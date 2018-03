Jak nie dopuścić do ukarania spółki za czyny zabronione pod groźbą kary

Nadużycie prawa przez menedżera najczęœciej zwišzane jest z pełnieniem przez niego funkcji w organach spółki. W takiej sytuacji skazanie nieuczciwego reprezentanta może skutkować nałożeniem kary na spółkę. Warto więc wiedzieć, jakie kroki powinna podjšć spółka, gdy nieuczciwy menedżer wykorzystał jš do swoich celów, a kara jest odczuwalna także dla jej udziałowców, którzy o nadużyciach nie mieli pojęcia.

W Polsce funkcjonuje ustawa z 28 paŸdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸbš kary. Zgodnie z ustawš spółka, która traktowana jest jako podmiot zbiorowy, może zostać pocišgnięta do odpowiedzialnoœci, jeżeli osoba działajšca w jej imieniu lub w jej interesie popełni jedno z enumeratywnie wymienionych przez ustawę przestępstw. Okolicznoœć popełnienia przestępstwa musi zostać stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazujšcym, wyrokiem warunkowo umarzajšcym postępowanie lub być konsekwencjš dobrowolnego poddania się karze.

Wina w wyborze lub w organizacji

Odpowiedzialnoœć spółki będzie ponadto zależała od stwierdzenia winy w wyborze, czyli wybraniu nieodpowiedniej osoby do pełnienia funkcji, np. powołania do zarzšdu osoby nieposiadajšcej odpowiednich kompetencji, lub od winy w organizacji, czyli braku zapewnienia właœciwej kontroli działań reprezentantów spółki.

Odpowiedzialnoœć spółki jest również uzależniona od osišgnięcia przez niš korzyœci w wyniku popełnienia przestępstwa przez menedżera. W tym wypadku spółka nie musi jednak osišgnšć korzyœci majštkowej, wystarczajšce będzie jakiekolwiek polepszenie jej sytuacji, np.: poprzez dezawuowanie wartoœci i jakoœci œwiadczeń kontrahentów. Na gruncie ustawy korzyœć ma zatem bardzo szeroki zakres.

Jakie uprawnienia

W trakcie postępowania toczšcego się przeciwko menedżerowi, który podejrzany jest o popełnienie przestępstwa, spółce przysługujš uprawnienia quasi-strony. Jest zatem uprawniona m.in. do składania wniosków dowodowych, zadawania pytań œwiadkom, a nawet do wniesienia apelacji od niekorzystnego dla menedżera, czyli w perspektywie również dla samej spółki, wyroku.

W trakcie postępowania spółka i oskarżony mogš ze sobš współdziałać. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy zarówno oskarżony, jak i spółka będš starali się doprowadzić do uniewinnienia oskarżonego menedżera. Spółka nie musi jednak współdziałać z oskarżonym i podejmować działań na jego rzecz. Już na tym etapie postępowania może starać się wykazywać, że dołożyła należytej starannoœci w wyborze menedżera lub zapewniła właœciwy nadzór korporacyjny. Na podstawie materiału zgromadzonego w postępowaniu toczšcym się przeciwko menedżerowi, prokurator może bowiem dokonać oceny zasadnoœci wszczęcia postępowania przeciwko spółce.

Dobrowolne poddanie się karze

Dla spółki istotny może być również przypadek, gdy menedżer w celu uniknięcia prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego i zwišzanych z tym dolegliwoœci stara się dobrowolnie poddać karze. Takie rozwišzanie, choć przeważnie korzystne dla menedżera może być niekorzystne dla samej spółki. Wyrok skazujšcy będzie bowiem implikował możliwoœć wszczęcia postępowania przeciwko spółce. W takiej sytuacji spółka powinna podjšć kroki w celu uniemożliwienia poddania się dobrowolnie karze przez menedżera oraz zainicjowania postępowania sšdowego, w którym możliwe stanie się ewentualne wykazanie braku winy menedżera.

Zastępstwo kuratora

Zaznaczyć należy, że jeżeli podejrzanym lub oskarżonym jest jedyny członek zarzšdu, a w spółce nie funkcjonujš inne organy, to zasadne jest, aby do czasu powołania organów dla spółki lub odpowiedniego reprezentanta, ustanowić kuratora, który będzie jš reprezentował. Ustawa nie reguluje, kto powinien wystšpić z ewentualnym wnioskiem o powołanie kuratora dla spółki w opisanej sytuacji. W takim stanie należy uznać, że obowišzek ten powinien spoczywać na organach prowadzšcych postępowanie, jako że odpowiadajš one za jego właœciwy przebieg, a zatem powinny też zagwarantować możliwoœć udziału w nim podmiotowi zbiorowemu.

