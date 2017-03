Jak firma może skutecznie reklamować się w Internecie

Najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego „Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2016 roku" wyraźnie pokazują, że firmy są coraz bardziej zaprzyjaźnione z komputerami, Internetem i generalnie technologiami z tym związanymi. Warto przytoczyć jego wyniki, szczególnie pod kątem wykorzystania Internetu jako medium do informowania o produktach i usługach oraz źródle pozyskiwania nowych klientów.

Jak wynika z badania, w grupie małych, średnich i dużych przedsiębiorców (95,9 tys. badanych firm).

Uwaga! Badanie nie uwzględnia mikroprzedsiębiorców) 93,7 proc. z nich zadeklarowało dostęp do Internetu. Udział ten rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa i wynosi od 92,5 proc. dla małych firm, poprzez 98,8 proc. dla średnich, do 99,7 proc. dla dużych podmiotów. Najwięcej z nich deklaruje dostęp do połączenia szerokopasmowego o prędkości w granicach 2–30 Mbit/s.

Własny portal

Własną stronę internetową posiada 67 proc. badanych przedsiębiorców i tutaj także najwyższy wskaźnik jest wśród dużych podmiotów (91,8 proc.), a niższy w małych firmach (62,3 proc.). Do czego najczęściej firmy wykorzystują własny portal? Przede wszystkim do informowania o produktach i usługach. Strona służy więc głównie prezentacji firmy i jej oferty. Jednak na firmowych stronach stosunkowo często znajdują się także linki lub odwołania do profili przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych, informacje o wolnych stanowiskach pracy z funkcją przesyłania dokumentów aplikacyjnych, a także wbudowana jest w nie funkcja zamawiania lub dokonywania rezerwacji (np. „koszyk-wózek").

Warto także zwrócić uwagę na to, czy i w jaki sposób firmy korzystają z mediów społecznościowych. Wyniki badania pokazują, że ogółem robi to jedna czwarta przedsiębiorców, przy czym znów znaczenie większe jest tutaj zaangażowanie dużych podmiotów (54,4 proc.), niż małych firm (22,5 proc.). Przy tym najczęściej wykorzystywane są serwisy społecznościowe, następnie strony umożliwiające udostępnianie multimediów. Własne blogi prowadzi 4,4 proc. firm, a 2,4 proc. korzysta z narzędzi wymiany informacji Wiki.

Tworzenie wizerunku

Podstawowym celem korzystania z mediów społecznościowych dla większości firm jest tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa lub marketing produktów (np. reklamowanie produktów). Na drugim miejscu znalazło się otrzymywanie lub odpowiadanie na uwagi (komentarze, opinie) i pytania klientów.

Wreszcie ostatnia bardzo interesująca rzecz, czyli reklama w Internecie. Z prezentowanych danych GUS wynika, że już 27,7 proc. przedsiębiorstw (26 proc. małych, 33,9 proc. średnich, 39,3 proc. dużych) decyduje się na dotarcie z przekazem do potencjalnych klientów za pośrednictwem Internetu, przy czym chodzi tu o przekaz płatny, czyli po prostu wykupioną reklamę. Przemawia za tym stosunkowo niski koszt powierzchni reklamowej i wysoki zwrot z inwestycji, jednak eksperci zwracają uwagę, że aby reklama była skuteczna, konieczne jest jej umiejętne targetowanie – dopasowanie do preferencji i zainteresowań internautów. Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie pozostawiają w tej materii jednak żadnych złudzeń. Jedynie 6,9 proc. przedsiębiorstw korzysta z geolokalizacji, by wyświetlać reklamy w oparciu o geograficzne położenie internautów. Podobnie wygląda sytuacja z dopasowaniem reklam do zainteresowań użytkowników sieci. W zaledwie 7,3 proc. przypadków reklamodawcy wykorzystują ich wcześniejszą aktywność, by wyodrębnić odpowiednio sprofilowaną grupę, a następnie dotrzeć do niej z dopasowanym przekazem.

Na chybił trafił

– Oznacza to, że mimo dostępności coraz bardziej zaawansowanych i skutecznych narzędzi do targetowania, w polskim Internecie treści marketingowe podróżują bezwiednie, a reklamodawcy umieszczają je tam niemal na „chybił trafił". Taki sposób dystrybucji jest nie tylko mało skuteczny, lecz także nachalny i często irytujący – zwraca uwagę Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.

W konsekwencji prowadzi to do blokowania reklam przez użytkowników, poprzez instalację specjalnego oprogramowania. Ignorowanie tego faktu, to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Firmy płacą za realizacje kampanii, które w znikomym stopniu docierają do grupy docelowej, podczas gdy dostępne są nowoczesne rozwiązania pozwalające na precyzyjne docieranie do takiej grupy.