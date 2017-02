Pieniądze z ZUS dla firm na modernizację linii produkcyjnych i bezpieczeństwo

Jedno konto do ZUS, zaległe składki nie będą się przedawniać

W planie prac legislacyjnych Rady Ministrów ukazała się informacja o planowanej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowela będzie zawierała bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców przepisy, bo dotyczące wypłaty dofinansowania na poprawę warunków zatrudnienia pracowników.

Przedsiębiorcy stoją w kolejce

Do tej pory ZUS sfinansował ponad 1000 modernizacji w małych i średnich firmach. Dzięki temu udało się poprawić warunki zatrudnienia prawie 20 tys pracowników. Wydano na ten cel w 2015 r. 44 mln zł, w 2016 r. 56 mln zł, a w tym roku ZUS ma do wydania aż 70 mln zł.

Wniosków firm o przyznanie środków na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy jest jednak znacznie więcej. Są one sukcesywnie rozpatrywane, ale ze względu na ogromne zainteresowanie przedsiębiorców programem ZUS już 6 lutego tego roku wydał komunikat, z którego wynika, że wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Te, które napłynęły w styczniu i na początku lutego, wyczerpały tegoroczną pulę środków.

Małe firmy dostaną więcej

– Liczymy na to, że po nowelizacji przepisów będzie więcej pieniędzy na dofinansowania dla przedsiębiorców – mówi Wojciech Andrusiewicz z centrali ZUS w Warszawie.

Nowela ma przenieść do ustawy obecnie obowiązujące w ZUS regulacje dotyczące przyznawania dofinansowań.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy, jest uzależniona od wielkości firmy. Dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do dziewięciu pracowników dofinansowanie planowanej inwestycji nie może przekroczyć 140 tys. zł, ale ta kwota może stanowić aż 90 proc. kosztów modernizacji. W małych firmach zatrudniających od dziesięciu do 49 pracowników kwota dofinansowania wynosi aż 210 tys., może jednak stanowić nie więcej niż 80 proc. inwestycji. W największych firmach, zatrudniających powyżej 250 osób, dofinansowanie może sięgnąć nawet 0,5 mln zł. W tych przedsiębiorstwach jednak publiczne środki mogą stanowić maksymalnie 20 proc. kosztów modernizacji.

– To jedyny taki program, który trafił w zapotrzebowanie małych i średnich firm – komentuje Dorota Wolicka, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Martwi nas jednak to, że tak szybko kończą się pieniądze na dofinansowania. Jak widać, potrzeby małych i średnich firm są znacznie większe.

Jakie inwestycje można zrealizować

Program jest nakierowany głównie na małe i średnie firmy i właśnie tam trafiają najczęściej dofinansowania z publicznych pieniędzy. ZUS najczęściej finansuje urządzenia oczyszczające powietrze, osłony do niebezpiecznych maszyn i urządzeń czy kabiny dźwiękoszczelne. W mniejszych firmach, zatrudniających do 49 pracowników, pomaga w zakupie środków ochrony indywidualnej, czyli np. uprzęży do pracy na wysokościach czy ubrań i kasków ochronnych. Warunkiem takiej inwestycji jest jednak przeprowadzenie przez firmę oceny ryzyka zawodowego pracowników, która uzasadnia takie zakupy.

OPINIA

Marcin Zieleniecki - wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Głównym powodem nowelizacji przepisów jest ogromne zainteresowanie przedsiębiorców dofinansowaniami z ZUS na modernizację. W tym roku wpłynęło ich tak dużo, że Zakład musiał zawiesić przyjmowanie nowych wniosków. Liczba złożonych w styczniu i lutym oraz zakres planowanych inwestycji po prostu wyczerpał zaplanowaną na ten rok pulę środków. Do tej pory ten system działał na podstawie wewnętrznych regulacji ZUS, jednak ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy o przeniesieniu tych regulacji do ustawy wypadkowej. Po nowelizacji przepisów procedura rozpatrywania wniosków i przyznawania dotacji nie powinna się znacząco zmienić. Pozostanie takie samo finansowanie tego programu. Zmiana przepisów nie spowoduje też otwarcia na nowo naboru wniosków. Będzie to możliwe dopiero na początku przyszłego roku.