Spółka może podjšć działania w postępowaniu dopiero po dokonaniu stosownego zgłoszenia na piœmie.

Sšd na etapie postępowania sšdowego, a prokurator na etapie postępowania przygotowawczego, powinien zawiadomić spółkę o możliwoœci podjęcia działania w toczšcym się postępowaniu. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby spółka zgłosiła swój udział bez uprzedniego powiadomienia jej. Zalecane jest, aby spółka uczestniczyła w takim postępowaniu, jako że brak jej działania na tym etapie uniemożliwi jej wykazanie braku winy jej menedżera na póŸniejszym etapie postępowania toczšcego się przeciwko niej samej.

W trakcie postępowania toczšcego się przeciwko menedżerowi sšd może zastosować wobec spółki œrodki zapobiegawcze w postaci zakazu łšczenia się lub przekształcenia. Jest to tyle istotne, że spółka na skutek przekształceń może próbować dokonać transferu aktywów, co w konsekwencji może skutkować tym, że niemożliwe stanie się wyegzekwowanie nałożonej na niš kary. Zakaz ten jednak nie obowišzuje już po zakończeniu postępowania przeciwko spółce.

Postępowanie przeciwko spółce

Postępowanie przeciwko spółce może zostać wszczęte dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania przeciwko jej przedstawicielowi, tj. po wydaniu wyroku przez sšd II instancji. Wniesienie kasacji do Sšdu Najwyższego pozostaje zatem beż żadnego wpływu na możliwoœć wszczęcia postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu, jako że jest to nadzwyczajny œrodek zaskarżenia. Postępowanie przeciwko spółce jest każdorazowo inicjowane wnioskiem prokuratora lub pokrzywdzonego.

Sšdem właœciwym do prowadzenia postępowania jest sšd rejonowy właœciwy miejscowy dla miejsca popełnienia przestępstwa. W tym wypadku mamy wyłšcznš właœciwoœć sšdu rejonowego. Bez znaczenia pozostaje, czy postępowanie przeciwko menedżerowi toczyło się przed sšdem okręgowym, jako sšdem I instancji.

W trakcie takiego postępowania podmiot zbiorowy przybiera rolę odpowiedniš dla oskarżonego. Przysługujš mu zatem tożsame uprawnienia procesowe.

Dotkliwe sankcje

Na skutek postępowania na spółkę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokoœci od 1 tys. zł do 5 mln zł, jednak nie wyższa niż 3 proc. przychodu osišgniętego w roku obrotowym, w którym doszło do popełnienia przestępstwa. Ponadto na spółkę mogš zostać nałożone różne zakazy, z których najdotkliwsze to podanie wyroku do publicznej wiadomoœci oraz zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

Należy też pamiętać, że odpowiedzialnoœć podmiotu zbiorowego lub jej brak, nie wyłšcza odpowiedzialnoœci cywilnej za wyrzšdzonš szkodę oraz odpowiedzialnoœci administracyjnej samej spółki, jak również jej menedżera.

Aleksander Giehsmann, adwokat Kancelaria Adwokacka AGK

Proponowane zmiany

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwoœci zainicjowało prace nad nowelizacjš ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸbš kary. Jednš ze zmian ma być wyeliminowanie uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialnoœci podmiotu zbiorowego. Ma to pozwolić sšdom samodzielnie rozstrzygnšć, czy menedżer dopuœcił się popełnienia przestępstwa w postępowaniu toczšcym się przeciwko spółce, niezależnie od postępowania toczšcego się przeciwko menedżerowi.

Rozwišzanie to należy przyjšć z aprobatš, jako że może ono usprawnić prowadzenie postępowań przeciwko podmiotom zbiorowym, które obecnie prowadzone sš doœć sporadycznie. Rozwišzania te jednak rodzš też pewne zagrożenia, jako że organy œcišgania mogš zaczšć koncentrować się na postępowaniach prowadzonych przeciwko podmiotom zbiorowym i próbować egzekwować od nich nałożone kary, co ma służyć celom fiskalnym państwa, jednoczeœnie „zaniedbujšc" postępowania przeciwko menedżerom, które pod względem fiskalnym już nie muszš być tak atrakcyjne. Warto obserwować, w jakim kierunku zmierzać będš proponowane przez ministerstwo zmiany. Mogš one bowiem mieć wpływ na istniejšce w spółkach systemy wewnętrznej kontroli zgodnoœci zachowań jej reprezentantów i pracowników z prawem.