VAT: odwrotne obciążenie w budownictwie pod lupą fiskusa

Specyfika inwestycji realizowanych w branży budowlanej wymaga, aby za każdym razem indywidualnie okreœlać sposób opodatkowania œwiadczonych usług, bioršc pod uwagę zależnoœci pomiędzy podmiotami oraz charakter wykonywanych prac.

Obowišzujšce od 1 stycznia 2017 r. przepisy znowelizowanej ustawy o VAT wskazujš, że mechanizm odwrotnego obcišżenia w usługach budowlanych ma zastosowanie gdy spełnione sš łšcznie następujšce warunki:

- nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,

- usługodawca działa jako podwykonawca i œwiadczy usługi wymienione w załšczniku nr 14 do ustawy o VAT,

- sprzedaż nie jest zwolniona z VAT.

Regulacja wydaje się być prosta. Specyfika branży budowlanej pokazuje jednak, że zastosowanie nowych przepisów przy realizowanych przedsięwzięciach stwarza wiele trudnoœci. Podatnicy, obawiajšc się błędnego rozliczenia VAT i chcšc zminimalizować ryzyko powstania zaległoœci w VAT, pytajš organy podatkowe we wnioskach o interpretacje o rozstrzygnięcia w ich konkretnych sprawach.

Znowelizowane przepisy wprowadzajš pojęcie podwykonawcy, jednak nie precyzujš jak powinno się je rozumieć.

Na poczštek definicja podwykonawcy

Organy podatkowe wskazujš natomiast, że ze względu na brak definicji podwykonawcy w ustawie o VAT, należy odnieœć się do wykładni językowej, według której jest to firma lub osoba wykonujšca pracę na zlecenie głównego wykonawcy (objaœnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 17 marca 2017 r. „Stosowanie mechanizmu odwróconego obcišżenia w transakcjach dotyczšcych œwiadczenia usług budowlanych"). W œwietle tej definicji odwrotne obcišżenie ma zastosowanie do usług budowlanych tylko wówczas, gdy podwykonawca działa na zlecenie głównego wykonawcy, który wykonuje prace na zlecenie inwestora. Decydujšcš kwestiš jest łańcuch zaangażowanych podmiotów. Nie wynika to co prawda wprost z przepisów, ale z wypracowanej linii interpretacyjnej. Jedynie trzy podmioty pozostajšce w tej relacji spełniajš przesłanki do rozliczenia usług podwykonawcy na zasadzie odwrotnego obcišżenia. Jak wskazujš interpretacje – jeœli występujš trzy podmioty i ostatni uznany jest za podwykonawcę, to każdy kolejny podmiot w łańcuchu również będzie œwiadczył usługi jako podwykonawca (tzn. pišty, szósty itd.).

Czasem sytuacja się komplikuje

Sytuacja komplikuje się, gdy inwestor wchodzi w rolę głównego wykonawcy. Uniemożliwia to uznanie podmiotu wykonujšcego pracę na zlecenie inwestora/głównego wykonawcy za podwykonawcę w rozumieniu przepisów o VAT, a tym samym zastosowanie mechanizmu odwrotnego obcišżenia.

W okreœlaniu charakteru podmiotów bioršcych udział w inwestycji, istotny jest faktycznie wykonywany zakres prac i występujšce między nimi relacje, a nie przyjęte nazewnictwo. Nawet jeżeli trzeci w łańcuchu podmiot nazwany jest głównym wykonawcš, ale faktycznie działa w charakterze podwykonawcy, to zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obcišżenia (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: dyrektor KIS) z 19 czerwca 2017 r., 0111-KDIB3-1.4012.37.2017. 1.BW).

