Zakaz nielojalności tylko na uczciwych warunkach

Naruszeniem zasad współżycia społecznego jest nałożenie na kontrahenta obowišzku powstrzymania się od działalnoœci konkurencyjnej bez przyznania stosownego wynagrodzenia.

Tak uznały sšdy rozpatrujšce spór dwóch przedsiębiorców o przewidzianš w ich umowie wysokš karę za nielojalnoœć.

Nie będziesz podbierał zleceń

Dariusz D. wykonywał usługi transportowo – spedycyjne na rzecz spółki X, a sporadycznie również na rzecz spółki Y. Jacek F., który prowadzi działalnoœć transportowš, został jego „podwykonawcš". Dostawał od Dariusza D. zlecenia na różne przewozy na rzecz spółki X. Warunki umowy D. uzgadniał telefonicznie z jego synem. Z Jackiem F. nigdy bezpoœrednio nie rozmawiał. Poszczególne zlecenia były wysyłane e-mailem. Każde zawierało warunki okreœlone w punktach. Punkt 4 przewidywał, że Jacka F. obowišzuje „bezwzględna neutralnoœć wobec klienta; zakaz kontaktowania się i ustalania czegokolwiek z klientem poza naszš wiedzš i zgodš". Zleceniobiorca został też zobowišzany do niepodejmowania działalnoœci konkurencyjnej wobec firmy Dariusza D. poprzez dokonywanie we własnym zakresie dostaw na rzecz jego odbiorców. „Zakaz ten obowišzuje w trakcie współpracy z nami oraz w okresie 3 lat od dnia ostatniej dostawy wykonanej na nasze zlecenie. W razie złamania tej zasady grozi kara umowna w wysokoœci 50 tysięcy euro" – brzmiało postanowienie umowy.

Według Dariusza D. zleceniobiorca nie dotrzymał warunków umowy i wielokrotnie wykonywał niezależne zlecenia na rzecz spółki Y. Powództwo, które D. wytoczył F. obejmowało częœć przysługujšcego mu roszczenia w kwocie 100 tys. zł.

W odpowiedzi na pozew Jacek F. stwierdził, że zakaz konkurencji jest nieważny, ponieważ nie przewidywał żadnego ekwiwalentu za jego nienaruszanie, a pozbawiał F. możliwoœci wykonywania usług transportowych w zakresie przewozu stolarki okiennej w którym się specjalizuje. Według F. to rażšco go krzywdziło i ograniczało mu swobodę działalnoœci gospodarczej. Poza tym kara za złamanie klauzuli ws. konkurencji była jego zdaniem rażšco wygórowana.

Było złamanie zakazu

Przed sšdem Dariusz D. powiedział, że ekwiwalentem dla Jacka F. za nienaruszanie zakazu podbierania zleceń od spółki Y była cišgłoœć zleceń. Takich zleceń powód wydał pozwanemu około 20 na kwotę 120–150 tysięcy złotych. Pozwany złamał ten zakaz w 5 przypadkach. Dalszych przypadków D. nie ustalał. Przyznał jednoczeœnie, że zalega Jackowi F. z zapłatš około 33–35 tys. zł.

Sšd Okręgowy w Krakowie stwierdził, że tego typu zlecenia jak to łšczšce powoda i pozwanego sš przyjęte na giełdzie transportowej. Wprawdzie akceptował je syn pozwanego, ale zdaniem sšdu działał on jako pełnomocnik ojca. Zlecenie było podpisane, obite pieczštkš firmowš Jacka F. i przez niego wykonane. Pozwany zapoznał się z treœciš zlecenia, gdy rozliczał kursy.

Jak ustalił sšd, w okresie objętym zakazem konkurencji, Jacek F. na własny rachunek i z pominięciem Dariusza D. wykonał przewóz do Francji towaru dla spółki Y. Mimo to roszczenie Dariusza D. sšd oddalił, bo uznał, że punkt 4 warunków każdego zlecenia był nieważny.

