Luis Berenguer, Javier Soriano o rejestracji wspólnotowych wzorów przemysłowych

Polska jest w pierwszej dziesištce państw rejestrujšcych najwięcej wspólnotowych wzorów przemysłowych. O tym, dlaczego warto zadbać o design swojego produktu i jak to zrobić, opowiadajš Luis Berenguer i Javier Soriano z Urzędu Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej w rozmowie z Aleksandrš Sewerynik.

Rz: Ile zgłoszeń trafia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własnoœci Intelektualnej?

Luis Berenguer: Rocznie otrzymujemy około 150 tys. wniosków o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego oraz około 100 tys. zgłoszeń dotyczšcych ochrony designu. Jesteœmy wœród pięciu urzędów na œwiecie z największš liczbš zgłoszeń.

Jak EUIPO może pomóc w ochronie designu?

LB: EUIPO rejestruje wspólnotowe wzory przemysłowe. Ale sš także niezarejestrowane. Firma, która chce chronić swoje wzornictwo na terenie Unii Europejskiej, ma zatem dwie opcje. Jeżeli ma produkt, który będzie na rynku przez krótki czas, może korzystać z ochrony, która nie wymaga rejestracji. Jeżeli jednak produkt ma być sprzedawany przez dłuższy okres, oczywiœcie lepszš opcjš jest zarejestrowanie wzoru przemysłowego. Rejestracja daje wyłšczne prawo korzystania ze zgłoszonego designu przez 25 lat na terenie całej Unii, rynku 500 mln konsumentów. Można to zrobić w swoim ojczystym języku, online.

Ciekawa jest konstrukcja ochrony niezarejestrowanych wspólnotowych wzorów przemysłowych, zbliżona do praw autorskich. Ich powstanie również nie wymaga rejestracji. Jaki jest cel ustanowienia takiej ochrony?

LB: Ustanowienie tego prawa było odpowiedziš na potrzeby przedsiębiorców. Założenie było takie, by było to prawo bliższe prawu autorskiemu. Jest to taka ochrona przed kopiowaniem, plagiatem, tylko że w obrębie wzornictwa.

Trudniej udowodnić, że oprawa graficzna jakiegoœ produktu jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, niż że jest wzorem przemysłowym w rozumieniu prawa własnoœci przemysłowej.

LB: Tak. Oczywiœcie. Cel tych regulacji jest również odmienny. Jeœli jednak chodzi o same zarejestrowane i niezarejestrowane wzory przemysłowe, z naszych obserwacji wynika, że sšdy w Europie tak samo rozumiały cel takiej ochrony. Różnica polega na tym, że niezarejestrowany wzór jest chroniony tylko przez trzy lata od momentu jego wprowadzenia na rynek. A rejestracji można dokonać tylko w cišgu roku od tego momentu. Dodatkowo konieczne jest udowodnienie, że taki niezarejestrowany wzór przemysłowy powstał.

Jak można to zrobić?

LB: Można iœć do notariusza, który poœwiadczy, kto jest autorem designu. Można także uzyskać certyfikat na jakichœ targach. EUIPO nie może jednak œledzić wszystkich tych certyfikatów. One sš raczej prywatnymi dokumentami.

Trzeba także udowodnić, że wzór jest nowy, tzn. nie był wczeœniej wprowadzony na rynek?

LB: Tak. Trzeba również wykazać indywidualny charakter wzoru. Oznacza to, że nie może on dawać takiego samego ogólnego wrażenia jak inny wzór, który został już wprowadzony na rynek.

WyobraŸmy sobie, że ktoœ chce zarejestrować projekt krzesła, który różni się od innego projektu, już wprowadzonego na rynek, tym, że zamiast metalowych nóżek wstawiono drewniane, a zamiast materiałowej tapicerki jest tapicerka skórzana. Czy taki wzór będzie spełniał kryterium nowoœci?

LB: Każda sytuacja jest wyjštkowa. Musielibyœmy porównać konkretne krzesło z wyglšdajšcym podobnie. Ochrona wzorów przemysłowych nie obejmuje jedynie ogólnej, estetycznej struktury czy postaci produktu, ale także materiał, z którego jest zrobiony. Teoretycznie więc, jeżeli materiały sš inne, można uzyskać ochronę.

Firma produkujšca te krzesła powinna rejestrować wszystkie wersje: z czerwonym obiciem, z niebieskim obiciem, drewnianymi nóżkami, metalowymi nóżkami? Każdy w osobnym zgłoszeniu?

LB: Nie do końca. Zasada pozostaje taka sama. W sytuacji zamiany metalowych nóżek na drewniane nóżki, trzeba sobie zadać pytania: czy produkt wyglšda podobnie? Czy daje takie samo ogólne wrażenie? Jeżeli odpowiedŸ jest twierdzšca, taki wzór jest już chroniony.

Kto decyduje o tym, czy spełnione jest kryterium nowoœci?

LB: Wypowiedzieć musi się ekspert.

