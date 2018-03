Czy warto inwestować w Kijowie na Ukrainie

Ukraina zmaga się z procesem transformacji. Warto sprawdzić, z jakimi efektami. Jeżeli pozostanie ona na drodze reform, w tym upraszczania procedur i walki z korupcjš, powinna stać się ponownie bardzo interesujšcym rynkiem dla inwestorów zagranicznych, w tym polskich firm.

W zamian za podjęcie konkretnych kroków majšcych na celu poprawę sytuacji politycznej i gospodarczej Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził w 2015 roku czteroletni program wsparcia gospodarczego dla Ukrainy. Dzięki współpracy z MFW i UE Ukraina wdrożyła szereg reform w wielu sektorach gospodarki, m.in. w energetycznym i bankowym. Dzięki restrykcyjnej polityce Narodowego Banku Ukrainy (NBU) i ograniczeniom dewizowym udało się odbudować rezerwy walutowe oraz ustabilizować, tzn. spowolnić tempo spadku wartoœci hrywny (UAH). Jej wartoœć wynosi obecnie ok. 0,13 zł i nie ma powodów do znacznego spadku w najbliższym czasie. W paŸdzierniku 2017 r. NBU ponownie podniósł stopy procentowe z powodu wysokiej inflacji. Obecnie wskaŸnik wynosi 13,5 proc..

Historycznym krokiem było podpisanie przez Ukrainę w czerwcu 2014 roku umowy stowarzyszeniowej z UE, która 1 wrzeœnia 2017 roku weszła w życie w całoœci (ponieważ zakończony został proces jej ratyfikacji). Największš i najważniejszš częœciš jest umowa między Ukrainš a UE o pogłębionej i całoœciowej strefie wolnego handlu (DCFTA), która weszła w życie 1 stycznia 2016 r. W wyniku umowy powołano strefę wolnego handlu, która obejmuje zmniejszenie lub wyeliminowanie ceł i taryf dla większoœci towarów we wzajemnym obrocie. Ukraina zobowišzała się zgodnie z harmonogramem okreœlonym w załšczniku do umowy w okreœlonym przedziale czasowym od 1 do 3 lat, przyjšć ok. 60 proc. unijnego prawa, m.in. w zakresie energii, przepisów technicznych, sanitarnych, fitosanitarnych, celnych oraz w przedmiocie ochrony własnoœci intelektualnej.

Choć jest to długi proces, do tej pory wdrożono wiele nowych ustaw, odpowiadajšcych standardom europejskim. Bez wdrożenia tych norm niemożliwe byłoby eksportowanie ukraińskich towarów na obszar UE. Dzięki umowie stowarzyszeniowej Ukraina otrzymała możliwoœć dostępu do rynku UE z ponad 500 mln konsumentami. W pierwszym roku wolnego handlu z UE ukraiński eksport do Unii wzrósł o ponad 3 proc., a obroty towarowe o ponad 6 proc. W cišgu 6 miesięcy 2017 r. handel zagraniczny towarami i usługami Ukrainy z krajami UE wzrósł o 22 proc.. Prawie 40 proc. ukraińskiego handlu należy obecnie do UE. Dla porównania Rosja stanowi ponad 10 proc..

Zapoczštkowano także szereg reform: policyjnš, sšdowniczš, emerytalnš, służby zdrowia i samorzšdowš.

Za wczeœnie na boom

Ukraiński rzšd stara się stworzyć korzystne warunki inwestycyjne dla zagranicznych firm. W zwišzku z tym od 2014 r. trwa deregulacja przepisów, majšcych na celu uproszczenie procedur dla działalnoœci gospodarczej na Ukrainie. Uchylono wiele ustaw, utrudniajšcych podmiotom prowadzenie działalnoœci gospodarczej i stanowišcych Ÿródło korupcji. Wprowadzono możliwoœć elektronicznego wnoszenia dokumentów przed wieloma urzędami, w tym w urzędzie podatkowym. Dzięki temu postępowanie przed tymi urzędami jest bardziej transparentne. Mimo że biurokracja na Ukrainie w dalszym cišgu jest jeszcze duża, to nowe ustawy dšżš do jej stopniowego zmniejszania.