Ponad trzy lata

Sšd przypomniał, że przepis art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej u.z.n.k.) daje wyraz potrzebie ochrony przedsiębiorstwa w stosunku do działań konkurencyjnych. W myœl tego przepisu osoba, która nabyła informację stanowišcš tajemnicę przedsiębiorstwa nie może ich przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy lub podobnego stosunku prawnego, „chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy". Wynika z tego, że umowa może przewidywać dłuższy niż trzyletni okres obowišzywania zakazów przewidzianych w art. 11 ust. 1 u.z.n.k..

Przepis ten obejmuje swoim zakresem wszystkie umowy, w ramach których jakiœ podmiot œwiadczy pracę w szerokim tego słowa znaczeniu na rzecz podmiotu uprawnionego do poufnej informacji, stanowišcej tajemnicę cudzego przedsiębiorstwa. Podmiotami œwiadczšcymi „pracę" mogš być obok pracownika także osoby fizyczne œwiadczšce usługi, wykonawcy umów o dzieło albo osoby prowadzšce własnš działalnoœć gospodarczš.

Bezkrytyczne naœladownictwo bez ochrony

Jacek F. zobowišzał się zachować lojalnoœć wobec powoda zarówno w okresie obowišzywania umowy, jak i w okresie 3 lat od ostatniej dostawy. I nie byłoby to niczym złym, gdyby nie fakt, że umowa nakłada na pozwanego same zobowišzania, natomiast nie zobowišzuje powoda do żadnych wzajemnych œwiadczeń.

– Powód nie rekompensuje pozwanemu w żaden sposób tego, że ten przez okres 3 lat nie będzie prowadził działalnoœci gospodarczej, na której się zna i która stanowi podstawę jego utrzymania. Powód ekwiwalentnoœci upatrywał w tym, że miał zlecać pozwanemu transport z wynagrodzeniem sięgajšcym 120-150 tysięcy złotych. Pomijajšc, że brak w zleceniu jakiekolwiek zapisu w tym zakresie trzeba zaznaczyć, że jest to warunek „przyszły i niepewny". Przede wszystkim powód musiałby wykazać, że jest w stanie takie zlecenia przekazać pozwanemu a przecież jest on zależny od firmy X. To ona decyduje o iloœci zleceń dla powoda, a te z kolei sš uzależnione od iloœci klientów, których ta firma pozyska – wskazał sšd.

Według niego w umowie musi być wskazany jasno okreœlony ekwiwalent za to, że strona podporzšdkuje się zakazowi konkurencji.

– Powód bezkrytycznie posłużył się zleceniem, które funkcjonuje na rynku transportowym. Nawet nie usiłował go dostosować do zasad współpracy z pozwanym a przecież każdy przypadek jest inny. Po prostu uznał, że skoro takie warunki stosujš inni przewoŸnicy, to nie ma przeszkód, aby takie same zastosował co do pozwanego. Wierne, bezkrytyczne naœladownictwo w tym przypadku nie może być uznane za właœciwe. (...) Generalnie jednak nie przyznajšc żadnego ekwiwalentu powód naruszył zasady współżycia społecznego – uznał sšd oddalajšc powództwo Dariusza D.

Krzywda kontrahenta

Apelacja powoda nie zmieniła rozstrzygnięcia. W wyroku z 9 czerwca 2017 r. Sšd Apelacyjny w Krakowie uznał, że zaskarżony wyrok odpowiada prawu.

– Wprowadzenie zakazu konkurencji na tak długi okres bez przyznania pozwanemu przewoŸnikowi ekwiwalentu prowadzi do jego pokrzywdzenia, albowiem postanowienie umowne ogranicza swobodę prowadzenia przez niego działalnoœci gospodarczej – stwierdził sšd apelacyjny powołujšc się na orzecznictwo Sšdu Najwyższego.

Nie ma więc przeszkód, aby zakaz konkurencji obejmował okres po zakończeniu obowišzywania umowy zlecenia, jednak musi to się wišzać z odpowiednim ekwiwalentem. Istotne jest także, aby precyzyjnie okreœlić czas obwišzywania zakazu, tak aby nie naruszyć zasad współżycia społecznego – stwierdził sšd apelacyjny.

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I ACa 62/17

