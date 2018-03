Przekształcenie działalności gospodarczej w inną formę prawną

Przedsiębiorcy decydujšcy się na przekształcenie swojej działalnoœci gospodarczej w innš formę prawnš muszš pamiętać o wišżšcych się z tym konsekwencjach. Prowadzšc działalnoœć gospodarczš nie działajš w próżni.

Zmiana formy działalnoœci może mieć wpływ na relacje z kontrahentami czy prowadzone spory. Zwłaszcza w kwestii sporów sšdowych i egzekucji – istotne jest prawidłowe rozpoznanie skutków przekształcenia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zagadnieniem skutków przekształcenia na gruncie postępowania egzekucyjnego zajšł się w ostatnim czasie Sšd Najwyższy.

Sšd Najwyższy zajšł stanowisko

W uchwale z 29 listopada 2017 roku (sygn. akt III CZP 68/17) SN rozstrzygnšł, czy w przypadku przekształcenia dochodzi do sukcesji praw i obowišzków, stanowišcej przesłankę nadania klauzuli wykonalnoœci na rzecz następcy prawnego, czy też, ze względu na zasadę kontynuacji nadanie takiej klauzuli jest zbędne, a postępowanie egzekucyjne może toczyć się na podstawie dotychczasowego tytułu wykonawczego z udziałem spółki przekształconej. SN rozróżnił przy tym skutki procesowe przekształcenia sensu stricto (to jest przekształcenia spółki handlowej w innš spółkę handlowš) i przekształcenia spółki cywilnej lub przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę prawa handlowego.

Skutki dla postępowania egzekucyjnego

Uchwała SN została podjęta na gruncie wykładni przepisu art. 788 § 1 k.p.c., zgodnie z którym, jeżeli uprawnienie lub obowišzek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na innš osobę, sšd nada klauzulę wykonalnoœci na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejœcie to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poœwiadczonym.

Przepis ten posługuje się pojęciem przejœcia praw i obowišzków, co zgodnie z wykładniš dokonanš przez SN należy rozumieć jako wszelkiego rodzaju zmiany zwišzane z prawem rozporzšdzania mieniem. Mowa zatem o wszelkich przypadkach sukcesji uniwersalnej i syngularnej, wœród których wyróżnić możemy m.in. przelew wierzytelnoœci, cesję, przejęcie długu, dziedziczenie czy też łšczenie spółek handlowych przez przejęcie oraz przez zawišzanie nowej spółki. Przejœcie praw i obowišzków nie zachodzi natomiast w sytuacji, gdy przeprowadzone zmiany organizacyjno-prawne nie pocišgajš za sobš utraty osobowoœci prawnej przez dotychczas istniejšcy podmiot.

Na tym gruncie kluczowe dla rozstrzygnięcia czy omawiany przepis będzie miał zastosowanie do przekształcenia spółki handlowej w innš spółkę handlowš oraz przekształcenia spółki cywilnej lub przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę prawa handlowego jest ustalenie jakie skutki na gruncie podmiotowym niesie za sobš każde z tych przekształceń.

Spółki handlowe

Przy przekształceniu spółki handlowej w innš spółkę handlowš nie dochodzi do sukcesji praw i obowišzków. Istotš takiego przekształcenia jest bowiem kontynuacja działalnoœci spółki przekształcanej przez spółkę przekształconš a samo przekształcenie to nic innego jak zmiana typu spółki, w ramach której prowadzona jest działalnoœć gospodarcza przy jednoczesnym zachowaniu jej tożsamoœci podmiotowej. Po przekształceniu mamy zatem do czynienia z tym samym podmiotem jak przed przekształceniem, który zmienił jedynie formę prawnš a kontynuacja, o której mowa dotyczy każdej sfery działalnoœci gospodarczej.

Przekształcenie nie powoduje zatem zmiany stron w procesie a co za tym idzie, wszelkie orzeczenia, które były wišżšce dla spółki przekształcanej obowišzujš spółkę przekształconš bez koniecznoœci uzyskania na nie klauzuli wykonalnoœci na rzecz tej spółki. W rezultacie spółka przekształcona nie będzie musiała uzyskiwać na swojš rzecz tytułu egzekucyjnego dla skutecznego prowadzenia postępowania. Będzie musiała jedynie, dla wykazania uprawnienia do realizacji takiego tytułu, przedłożyć odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sšdowego, zawierajšcy informację o dokonanym przekształceniu.

Przedsiębiorcy i spółki cywilnej

W zakresie przekształcenia w spółkę handlowš spółki cywilnej czy też przedsiębiorcy będšcego osobš fizycznš sytuacja wyglšda odmiennie. Co do skutków takich przekształceń w doktrynie i orzecznictwie pojawiały się na przestrzeni lat odmienne stanowiska. SN przyjšł jednak, że przekształcenie przedsiębiorcy indywidualnego w jednoosobowš spółkę kapitałowš jak i przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlowš, nosi elementy sukcesji uniwersalnej na rzecz spółki przekształconej a nie kontynuacji działalnoœci jak to jest w przypadku przekształcenia sensu stricto. Taka spółka przekształcona będzie zatem traktowana jako następca prawny przedsiębiorcy lub spółki cywilnej.

Takie podejœcie do statusu prawnego spółki przekształconej powoduje, że będzie ona mogła prowadzić egzekucję na podstawie tytułu wystawionego na poprzednika prawnego wyłšcznie po uzyskaniu na ten tytuł osobnej klauzuli wykonalnoœci. Nadanie przez sšd takiej klauzuli wykonalnoœci jest uzależnione, zgodnie z przepisami k.p.c., od wykazania dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo (np. notarialnie) poœwiadczonym przejœcia na spółkę przekształconš, po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu, uprawnienia przysługujšcego spółce cywilnej lub przedsiębiorcy.