Przeprowadzone reformy i deregulacja przepisów prawnych odniosły zamierzony rezultat, ponieważ klimat inwestycyjny od poczštku 2016 r. stale się poprawia. Co prawda za wczeœnie jest jeszcze mówić o boomie gospodarczym, jednak co roku ukraińska gospodarka stale wzrasta. W 2016 r. po raz pierwszy od ponad czterech lat nastšpił wzrost o ok. 2 proc.. W 2017 r. nastšpił wzrost na tym samym poziomie, a w 2018 r. przewiduje się wzrost gospodarczy pomiędzy 3-3,5 proc.. Wzrastajš również obroty obecnych tutaj firm zarówno ukraińskich jak i zagranicznych. W roku 2017 większoœć zagranicznych przedsiębiorstw na Ukrainie odnotowała bardzo dobre wyniki. Wzrosły obroty i poziom sprzedaży, œrednio o 10-20 proc.. Ten pozytywny trend powinien utrzymać się również w 2018 r..

Jakie plusy...

Ukraina to rynek z 42 milionami konsumentów. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu, bliskoœci do granicy z UE oraz dobrze rozbudowanej infrastrukturze, doœć duża liczba inwestorów zagranicznych (szczególnie z branży komponentów samochodowych, wymagajšcej dużego nakładu siły roboczej) zdecydowała się zainwestować w tym regionie Europy. Koszt siły roboczej (w procesach produkcyjnych) należy do najniższych w œwiecie. W zależnoœci od regionu Ukrainy przeciętne wynagrodzenia kształtujš się pomiędzy 200-300 euro brutto miesięcznie. Co istotne, mimo masowego odpływu pracowników ukraińskich za granicę, nie występuje jeszcze brak siły roboczej na lokalnym rynku pracy. Kadra pracownicza jest dobrze wykształcona: 70 proc. ukraińskiego społeczeństwa posiada œrednie lub wyższe wykształcenie. Obecnie istnieje ponad 600 uniwersytetów i uczelni wyższych, kształcšcych ok. 2,5 miliona studentów. Ukraińskie uczelnie kończy ponad 600 tys. absolwentów rocznie, w tym ok. 130 tys. absolwentów kierunków technicznych.

W wyniku dewaluacji hrywny i kryzysu gospodarczego w ostatnich latach, ceny nieruchomoœci bardzo się obniżyły. Warunki dla inwestorów sš bardzo korzystne, ponieważ ceny gruntów inwestycyjnych i już istniejšcych nieruchomoœci sš najniższe od 10 ostatnich lat.

Kraj obecnie przeżywa proces transformacji przemysłu. Przez wiele lat dominował przemysł ciężki. Obecnie rozwija się przemysł lekki, powstajš nowe przedsiębiorstwa. Po znaczšcych spadkach inwestycji w latach 2014–2015 obserwujemy stały wzrost inwestycji od 2016 r. W pierwszym półroczu 2017 r. ukraiński urzšd statystyczny odnotował wzrost inwestycji o 22,5 proc., co stanowi równowartoœć około 5,8 mld USD. Oczekiwany jest wzrost inwestycji. Bank Œwiatowy spodziewa się w 2018 r. wzrostu o 10,2 proc. i około 7 proc. w 2019 r. Najwięcej inwestycji odnotowuje się w branżach spożywczej, budownictwa mieszkaniowego, rozbudowie infrastruktury i w sektorze energetycznym. Projekty rozbudowy infrastruktury w cišgu najbliższych 4 lat powinny osišgnšć wartoœć ponad 4 mld euro. Planuje się również rozbudowę portów lotniczych i kolei o wartoœci 1,7 mld USD.

...i minusy

Wspomnieć należy również negatywne aspekty obecnej sytuacji na Ukrainie. Konflikt zbrojny na wschodzie kraju ma charakter lokalny, jednak mimo wszystko wpływa negatywnie na reputację całej Ukrainy jako rynku inwestycyjnego.

