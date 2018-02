Sławomir Horbaczewski: wycena Ciechu powinna być wyższa

W poniedziałek prokuratorzy postawili zarzuty niedopełnienia obowišzków i przekroczenia uprawnień urzędnikom Ministerstwa Skarbu, którzy w 2014 roku sprzedali państwowy Ciech spółce KI Chemistry należšcej do Jana Kulczyka.

Na ten temat we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE Tomasz Pietryga rozmawiał z ekonomistš Sławomirem Horbaczewskim.

Ekspert nie miał wštpliwoœci, iż wycena sprzedawanych akcji Ciechu powinna być wyższa. Wskazał na trzy elementy brane pod uwagę przy tego typu transakcji. Wœród nich na przejęcie kontroli nad spółkš przez prywatnego inwestora, co daje bardzo dużš zwyżkę cen akcji. - To na pewno nie zostało zrobione, skoro mówimy o transakcji, która odbyła się ostatecznie po cenie 31 zł. Tymczasem wycena giełdowa była nieznacznie niższa, a rekomendacje większoœci biur maklerskich dochodziły do 40 zł – przyznał Horbaczewski.

Ekonomista zwrócił uwagę, że w latach 2008-2015 ówczesny rzšd „zarobił" 58 mld zł na sprzedaży prywatyzowanych spółek. - W tym samym czasie mniej więcej połowę tej kwoty, to były przychody z tytuły dywidend od spółek Skarbu Państwa – podkreœlił.