak również fakt, że celem większoœci projektów wspieranych unijnym dofinansowaniem powinny być nowe produkty, a nie jedynie pomysły ich stworzenia, częœć inwestycyjna również może zostać dofinansowana.

W zwišzku z tym, œledzšc katalog kosztów kwalifikowanych (podlegajšcych rozliczeniu), można zobaczyć, że dofinansowanie wolno przeznaczyć na zakup rzeczowych aktywów trwałych (za wyjštkiem nieruchomoœci) lub wartoœci niematerialnych i prawnych zwišzanych z:

- założeniem nowego zakładu (przedsiębiorstwa),

- zwiększeniem zdolnoœci produkcyjnych istniejšcego zakładu,

- zróżnicowaniem (dywersyfikacjš) dotychczasowej produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w danym przedsiębiorstwie,

- zasadniczš zmianš dotyczšcš procesu produkcyjnego istniejšcego zakładu.

Powyższe kryteria oznaczajš koniecznoœć wpisania się w jeden z rodzajów tzw. inwestycji poczštkowej (zdefiniowanej w przywołanym wczeœniej rozporzšdzeniu Komisji Europejskiej). Oczywiœcie wszystkie muszš być zwišzane z wdrażaniem innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym, co jest podstawš dla udzielania wsparcia z omawianego działania programu „Inteligentny rozwój".

Warto także podkreœlić, że w przypadku projektów dotyczšcych wdrożenia jedynie innowacji produktowej, dopuszczalnymi formami inwestycji poczštkowej sš tylko inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne zwišzane z założeniem nowego zakładu oraz inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartoœci niematerialne i prawne zwišzane z dywersyfikacjš produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Za realizację działania 2.3.1 odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci. To ona ogłosiła konkurs i będzie przyjmować oraz oceniać wnioski (na podstawie opublikowanych kryteriów wyboru projektów). Stšd także na stronie agencji można znaleŸć szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin.

Cztery rundy lub do wyczerpania budżetu

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogš składać wnioski w następujšcych terminach:

- dla rundy I – od 10 kwietnia do 31 maja,

- dla rundy II – od 1 czerwca do 31 lipca,

- dla rundy III – od 1 sierpnia 2018 r. do 30 wrzeœnia,

- dla rundy IV – od 1 paŸdziernika 2018 r. do 25 paŸdziernika.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120 proc. dostępnego budżetu, termin składania aplikacji może ulec skróceniu. -

Akredytacja i efekt zachęty

Usługa proinnowacyjna może być œwiadczona przez maksymalnie trzy instytucje otoczenia biznesu wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie usługa musi być œwiadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastšpić nie póŸniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. IOB wskazana przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi zostać akredytowana w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z wykonawcami, w tym z IOB, umów warunkowych zwišzanych z realizacjš zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszajšcym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowišzanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcš umowy bezwarunkowej będšcej prawnie wišżšcym zobowišzaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy lub zakładajšcej realizację zamówienia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, co oznacza utratę możliwoœci uzyskania dofinansowania.

Ważne liczby

Wartoœć kosztów kwalifikowanych dla częœci zwišzanej z zakupem usługi proinnowacyjnej musi mieœcić się w przedziale 50 tys. zł – 500 tys. zł. Natomiast maksymalna wartoœć kosztów kwalifikowanych inwestycji poczštkowej nie może przekraczać dwukrotnoœci łšcznej wartoœci takich kosztów dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu możliwoœci, jakie daje działanie, wartoœć kosztów inwestycyjnych mogłaby zbliżać się do miliona złotych. -