Javier Soriano: Ten aspekt nie jest badany przy samej rejestracji. Dopiero jeżeli ktoœ zgłosi zarzuty względem wzoru, np. twierdzi, że nie jest nowy lub nie daje innego ogólnego wrażenia niż porównywany produkt, wzór przemysłowy może zostać unieważniony. Jest chroniony aż do momentu, gdy ktoœ nie zgłosi wniosku o jego unieważnienie.

Jak długo trwa wypełnienie formularzy w celu rejestracji wzoru przemysłowego?

LB: W tej chwili może to trwać cztery godziny, a jeœli mamy przygotowane wszystkie dokumenty, to nawet krócej. Natomiast rozważenie i przyznanie ochrony to kwestia kilku dni. Szybkoœć działania to jeden z naszych celów. Trzymamy się krótkich terminów.

Ile to kosztuje?

JS: Jeżeli jest to jeden wzór przemysłowy, bez odroczenia publikacji, koszt rejestracji wynosi 350 euro za pierwsze pięć lat ochrony. Potem sš okresowe opłaty za przedłużenie ochrony do 25 lat. Całoœć kosztuje ok. 890 euro. Jeżeli jest więcej wzorów w jednym zgłoszeniu, np. w przypadku systemów modułowych, opłata za jeden wzór jest niższa i zależy od liczby wzorów zawartych w danej aplikacji.

I tu chciałbym przestrzec przed fałszywymi fakturami, które dostajš osoby rejestrujšce swoje znaki lub wzory w EUIPO. Naœladujš one nasze logo i wskazujš na publicznie dostępne dane zgłaszajšcego. Chcemy ostrzec użytkowników, by nie płacili takich faktur. EUIPO nie wysyła faktur. Jeżeli takš otrzymasz, skontaktuj się ze swoim prawnikiem.

Czy w czasie trwania ochrony można wprowadzać zmiany w zarejestrowanych wzorach?

LB: Nie, ten wzór jest już stały. Przedsiębiorca musi wzišć pod uwagę, że może sam złamać warunek „nowoœci", zgłaszajšc własny wzór, dajšcy takie samo ogólne wrażenie jak wzór już przez niego zgłoszony.

Jaki jest skutek rejestracji?

LB: W najprostszych słowach: rejestracja oznacza, że dany design jest twój na 25 lat.

JS: Możesz sprzeciwiać się kopiowaniu twojego designu przez innych. Posiadanie œwiadectwa ochronnego sprawia, że dużo proœciej jest udowodnić, że przysługuje nam prawo do designu danego produktu. Nie trzeba już udowadniać, że wzór jest nowy, ma indywidualny charakter, kiedy został wprowadzony na rynek itp. Warto dodać, że dopiero jeżeli ktoœ zgłosi zarzuty względem wzoru przemysłowego, np. twierdzi, że nie jest nowy, ochrona może zostać unieważniona.

Zarejestrowanym, wspólnotowym wzorem przemysłowym może być logo, etykieta, kształt opakowania czy ikona. Jaka jest różnica pomiędzy znakiem towarowym, który może mieć takš postać, a wzorem przemysłowym?

LB: Znak towarowy identyfikuje produkt na rynku. np. kiedy widzę trzy paski na obuwiu, wiem, jakiej firmy jest ten but. Wzór przemysłowy chroni zaœ estetyczne, zewnętrzne przedstawienie produktu. Opisuje, jak produkt wyglšda. Nie identyfikuje producenta. To nie jest cel tego prawa. Rejestracja wzoru przemysłowego chroni kreatywnoœć, okreœlony wyglšd produktu.

Trochę jak prawo autorskie...

LB: Tak, trochę tak. Od dawna dyskutuje się, czy design jest bliższy prawu własnoœci przemysłowej czy prawu autorskiemu. Prawda jest taka, że jest blisko obu tych dziedzin. Mówi się, że ojcem ochrony wzorów przemysłowych jest system praw własnoœci przemysłowej, a matkš prawo autorskie.

Bardzo ładne podsumowanie! Podstawowš różnicš jest to, że do wzorów przemysłowych odnosi się klasyfikacja lokarneńska. Prawo autorskie rozcišga się na wszystko, a ochrona designu dotyczy tylko okreœlonych kategorii produktów.

LB: Tak jak klasyfikacja nicejska dla znaków towarowych.

Czy można najpierw zarejestrować krajowy wzór przemysłowy, a następnie wspólnotowy?

LB: Można chronić design na poziomie narodowym, w krajowym urzędzie patentowym, albo skorzystać z systemu ochrony na terenie całej wspólnoty europejskiej. Ale jeżeli w jakimkolwiek kraju, w Europie lub gdziekolwiek indziej, został już zarejestrowany podobny wzór przemysłowy, nie można go zgłosić jako wspólnotowego. Nie spełnia on bowiem kryterium nowoœci. Jeżeli zatem znak zostanie zarejestrowany już w Polsce, nie można go następnie zarejestrować jako wspólnotowego wzoru przemysłowego.

