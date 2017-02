Usprawnienie sądów gospodarczych

Plany resortów sprawiedliwości oraz rozwoju i finansów zaprezentowali w środę ich wiceministrowie, odpowiednio Łukasz Piebiak i Mariusz Haładyj, przed sejmową podkomisją stałą ds. mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wiadomo, że sądowe postępowania, w tym gospodarcze, są rozpatrywane powolnie. Wiadomo również, jak fatalnie wpływa to na przedsiębiorczość. Ale winni są nieraz sami przedsiębiorcy.

– Przedsiębiorca umie liczyć, czy lepiej teraz przegrać czy odwlekać wyrok, i tak trwa zabawa w kotka i myszkę – mówił min. Piebiak. – Zaproponujemy na to dwie sankcje: podwyższone odsetki za opóźnioną zapłatę oraz podwyższony zwrot kosztów za proces od strony, zwykle pozwanego, stosującego obstrukcję w procesie.

MS planuje też reaktywowanie procedury gospodarczej, bardziej sformalizowanej, za to szybszej. Drobny przedsiębiorca, np. właściciel zieleniaka, ma mieć wybór, czy z niej skorzystać czy z ogólnej, cywilnej procedury. Jeśli chodzi o sądy, to czeka w nich 200 etatów na absolwentów Krajowej Szkoły Sędziów, kończy się też przegląd wydziałów sądach, co pozwoli przesunąć setki sędziów ze stanowisk funkcyjnych do orzekania.

Z kolei wiceminister Haładyj wiąże nadzieje z pakietem wierzycielskim z programu wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który przewiduje m.in. poszerzenie tzw. postępowania uproszczonego, przekazanie spraw nakazowych notariuszom, usprawnienie egzekucji oraz zabezpieczeń sądowych, by dłużnik nie ukrył majątku.

Kolejne wyzwania dla rządu to wdrożenie pełnej informatyzacji sądów, na co są trzy lata.