Mimo zapewnień rzšdu o podejmowaniu walki z korupcjš, realnych efektów walki nadal jest mało, chociaż w sferze prawno-instytucjonalnej podjęto konkretne kroki. Przyjęto szereg ustaw, majšcych na celu walkę z korupcjš lub jej zapobieganie. Powołano również Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU) i Specjalnš Prokuraturę Antykorupcyjnš (SAP). W 2016 r. uchwalono zmiany w konstytucji, które dotyczyły reformy sšdownictwa, jak również ustawę o wymiarze sprawiedliwoœci i statusie sędziów, która obok zmiany zasad wyboru mianowania sędziów, wprowadziła szereg instrumentów antykorupcyjnych. Dopełnieniem procesu tworzenia nowych instytucji do walki z korupcjš powinno być powołanie Sšdu Antykorupcyjnego, co jest przewidziane w uchwalonej już reformie sšdowniczej. Jest to również jeden z kluczowych wymogów zachodnich kredytodawców Ukrainy (głównie MFW) i UE. Do tej pory jednak nie wniesiony został odpowiedni projekt ustawy, mimo że œrodki na jego funkcjonowanie zostały już założone w budżecie na 2018 rok.

Wymogi MFW

Czteroletni program pomocy, opracowany przez MFW, wykorzystujšcy rozszerzony mechanizm finansowania (EFF – extended fund facility), zakłada udzielenie Ukrainie kredytu w wysokoœci 17,5 mld USD. Pienišdze majš być wypłacane w transzach i tylko w zależnoœci od przeprowadzania kolejnych reform i zmian w różnych sferach gospodarczych, przede wszystkim w sferze monetarnej, finansowej i energetycznej. W marcu 2015 r. wypłacona została pierwsza transza w 5 mld USD, a w sierpniu tego samego roku – druga 1,7 mld euro. W 2016 Ukraina otrzymała wypłatę tylko jednej transzy 1 mld USD. W 2017 r. MFW miał udzielić Ukrainie dwóch transz pożyczki. W rezultacie wypłacono tylko jednš 1 mld USD, a kolejna 1,9 mld USD została przesunięta, ponieważ Rada Najwyższa nie zdołała podjšć niezbędnych ustaw, dotyczšcych reformy emerytalnej, rolnej, a także szeregu ustaw antykorupcyjnych.

Reforma systemu emerytalnego

Dlatego jeszcze w paŸdzierniku 2017 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o reformie emerytalnej. Głównym jej celem jest zmniejszenie, a w perspektywie likwidacja deficytu Funduszu Emerytalnego. Zakłada się, że powinna ona nastšpić w cišgu siedmiu lat. Prawo do emerytury nabywa się nie tylko po osišgnięciu wieku emerytalnego (60, 63 lub 65 lat), ale również po udokumentowaniu posiadania odpowiedniego stażu pracy (35, 25, lub 15 lat). Reforma emerytalna była głównym warunkiem otrzymania przez Ukrainę kolejnej transzy kredytu. Dlatego jej twórcom zarzuca się, że choć reforma być może przyczyni się do zmniejszenia deficytu Funduszu Emerytalnego, to znacznie pogorszy już i tak trudnš sytuację emerytów. W 2018 r. Ukraina powinna otrzymać kolejnš pomoc finansowš 3–3,5 mld USD. Współpraca z MFW w 2018 roku powinna być kontynuowana, ponieważ bez niej stabilnoœć finansowa naszych sšsiadów może zostać poważnie zakłócona.

Trwa prywatyzacja

Jednym z wymogów MFW jest także szybkie przeprowadzenie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Większoœć z nich jest nierentowna i obcišża budżet państwa. Według danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu w 2016 r. na 3.460 przedsiębiorstw państwowych, 608 było całkowicie nierentownych, a 1666 w ogóle nie pracowało. Obecnie odsetek sektora państwowego w gospodarce ukraińskiej wynosi 15,8 proc., ale Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego planuje zmniejszyć tę liczbę do 6 proc. Mimo to ukraiński rzšd przecišga plany prywatyzacyjne i w cišgu ostatnich dwóch lat udało się je zrealizować w bardzo niskim procencie. W latach 2014–2015 przychody ze sprzedaży nieruchomoœci państwowych wyniosły tylko 1 proc. planowanych. W 2016 r. sprzedano tylko 139 obiektów państwowych i 406 obiektów komunalnych. W tym samym czasie przychody z prywatyzacji wyniosły 188,9 mln UAH. To zaledwie 11 proc planowanych dochodów. Oczekiwano, że w 2017 wpływy z prywatyzacji wyniosš 17,1 mld UAH. Jednak i ten cel nie został zrealizowany.

