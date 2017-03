Banki przekażą informacje o firmowych rachunkach Krajowej Administracji Skarbowej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT. Pomogą jej w tym banki. Będą przekazywać informacje o firmowych rachunkach do systemu informatycznego prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową – wynika z najnowszego projektu autorstwa Ministerstwa Finansów.

Izba będzie analizować dane z banków, w tym dotyczące zleceń płatniczych i kwot transakcji. Wyniki przekaże fiskusowi.

– To zupełnie nowe rozwiązanie. Należy je ocenić pozytywnie, gdyż pozwoli skuteczniej zwalczać przestępczość skarbową – mówi Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Szef KAS będzie mógł zlecić blokadę konta na czas do 72 godzin, jeżeli uzna, że rachunek może być wykorzystywany do wyłudzenia podatku. Jego polecenie bank będzie musiał natychmiast wykonać.

Eksperci chwalą samą ideę. Jej wykonanie wzbudza jednak wiele obaw.

– Skarbówka zyska kolejne potężne narzędzie – mówi Dariusz Malinowski, partner w KPMG.

Obecnie też możliwe jest blokowanie rachunku, ale proces ten jest dość długi, więc mało skuteczny. Teraz fiskus zyska na czasie.

– To dobry pomysł. Jeśli administracja skarbowa ma być skuteczna, musi reagować szybko. Pytanie, czy w ciągu 72 godzin uda się ustalić, że dana firma rzeczywiście uczestniczy w karuzeli VAT – mówi Malinowski.

Szef KAS będzie mógł przedłużyć blokadę konta do trzech miesięcy, jeśli zajdą „uzasadnione obawy", że przedsiębiorca nie zapłaci podatku. Mecenas Aldona Leszczyńska-Mikulska, kierująca w GWW praktyką doradztwa dla klientów indywidualnych, obawia się, że przepisy będą nadużywane i osłabią pozycję przedsiębiorców w relacjach ze skarbówką.

Niepokojąca jest szeroka definicja wyłudzeń skarbowych. Projekt kwalifikuje do nich wszystkie przestępstwa skarbowe, a więc nawet nieumyślne. Może to być np. zapłata VAT według nieprawidłowej stawki, co zdarza się przy niejednolitych interpretacjach. Wówczas nawet uczciwy przedsiębiorca może zostać uznany za przestępcę.

– Katalog zarówno przestępstw, jak i przesłanek pozwalających na blokadę konta powinien być zamknięty. Inaczej daje szefowi KAS szerokie pole do uznaniowości – podkreśla Leszczyńska-Mikulska.

Wygląd nowego systemu analitycznego skarbówka dopiero opracuje. Już teraz za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego zbiera dane dotyczące rozliczania VAT od większości firm, ale nie ma dopracowanego systemu informatycznego pozwalającego na ich właściwe przetwarzanie i analizowanie.