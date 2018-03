Firmy muszą opracować i wdrożyć procedury anonimowego zgłaszania naruszeń

Zbliża się zmiana przepisów dotychczasowej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kogo obejmie nowa ustawa i do jakich obowišzków trzeba będzie się dostosować? Te pytania majš nie tylko przedsiębiorcy, ale także pracownicy instytucji finansowych i banków.

26 czerwca 2017 r. upłynšł termin wdrożenia przez Polskę IV Dyrektywy AML (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu), jednak dopiero z poczštkiem 2018 r. pojawił się projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: projekt ustawy) wdrażajšcy Dyrektywę AML do polskiego porzšdku prawnego. Projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu 8 lutego 2018 r. Ustawa ma wejœć w życie 3 miesišce po ogłoszeniu, z wyjštkiem przepisów o rejestrze beneficjentów (w tej kwestii termin wejœcia w życie przepisów wyniesie 18 miesięcy).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Projekt ustawy w art. 2. ust 1. wskazuje na podmioty, których dotyczyć ma nowa regulacja. Sš nimi „instytucje obowišzane". Do kategorii instytucji obowišzanych projektodawca zalicza:

- banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,

- spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe, krajowš SKOK,

- instytucje płatnicze, instytucje pienišdza elektronicznego, biura usług płatniczych, agentów rozliczeniowych, firmy inwestycyjne, banki powiernicze,

- spółki prowadzšce rynki regulowane, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, przedsiębiorców prowadzšcych działalnoœć kantorowš (w tym usługi wymiany walut przez internet),

- poœredników nieruchomoœci,

- w ograniczonym zakresie: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych,

- przedsiębiorców œwiadczšcych usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych, pełnienia funkcji lub umożliwienia pełnienia funkcji członka zarzšdu spółki, prowadzenia biura wirtualnego,

- przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmujš lub dokonujš lub przyjmujš płatnoœci w gotówce w wysokoœci co najmniej 10 tys. euro, chociażby w wielu powišzanych transakcjach.

Spoœród wymienionych grup podmiotów, największe zainteresowanie w œrodowisku biznesowym wzbudzać mogš dwie ostatnie kategorie podmiotów, do których projekt ustawy zalicza przedsiębiorców. Podstawowe pytanie, na jakie muszš sobie odpowiedzieć firmy dotyczy tego, w jakim rozmiarze dokonujš lub przyjmujš płatnoœci w gotówce oraz czy œwiadczš usługi w zakresie tworzenia spółek lub pełnienia funkcji zarzšdczych, np. członka zarzšdu. Przed tymi przedsiębiorcami pojawi się wyzwanie zwišzane z dostosowaniem się do nowych realiów i wdrożeniem w życie obowišzków wynikajšcych z projektu ustawy.

Projektowane przepisy nakładajš nowe obowišzki, w szczególnoœci:

- wprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowišzanej,

- wyznaczenie członka zarzšdu odpowiedzialnego za wdrożenie procedury i kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowišzków ustawowych,

- przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka,

- stosowanie œrodków bezpieczeństwa finansowego, w tym weryfikowanie kontrahentów,

- wprowadzenie procedury wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowoœci,

- przekazywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych – dotyczy wszystkich spółek prawa handlowego poza spółkami partnerskimi i publicznymi spółkami akcyjnymi.

Opracowanie i wdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w strukturze instytucji obowišzanej to jedno z głównych wyzwań, jakie przewiduje projekt ustawy. Procedura wewnętrznego mechanizmu whistleblowing opisuje zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego powiadamiania kierownictwa danego podmiotu o nieprawidłowoœciach występujšcych w jego strukturach zwišzanych z naruszeniem prawa oraz obowišzujšcych procedur i standardów. Idea procedury whistleblowing jest taka, aby każdy pracownik/kontrahent (tzw. sygnalista lub whistleblower") miał możliwoœć anonimowego przekazania np. zarzšdowi lub powołanemu do tego compliance oficerowi informacji o zauważonych nieprawidłowoœciach za poœrednictwem specjalnego niezależnego i autonomicznego kanału informacji, który pozwala na anonimowoœć nadawcy.

Najważniejsze założenia dotyczšce procedury whistleblowing to:

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,

- okreœlenie sposobu odbierania zgłoszeń,

- okreœlenie œrodków ochrony zgłaszajšcego przed dyskryminacjš oraz ochrony danych osobowych,

- ustalenie zasad zachowania poufnoœci,

- tryb postępowania wyjaœniajšcego,

- wskazanie terminu usunięcia danych.

Projekt ustawy wyróżnia trzy kategorie sankcji:

- kary administracyjne nakładane na przedsiębiorcę za naruszenie przepisów ustawy. Sš to kary m.in. za brak oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i jej aktualizacji; niestosowanie œrodków bezpieczeństwa finansowego, czy też niewprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowišzanej; procedury anonimowego zgłaszania naruszeń (Whistleblowing) albo za brak szkoleń.

Kary wymienione w projekcie ustawy to:

- publikacja informacji o naruszeniu ustawy w BIP,

- nakaz zaprzestania podejmowania okreœlonych czynnoœci,

- cofnięcie koncesji, zezwolenia, wykreœlenie z rejestru działalnoœci regulowanej,

- kara pieniężna do wysokoœci dwukrotnoœci kwoty osišgniętej korzyœci lub unikniętej straty; jeœli nie jest możliwe ustalenie – do kwoty 1 mln euro).

Kary nakładane na osoby prawne takie jak: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, poœrednicy ubezpieczeniowi, instytucje pożyczkowe, kantory będš mogły wynieœć aż 5 mln euro lub 10 proc. obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym.

Aleksandra Berger prawnik z Kancelarii Schampera Dubis Zajšc i Wspólnicy Sp. k.