Nagabywanie przez windykatora może naruszać dobra osobiste

Nawišzywanie połšczeń telefonicznych z różnych numerów i wysyłanie wiadomoœci SMS przypominajšcych o obowišzku spłaty zadłużenia może naruszać dobra osobiste.

Potwierdza to niedawny wyrok Sšdu Apelacyjnego w Katowicach, który rozpatrywał pozew o ochronę dóbr osobistych złożony przez Mariusza F. członka zarzšdu pewnej spółki. Pracownicy firmy windykacyjnej zaczęli się z nim kontaktować w zwišzku z rzekomš wierzytelnoœciš spółki, którš kierował.

Telefony z różnych numerów

Poczštkowo otrzymywał wiadomoœci e-mail o treœci wzywajšcej do zapłaty długu. Ustosunkowujšc się do otrzymanego wezwania, Mariusz F. uznał je za bezzasadne, podpierajšc swoje stanowisko wyrokiem na korzyœć jego spółki. Mimo tego, mężczyzna dalej otrzymywał wiadomoœci od firmy windykacyjnej.

Na zintensyfikowanie dolegliwoœci odczuwanych przez Mariusza B. nałożyło się prowadzenie przez firmę kolejnego postępowania. Działania te polegały głównie na wielokrotnym wysyłaniu o różnych porach dnia wiadomoœci e–mail z różnych adresów, a następnie nawišzywania połšczeń telefonicznych z różnych numerów i wysyłania wiadomoœci SMS przypominajšcych o obowišzku spłaty zadłużenia wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który wpłaty należy dokonać. Co więcej, grożono sankcjami np. skierowaniem sprawy na drogę postępowania sšdowego, czy do egzekucji komorniczej, wpisania jego spółki do Krajowego Rejestru Długów, co ostatecznie uczyniono, oraz zamiaru wszczęcia w urzędzie skarbowym procedury korekty podatku VAT. Twierdzenia M. F., iż nie uznaje długu oraz złożenie przez niego obszernych wyjaœnień, nie powodowały zaprzestania działań windykacyjnych.

Mariusz F. wystšpił ostatecznie na drogę sšdowš. Domagał się od firmy windykacyjnej 10 tys. zł zadoœćuczynienia za doznanš krzywdę w postaci naruszenia jego dóbr osobistych takich jak prywatnoœć, spokój, wolnoœć i mir domowy oraz nakazanie pozwanej zaprzestania naruszania tych dóbr.

Sšd Okręgowy w Katowicach przyznał Mariuszowi F. rację i nakazał firmie windykacyjnej wypłatę żšdanej kwoty zadoœćuczynienia.

To było wadliwe działanie

W ocenie SO podejmowane działania stanowiły naruszenie dóbr osobistych. - Wielokrotne próby kontaktu, wysyłanie wiadomoœci e–mail, wykonywanie kilku połšczeń telefonicznych na dzień, jak i straszenie powoda sankcjami i konsekwencjami niespłacenia zadłużenia (...), powinny być zakwalifikowane jako działania bezprawne – podkreœlono.

Sšd zwrócił uwagę, że choć pozwana wyznaczała Mariuszowi F. terminy na odpowiedŸ na wezwanie, nie oczekiwała na jego upływ i podejmowała kolejne próby kontaktu. Stopień nasilenia tych działań równoznaczny był z nękaniem – nie sposób było zdaniem SO uznać, że usprawiedliwionym było kilkakrotne przypominanie w cišgu doby o koniecznoœci spłaty zadłużenia. Co więcej, skierowanie słów, iż klienci firmy windykacyjnej objęci sš szczególnš ochronš, mogło spowodować uzasadniony lęk i wywołać nieprzyjemne skojarzenia, zwłaszcza bioršc pod uwagę dotychczas przedsiębrane œrodki. Także działania polegajšce na wskazaniu, iż zostanie przeciwko powodowi wszczęta procedura korekty podatku VAT przed Urzędem Skarbowym, zdaniem sšdu okręgowego, miały na celu zastraszenie i wywarcie na nim presji psychicznej, zmuszajšcej do spełnienia œwiadczeń, które on sam uważał za nienależne.