Mimo zainteresowania inwestorów krajowych i zagranicznych, prywatyzacja największych przedsiębiorstw jest sprawš otwartš. W styczniu 2018 r. przyjęta została ustawa o „prywatyzacji własnoœci państwowej". Jej celem jest uproszczenie procedur prywatyzacyjnych, zwiększenie liczby prywatyzacji i zapewnienie ich przejrzystoœci. Oczekuje się, że dzięki ustawie prywatyzacja nabierze tempa. W latach 2017-2020 na 3.444 przedsiębiorstw państwowych, 893 ma podlegać prywatyzacji, a oczekiwany zysk z prywatyzacji w 2018 r. powinien wynieœć 22,5 mld UAH.

Wzrost produkcji

Pozytywnym zjawiskiem jest trwajšcy od 2016 r. wzrost produkcji przemysłowej. Jak podaje Gosstat (Główny Urzšd Statystyczny), największy wzrost produkcji przemysłowej w paŸdzierniku 2017 r. w porównaniu do paŸdziernika 2016 r. odnotowano w przemyœle chemicznym – o 38,9 proc.. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych wzrosła o 38 proc., a pojazdów, przyczep i naczep o 22 proc.

Zauważalny jest również wzrost importu maszyn produkcyjnych, co œwiadczy o wzroœcie krajowej produkcji towarów. Handel zagraniczny po gwałtownym spadku w 2014 i 2015 r. odnotował w 2017 r. wysoki wzrost. Czynnikiem napędzajšcym wzrost importu jest rosnšce zapotrzebowanie na towary przemysłowe (np. maszyny produkcyjne) i półprodukty, a także ponowne zainteresowanie zagranicznymi towarami konsumpcyjnymi, w tym pojazdami samochodowymi. Oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się również w 2018 r.

Nowe rynki zbytu

Wzrasta również eksport ukraińskich produktów. Eksport do Rosji został w dużej mierze ograniczony, a ukraińscy producenci zaczęli aktywnie poszukiwać nowych rynków. Po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej i otwarciu rynku europejskiego ukraińskie towary muszš odpowiadać europejskim normom jakoœci i bezpieczeństwa. To z kolei zmusza ukraińskich producentów do modernizacji produkcji, aby sprostać przepisowym wymogom. Jako „spichlerz Europy" Ukraina tradycyjnie eksportuje produkty z sektora rolno-przemysłowego, co stanowi ponad 42 proc. całego eksportu. Stale zwiększa się zapotrzebowanie na ukraińskš żywnoœć, ale również na ukraińskie rudy i metale. Mimo dużego zainteresowania rynkami europejskimi i doœć szybkiego wzrostu eksportu do UE, dzięki umowie o wolnym handlu, głównymi docelowymi krajami dla ukraińskich produktów pozostajš kraje azjatyckie i Afryka, przede wszystkim Egipt.

Autorka jest wicedyrektorem Centrum Prawa Polskiego na Narodowym Uniwersytecie Kijowskim im. Tarasa Szewczenki, adwokat w biurze Rödl & Partner w Kijowie.

Zdaniem eksperta

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, doradca podatkowy i radca prawny, partner w warszawskim biurze Rödl & Partner

Optymistyczne jest to, że ukraińska gospodarka roœnie, odnotowuje się dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej. Od 2016 r. Ukraina ponownie wróciła na œcieżkę wzrostu, na razie powolnego – ok. 2 proc. rocznie, ale jest również wiele pozytywnych sygnałów wyprzedzajšcych. Tworzone sš korzystne warunki dla bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. 6 lutego 2018 r. Rada Najwyższa Ukrainy (Verhowna Rada) uchwaliła nowš i długo oczekiwanš ustawę „O spółkach z ograniczonš odpowiedzialnoœciš i spółkach z dodatkowš odpowiedzialnoœciš". Ustawa przyczyni się do dalszej poprawy klimatu inwestycyjnego.

Ukraina sukcesywnie poprawia swoje notowania jako perspektywiczny rynek inwestycyjny. Œwiadczy o tym zmiana jej pozycji w rankingu Banku Œwiatowego „Doing Business" – od miejsca 140 w 2012 r. do miejsca 76 w 2017 r. Jeżeli Ukraina pozostanie na drodze reform, w tym upraszczania procedur i walki z korupcjš, powinna stać się ponownie bardzo interesujšcym rynkiem dla inwestorów zagranicznych.