NSA: kara za wędlinę konserwową z tłustymi dodatkami

Spór w sprawie dotyczył kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu zafałszowanego artykułu rolno – spożywczego dla zakładu przetwórstwa mięsnego.

Co na etykiecie

Kłopoty firmy zaczęły się po tym, jak inspektorzy wojewódzkiej inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzili w jej zakładach kontrolę. Chodziło o sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego oraz produktów mięsnych, w tym identyfikacji ich pochodzenia. Kontrola wykazała nieprawidłowości w oznakowaniu szynki. Okazało się, że producent jeden z towarów oznaczył nazwą niezgodną z prawdą. Na jego etykiecie widniała nazwa „szynka", podczas gdy w jej składzie oprócz szynki, zastosowano skórki wieprzowe oraz mięso wieprzowe kl. III. Taki zabieg inspektorzy uznali za niezgodny z prawem.

Firma została ukarana 5 tys. zł. Ukarana odwołała się od decyzji o karze, ale główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych go nie uwzględnił. Przypomniał, że prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania przez nich świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. A także zapobieganie oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności, oraz wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd.

W ocenie urzędników spółka zastosowała nazwę niezgodną z prawdą, tj. „szynka konserwowa wieprzowa (wędlina grubo rozdrobniona parzona)", gdyż w składzie oprócz mięśni szynki zastosowano skórki wieprzowe oraz mięso wieprzowe kl. III. Tymczasem deklarowana jakość wyrobu o nazwie „szynka konserwowa wieprzowa wędlina grubo rozdrobniona parzona" powinna być zgodna z kartą produktu dla szynki konserwowej wieprzowej. Z tego dokumentu wynika, że jest to wyrób „wykonany z mięśni szynki wieprzowej bez tłuszczu". Badania zaś potwierdziły, że do produkcji wyrobu użyto mięśni szynki odbłonionych, mięsa wieprzowego kl. III oraz skórek wieprzowych.

Jaki skład przetworu

Organ odwoławczy podkreślił, że zastosowana przez ukaraną spółkę nazwa „szynka konserwowa" wprowadza konsumenta w błąd, co do składu przetworu. Sugeruje bowiem, że jest to wyrób z mięśni szynki wieprzowej, a w rzeczywistości zawiera w swoim składzie oprócz mięśni szynki skórki wieprzowe, mięso wieprzowe kl. III (golonkę). To buduje mylne wyobrażenie o produkcie, tym samym ogranicza możliwość swobodnej oceny produktu i może spowodować podjęcie przez konsumenta decyzji o kupnie, której inaczej by nie podjął.

Biorąc pod uwagę składniki, z jakich wyprodukowano środek spożywczy, w ocenie urzędników nie powinien być on określony jako „szynka konserwowa wieprzowa". Nazwa „szynka" przez konsumentów kojarzona jest z mięśniem pozyskiwanym z tylnej części półtuszy wieprzowej z niewielką okrywą tłuszczową.

Przegrana przed sądem

Spółka zaskarżyła decyzję o karze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale przegrała.

WSA nie miał wątpliwości, że umieszczona na etykiecie nazwa „szynka konserwowa wieprzowa" jest myląca dla konsumenta. Przypomniał jednocześnie, że nazwa jest jednym z obligatoryjnych elementów oznaczenia środka spożywczego. Główną funkcją nazwy jest przekazanie precyzyjnej informacji odnośnie rodzaju produktu. Ma ona też za zadanie umożliwiać odróżnienie danego produktu od podobnych i nie może wprowadzać w błąd co do m.in. charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu itd.

Zdaniem sądu użycie przez producenta nazwy „szynka konserwowa wieprzowa" na etykiecie sugeruje, że jest to produkt pozyskiwany z tylnej części półtuszy wieprzowej z niewielką okrywą tłuszczową. W konsekwencji nazwa ta nie spełnia przypisanej jej w ustawie o jakości funkcji rzetelnej informacji. Ponadto uniemożliwia konsumentowi odróżnienie tego produktu od innych produktów tego rodzaju, które zawierają tylko i wyłącznie mięso pozyskane z tylnej części półtuszy wieprzowej, bez dodatku golonki i skórek wieprzowych.

Zwiększenie zysku

WSA nie przekonał również argument spółki, że dodatek skórek spełnia rolę lepiszcza spajającego poszczególne mięśnie w jeden uformowany kawałek mięsa. Zdaniem sądu nie zmienia to faktu, że ujawnione „nadprogramowe" składniki są surowcami tańszymi, zatem ich zastosowanie obniża koszty produkcji, zwiększając jednocześnie zysk osiągnięty z jego sprzedaży.

Sąd przypomniał, że artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym dotyczące oznakowania. Mają one na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów.

Zafałszowany artykuł

Stanowisko niekorzystne dla skarżącej ostatecznie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Zauważył, że skarżąca spółka została ukarana za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego pod nazwą „szynka konserwowa wieprzowa (wędlina grubo rozdrobniona). W ocenie NSA nie ma żadnych podstaw do kwestionowania zarówno faktu oferowania przez skarżącą „szynki konserwowej wieprzowej (wędlina grubo rozdrobniona") do sprzedaży, jak i tego, że oferowany produkt był artykułem rolno-spożywczym zafałszowanym. NSA zgodził się, że zebrano w sprawie materiał dowodowy. Poza sporem pozostaje też okoliczność, że opisany na etykiecie produktu skład nie odpowiadał temu, który został ustalony w wyniku badań laboratoryjnych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2016 r., II GSK 684/15.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl