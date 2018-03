Zakaz handlu w niedziele: ile restrykcji, ile wolności

Zakaz handlu w niedzielę wprowadzany jest w Polsce w zupełnie innych warunkach technologicznych niż miało to miejsce kilkanaœcie czy kilkadziesišt lat temu u naszych europejskich sšsiadów. Co to oznacza w praktyce?

Od 1 marca obowišzuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i œwięta oraz w niektóre inne dni. Pierwsza niedziela, w którš nie zrobiło się w Polsce dużych zakupów wypadła już 11 marca.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kiedy zamknięte

Projekt ustawy zakazujšcej handlu w niedziele trafił do Sejmu jesieniš 2016 r. i był inicjatywš obywatelskš Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Od samego poczštku powodował ogromne emocje. Ustawa okreœla zasady dotyczšce ograniczenia handlu w niedziele i œwięta oraz 24 grudnia i w sobotę bezpoœrednio poprzedzajšcš pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Z handlu zostanš wyłšczone, co do zasady, dwie niedziele w miesišcu (handlować będzie można w pierwszš i ostatniš). Od 2019 r. handel dozwolony będzie tylko w jednš - ostatniš - niedzielę miesišca, a od 2020 r. w ogóle zostanie zakazany. Wyjštki to dwie niedziele przed œwiętami Bożego Narodzenia, jedna niedziela przed Wielkanocš oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. W Wigilię zaœ handel będzie ograniczony do 14.

Obecnie toczy się w Polsce mnóstwo dyskusji na ten temat przyzwyczajeń konsumentów, wyzysku pracowników przez sieci, czy roli zwišzków zawodowych w tej sprawie. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że zakaz jest wprowadzony etapami. Ustawa przewiduje także wiele wyłšczeń, które już dziœ sš rozpatrywane jako potencjalne „furtki" dla sieci. Niedzielna sprzedaż nadal dozwolona będzie - poza cukierniami, piekarniami czy kwiaciarniami - m.in. na stacjach benzynowych, w hotelach i restauracjach, w autobusach, na dworcach, w kioskach z prasš, na pocztach, w hurtowniach rolno-spożywczych, w skupach zbóż, owoców czy mleka.

Za złamanie zakazu ustawa przewiduje grzywnę - od 1 tys. do nawet 100 tys. zł.

Zmiany dla branży Retail

W 2018 r. w aż 39 niedziel sklepy będš zamknięte. Oznacza to nie tylko zmiany dla konsumentów, ale i sieci handlowych, które w Polsce w weekendy miały największy obrót. Sieci handlowe próbujš już dziœ przygotować się na zmiany tak, aby zminimalizować straty z tym zwišzane. Możliwe rozwišzania, które sš w zasięgu sieci to wprowadzenie dłuższych godzin pracy, w tym zmian nocnych, co oczywiœcie implikuje w naszym systemie prawnym różne kwestie prawa pracy zwišzane z pracš w nocy. Poza tym zmiana godzin pracy wymagałaby zgody zwišzków zawodowych, które działajš w sieci. W Polsce rozważane sš przez niektóre sieci także otwieranie sklepów typu „show room", ale bez prowadzenia sprzedaży, która prowadzona byłaby w sieci. Analizujšc katalog wyjštków w tej ustawie (działać mogš np. piekarnie) można by interpretować, że także dyskonty, które oferujš wypiekane na miejscu pieczywo, także podlegajš temu wyjštkowi.

Handel bez ograniczeń będzie odbywał się na stacjach benzynowych i przedstawiciele tej branży już zapowiadali rozszerzenie swojej działalnoœci handlowej. Także sieci spożywcze poszukujš możliwoœci wejœcia na stacje pod własnš markš. Zjawisko to – jak wskazujš analitycy - zapewne nasili się w kolejnych latach, kiedy zakaz handlu będzie rozszerzany.

Ustawa przewiduje możliwoœć handlu na dworcach, w portach czy przystaniach w zakresie zwišzanym z bezpoœredniš obsługš podróżnych. Zakaz handlu nie będzie także obowišzywał w sklepach zlokalizowanych w obiektach kultury, sportu, oœwiaty, turystyki i wypoczynku. Oznacza to więc, że będzie można handlować np. na stadionach. ?

Rozwišzania europejskie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w większoœci krajów Unii Europejskiej obowišzujš restrykcje dotyczšce niedzielnego handlu. Regulacje w poszczególnych krajach różniš się od siebie. Największe jednak obostrzenia ustalone na szczeblu centralnym obowišzujš w Austrii. Poza nielicznymi wyjštkami w niedziele sklepy sš tam pozamykane.

W Niemczech, Belgii, czy we Francji niektóre warunki dotyczšce sprzedaży detalicznej w ostatni dzień tygodnia zostały zliberalizowane, a decyzje w tej gestii podejmujš władze lokalne. Sam zakaz w Niemczech został wprowadzony przepisami „Ladenschlussgesetz", czyli "prawa zamykania sklepów" które wprowadzono już w 1956 roku, po naciskach zwišzków zawodowych i obowišzuje w podobnej formie w większoœci krajów zwišzkowych.

W krajach niemieckojęzycznych (Niemczech, Austrii czy Szwajcarii), zakaz handlu w dni wolne od pracy utrwalił się do tego stopnia, że ma swój odrębny termin: „Sonntagsruhe", czyli „spokój niedzielny".

Podobne próby zaostrzenia przepisów dotyczšcych handlu próbowano wprowadzić na Węgrzech z 2015 r., gdzie zakaz obowišzywał tylko przez rok. Cytowane wielokrotnie analizy Eurofound (Hungary: Effects of ban on Sunday trading) wskazujš, że po wprowadzeniu restrykcji niedzielna sprzedaż detaliczna na Węgrzech obniżyła się o połowę. Wzrosła natomiast o 24 proc. w czwartki oraz o 21 proc. w pištki. Wiodšce sieci handlowe w odpowiedzi na ograniczenia wydłużyły działalnoœć swoich placówek w pozostałych dniach.

W tym samym opracowaniu czytamy, że wg. zwišzków zawodowych zmiany wywołały mieszane efekty dla pracowników. Wczeœniej otrzymywali oni o 50 proc. wyższe wynagrodzenie za przepracowane niedziele, a po zmianach dostawali jedynie 30 proc. więcej za pracę poza regularnym czasem zatrudnienia od poniedziałku do soboty.

Zdaniem autorki

Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, partner zarzšdzajšcy w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Zapewne pierwsze miesišce obowišzywania zakazu dadzš wiele odpowiedzi na dziœ zadawane pytania o zmianę przyzwyczajeń konsumentów, tym nie mniej jedno jest pewne. Rosnšca liczba sklepów internetowych zapewne częœć obecnego handlu i klientów przeniesie do sieci. Zakaz handlu w niedzielę wprowadzany jest bowiem w Polsce w zupełnie innych warunkach technologicznych niż miało to miejsce kilkanaœcie czy kilkadziesišt lat temu u naszych europejskich sšsiadów. ?