Oceniajšc podejmowane przez pracowników firmy windykacyjnej działania, sšd okręgowy doszedł do wniosku, że ich celem było wzbudzenie u powoda poczucia zagrożenia. To z kolei wpływało nie tylko na kondycję psychicznš powoda, ale też utrudniało prowadzenie mu działalnoœci gospodarczej, gdyż znacznš częœć czasu musiał poœwięcić na odczytywanie wiadomoœci, czy prowadzenie rozmów telefonicznych z pracownikami firmy windykacyjnej. Jak przy tym zaznaczono, przedsiębrane œrodki nie dotykały jedynie samej sfery psychiki powoda, ale rzutowały także na jego wiarygodnoœć względem kontrahentów.

Ostatecznie sšd okręgowy uznał, że zachowania windykatorów wypełniły kryterium obiektywne winy, gdyż nie każde podjęte działanie wierzyciela zmierzajšce do odzyskania długu uzasadnia wkroczenie w sferę dóbr osobistych dłużnika. - Działanie nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika i zmierzajšce do wywarcia na nim silnej presji psychicznej, majšce charakter przemocy emocjonalnej nie może być oceniane inaczej niż jako wadliwe – podkreœlono.

Wyrok podtrzymał sšd apelacyjny, który wskazał, że o ile twierdzenia Mariusza F. o naruszeniu prawa do wolnoœci i spokoju były wštpliwe, o tyle na pełnš akceptację zasługiwało zakwalifikowanie działań jako naruszajšcych jego prawo do prywatnoœci przez wręcz złoœliwe niepokojenie wysyłaniem masowo wiadomoœci SMS, wielokrotnym telefonowaniem i wysyłaniem korespondencji e-mail. - Te działania pozwanej, choć teoretycznie mieszczšce się w sferze działań dozwolonych, przy wysokim stopniu ich częstotliwoœci, były dla powoda ucišżliwe i prowadziły do naruszenia jego prywatnoœci – wskazał sšd.

Nieakceptowalne postępowanie

W wyroku zwrócono też uwagę, iż mimo jasnego sprzeciwu Mariusza F., który w odpowiedzi na pierwsze skierowane do niego wezwanie zakwestionował istnienie wierzytelnoœci kontrahentów firmy windykacyjnej, ta uporczywie kontynuowała działania, które miały przymusić do zapłaty. Tymczasem zdaniem sšdu firma powinna była zweryfikować swoje postępowanie i zrezygnować z dalszego prowadzenia działań windykacyjnych na rzecz zasugerowania swoim klientom wystšpienia na drogę postępowania sšdowego w celu potwierdzenia ich roszczeń. Firma zdecydowała się jednak na kontynuowanie wręcz "masowego" kierowania (w różnej formie) wezwań do zapłaty, dodatkowo „sygnalizujšc" możliwoœć dalszych działań, co miało na celu skłonienie powoda do zapłaty windykowanej należnoœci. - Takie postępowanie nie może być akceptowane, gdyż jedynš prawnie dopuszczalnš formš przymusowej realizacji obowišzku zapłaty jest egzekucja prowadzona przez organ egzekucyjny na podstawie tytułu wykonawczego. Podejmowane przez pozwanš działania obiektywnie były dolegliwe i ucišżliwe dla powoda, mogły wywoływać w nim poczucie frustracji i obawy o to, jakie jeszcze dalsze œrodki zostanš wobec niego zastosowane w celu doprowadzenia do zapłaty – wyjaœnił sšd apelacyjny.

Wyrok Sšdu Apelacyjnego w Katowicach z 8 wrzeœnia 2017 r.

sygnatura akt: I ACa 247/17