Dostawa towaru czy usługa

W przypadku inwestycji budowlanych bardzo istotne jest prawidłowe zakwalifikowanie przedmiotu transakcji do odpowiedniego jej typu: dostawy towarów lub œwiadczenia usług. Jeżeli przedmiotem umowy łšczšcej strony jest zarówno dostawa towarów, jak i œwiadczenie towarzyszšcych jej usług (tzw. œwiadczenia kompleksowe), to podatnicy majš wiele wštpliwoœci jak prawidłowo opodatkować ich œwiadczenie. Warto pamiętać, że każdy indywidualny przypadek należy poddać szczegółowej analizie. To, czy zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obcišżenia, uzależnione jest od klasyfikacji elementu dominujšcego tego œwiadczenia. Może się bowiem okazać, że pomimo œwiadczenia przez podwykonawcę usług z załšcznika nr 14, cała transakcja zostanie opodatkowana na zasadach ogólnych, ponieważ elementem dominujšcym œwiadczenia będzie jednak dostawa towarów (interpretacja dyrektora KIS z 18 sierpnia 2017 r., 0114-KDIP1-2.4012.221.2017.2.KT).

Zaklasyfikowanie transakcji np. pomiędzy inwestorem a głównym wykonawcš jako dostawy towarów opodatkowanej na zasadach ogólnych nie determinuje sposobu rozliczenia dalszych podzleceń. Przepisy ustawy o VAT nie wykluczajš zastosowania odwrotnego obcišżenia. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której transakcja pomiędzy głównym wykonawcš a podwykonawcš zostanie zaklasyfikowana jako dostawa z montażem, natomiast dalsze podzlecenia będš dotyczyły wyłšcznie usług wskazanych w załšczniku nr 14 do ustawy. W takim przypadku, usługi œwiadczone przez podwykonawców będš podlegać opodatkowaniu zgodnie z mechanizmem odwrotnego obcišżenia.

Przykład:

Podatnik będšcy głównym wykonawcš dokonuje na rzecz inwestora dostawy wraz z montażem systemu instalacji przeciwpożarowej.

Ze względu na dominujšcy charakter dostawy towarów w tym œwiadczeniu kompleksowym taka transakcja zostanie zakwalifikowana jako dostawa towarów i opodatkowana VAT na zasadach ogólnych. Natomiast usługa montażu tego systemu zlecona przez głównego wykonawcę podwykonawcy zostanie rozliczona zgodnie z mechanizmem odwrotnego obcišżenia ze względu na to, że przedmiotem œwiadczenia jest wyłšcznie œwiadczenie usługi wskazanej w załšczniku nr 14 do ustawy o VAT.

Wspólna inwestycja

Przedsiębiorcy z branży budowlanej dla celów realizacji wspólnej inwestycji bardzo często wykorzystujš instytucję konsorcjum. Sposób rozliczenia VAT usług budowlanych zależy w takim przypadku od umowy konsorcjum. Jeœli inwestor rozlicza wykonane roboty budowlane wyłšcznie z liderem konsorcjum (członkowie konsorcjum rozliczajš się z liderem), to członkowie konsorcjum majš status podwykonawców i stosujš mechanizm odwrotnego obcišżenia do opodatkowania œwiadczonych przez nich usług. Jeżeli natomiast każdy z członków konsorcjum sam bezpoœrednio wystawia faktury na inwestora, to VAT będzie rozliczany na zasadach ogólnych (interpretacja dyrektora KIS z 22 wrzeœnia 2017 r., 0112-KDIL1-2.4012.228.2017.2.MR).

Naprawy gwarancyjne

Praktyka gospodarcza pokazuje, że realizacja przedsięwzięcia budowlanego wišże się z obowišzkiem usunięcia przez wykonawcę wad w ramach napraw gwarancyjnych. Naprawy gwarancyjne mogš być przeprowadzone zarówno przez samego wykonawcę, jak też zlecone przez niego innemu podmiotowi (podmiot zewnętrzny lub inny wykonawca bioršcy udział w inwestycji). Zdaniem organów podatkowych, jeœli wykonawca œwiadczy na rzecz głównego wykonawcy usługi jako podwykonawca i zleca wykonanie napraw gwarancyjnych w ramach swojego zakresu działań, to zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obcišżenia. Faktura wystawiona przez podmiot, który faktycznie wykonał naprawy gwarancyjne zamiast wykonawcy, nie powinna zawierać VAT (interpretacja dyrektora KIS z 28 wrzeœnia 2017 r., 0112-KDIL1-2.4012.270.2017.1.EK).

—Natalia Sęk jest młodszš konsultantkš w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

—Magdalena Szczepańska jest doradcš podatkowym, menedżerem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)