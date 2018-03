Pierwsze przykłady nadużywania przewagi kontraktowej

UOKiK wydał pierwszš decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Zarzuty urzędu dotyczyły wydłużania czasu na zapłatę, nieprzekazywania informacji o terminach dostaw i nakłaniania do rezygnacji z częœci należnoœci.

Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczšł postępowanie przeciwko przedsiębiorcy po skargach rolników – dostawców marchwi. Analiza obowišzujšcych kontraktów uprawdopodobniła fakt wykorzystywania silnej pozycji przedsiębiorcy – nabywcy płodów rolnych, zajmujšcego się m.in. produkcjš koncentratów spożywczych.

Przedsiębiorca bardzo szybko zobowišzał się do zmiany zakwestionowanych zapisów, co pozwoliło zamknšć sprawę i wydać tzw. decyzję zobowišzujšcš (dzięki temu urzšd antymonopolowy nie musiał udowadniać, że doszło do naruszenie przepisów, ale jednoczeœnie przedsiębiorca uniknšł grożšcej mu kary finansowej).

Marchewkowe pole

Zakwestionowane przez UOKiK postanowienia dotyczyły m.in. braku okreœlenia terminów odbioru produktu. Spółka umawiała się z dostawcami, że będzie kupować od nich marchew aż do końca marca następnego roku, a o terminie i miejscu dostawy poinformuje ich zaledwie z trzydniowym wyprzedzeniem. Co więcej niektórzy rolnicy na wezwanie do dostawy mogli czekać całš zimę, ryzykujšc utratę częœci zbiorów lub odrzucenie marchwi przez odbiorcę ze względu na obniżenie jej jakoœci. Taki sposób postępowania uniemożliwiał rolnikom zaplanowanie dostaw i nie zapewniał równomiernego odbioru surowca od wszystkich dostawców, co mogło stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (DzU z 2017r., poz. 67).

Wštpliwoœci urzędu wzbudziło także wydłużanie terminów płatnoœci. Zgodnie z prawem, strony mogš ustalić czas na uregulowanie należnoœci dłuższy niż 30 dni, ale nie powinien on przekraczać 60 dni. Tymczasem spółka zastrzegała sobie, że zapłaci rolnikom w cišgu 60 dni, ale ten termin liczyła nie od dostarczenia produktu lub faktury, tylko od końca miesišca, w którym je otrzymała. Oznacza to, że w niektórych przypadkach dostawcy mogli czekać na pienišdze nawet ok. trzech miesięcy. Takie postępowanie może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. z art. 7 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 wspomnianej ustawy.

Zmniejszone wynagrodzenie

Ostatnim przejawem wykorzystywania przewagi kontraktowej mogło być zobowišzywanie plantatorów do wyrażenia zgody na potršcenie częœci ich wynagrodzenia na składkę dla Zwišzku Producentów Cykorii Przemysłowej i Warzyw. Także to może stanowić o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. z art. 7 ust. 2.

Jak zostało zauważone, przedsiębiorca zobowišzał się do zmiany zakwestionowanych działań. Firma zobowišzała się do skrócenia o dwa miesišce okresu skupu marchwi i zagwarantowania odbioru 85 proc. surowca do końca roku, w którym zaczšł się skup. Ponadto rolnicy będš dostarczać produkt w każdym miesišcu proporcjonalnie do całej umówionej iloœci (po kilkanaœcie procent miesięcznie). Wydłuży się też termin informacji o dostawie – z trzech do siedmiu dni, a przedsiębiorca będzie podczas dostawy informować o dacie kolejnej. Ograniczy to ryzyko utraty plonów przez rolników i ułatwi im organizację pracy. Spółka będzie płaciła swoim kontrahentom w cišgu 45 dni od dostawy lub otrzymania faktury. Ponadto, plantatorzy nie będš już musieli odliczać od swojego wynagrodzenia składki na branżowy zwišzek producentów cykorii.

Brzmienie przepisów

Zgodnie z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi zakazane jest nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy.

W myœl art. 7 przewagš kontraktowš jest sytuacja nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie istniejš wystarczajšce i faktyczne możliwoœci zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyœć nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istniejš wystarczajšce i faktyczne możliwoœci nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyœć dostawcy. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest nieuczciwe, jeżeli jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polega w szczególnoœci na:

- nieuzasadnionym rozwišzaniu umowy lub zagrożeniu rozwišzaniem umowy,

- przyznaniu wyłšcznie jednej stronie uprawnienia do rozwišzania umowy, odstšpienia od niej lub jej wypowiedzenia,

- uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jednš ze stron innego œwiadczenia, niemajšcego rzeczowego ani zwyczajowego zwišzku z przedmiotem umowy,

- nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatnoœci za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Należy zaznaczyć – co wynika z zacytowanego przepisu - że samo posiadanie przewagi kontraktowej nie jest zakazane. Zabronione jest jedynie jej nieuczciwe wykorzystywanie.

Dostawca i odbiorca

Pod pojęciem dostawcy należy rozumieć przedsiębiorcę, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne lub spożywcze lub odpłatnie zbywa je nabywcy, natomiast pod pojęciem nabywcy przedsiębiorcę, który bezpoœrednio lub poœrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze w celu ich sprzedaży, odsprzedaży lub przetworzenia (art. 5 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi).

Dobre obyczaje

„Jak podkreœla się w orzecznictwie, dobre obyczaje to normy moralne i obyczajowe w stosunkach gospodarczych (tzw. uczciwoœć kupiecka), a więc reguły znajdujšce się poza ramami systemu prawa. Wyrażajš się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treœci nie da się okreœlić wišżšco w sposób wyczerpujšcy, ponieważ kształtowane sš przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartoœciami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i zwišzanymi z tymi praktykami życia gospodarczego.

Ocena okreœlonego zachowania jako naruszajšcego dobre obyczaje pozostawiona jest orzecznictwu, gdyż istotne znaczenie majš tu oceny zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo. Przy takim założeniu sprzeczne z dobrymi obyczajami sš m.in. działania wykorzystujšce niewiedzę, naruszenie równorzędnoœci stron umowy, działania zmierzajšce do dezinformacji i wywołania błędnego przekonania dostawcy. Chodzi więc o działania potocznie okreœlane jako nieuczciwe, nierzetelne, odbiegajšce „in minus" od standardów postępowania." – Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG–3/2018.