EUIPO zorganizowało też po raz pierwszy w 2016 r. konkurs Design Europe Award. Dlaczego?

JS: Wzory przemysłowe sš traktowane trochę jak młodsza siostra œwiata własnoœci intelektualnej. W EUIPO chcieliœmy zwrócić uwagę na wagę wzornictwa dla biznesu, ale także dla zwykłych ludzi i ich codziennoœci. Badania pokazujš, że ponad 12 proc. zatrudnienia w Unii Europejskiej zależy od branży wzornictwa przemysłowego. Jednym z narzędzi osišgnięcia tego celu jest organizacja tego konkursu. Chcemy pokazać piękny, wyjštkowy design oraz podnieœć œwiadomoœć na temat systemu ochrony wzornictwa. Chcieliœmy również uœwiadomić wszystkim, że ochrona designu jest bardzo ważna dla ekonomii. Widzimy także, że twórcy designu nie wiedzš, jak chronić swoje projekty. Wzornictwo ma też duży wpływ na sukces rynkowy produktu. Musi on wyróżnić się wyglšdem. A firmy nie majš œwiadomoœci jego ochrony. Dzięki konkursowi nawišzaliœmy też kontakty ze œrodowiskiem designerów, co jest dla nas ważne.

Kto wzišł udział w pierwszej edycji konkursu i jakie sš jej efekty?

JS: W konkursie brali udział wielcy, uznani twórcy, ale również młodzi, nieznani projektanci. Widzimy, że finaliœci zaistnieli na rynku europejskim. Dobrze jest także obserwować współpracę niezależnych projektantów i firm. Powstajš piękne produkty. To właœnie chcemy uchwycić poprzez organizację tego konkursu. Przy zgłoszeniu firma musi podać dane dotyczšce sprzedaży. Chcemy przez to oszacować także wpływ designu na biznes. Nie wręczamy nagród finansowych. W konkursie chodzi o promocję i prestiż. Staramy się promować finalistów i ich produkty. Jest to szczególnie ważne dla mniejszych firm.

W przyszłym roku EUIPO planuje we współpracy z Urzędem Patentowym RP organizację gali wręczenia nagród w Warszawie. Dlaczego?

LB: Nagrody w pierwszej edycji rozdano w Mediolanie. Był to naturalny wybór. Ale gdy otrzymaliœmy zgłoszenie polskiego urzędu, decyzja o wyborze Polski jako gospodarza zajęła nam chyba 30 sekund. Od razu pomyœleliœmy, że to œwietny pomysł! Wzornictwo w Polsce jest bardzo rozwinięte. Uważamy, że warto promować œrodkowo-wschodni design. Polska jest na siódmym miejscu na liœcie państw rejestrujšcych najwięcej wspólnotowych wzorów przemysłowych, a sama Warszawa również w pierwszej dziesištce regionów rejestrujšcych wzory przemysłowe w Europie. Jest jeszcze jeden powód: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległoœci oraz stulecie utworzenia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Uważam, że podjęliœmy œwietnš decyzję i jesteœmy pełni entuzjazmu.

Jako prawnika i muzyka szczególnie interesuje mnie jeszcze jedna kwestia. Czy po zniesieniu obowišzku graficznego przedstawienia znaku, pojawiło się więcej zgłoszeń dŸwiękowych znaków towarowych?

JS: Na wstępie chcę zaznaczyć, że w przeszłoœci również można było załšczyć plik mp3, trzeba było tylko dołšczyć jeszcze nuty lub sonogram. Teraz wystarczy samo nagranie. Po czterech miesišcach obowišzywania tej zmiany nie widzimy jednak większej liczby takich rejestracji..

LB: Trzeba wzišć po uwagę, że znaki towarowe muszš nadawać się do odróżniania pochodzenia towaru lub usługi. Jeżeli weŸmie się pod uwagę, że niektóre utwory muzyczne trwajš 50 minut, to widać, że nie będš się do tego nadawały. Jedynie krótkie melodie mogš wypełniać ten cel. Maksymalnie 5 sekundowe moim zdaniem. Jak jingle.

Tak, ale ja myœlę, że dŸwięki mogš mieć œwietnš zdolnoœć odróżniajšcš. Na przykład „Nokia Tune", który jest zarejestrowany jako znak towarowy. Każdy go zna. Kilka nut może być bardzo silnym „znakiem" rozpoznawczym firmy, jako takie dŸwiękowe logo. Może w przyszłoœci EUIPO zorganizuje zatem konkurs na najlepszy dŸwiękowy znak towarowy?

LB: To dobry punkt widzenia :). Może byłby to dobry sposób, by promować ten typ znaków

Polacy też mogš zgłaszać się do konkursu

LB: Tak. Każdy może zgłosić zarejestrowany wzór przemysłowy. Nie tylko autorzy, czy właœciciele wzorów, ale np. także prawnik ich reprezentujšcy może nominować wzór. Zachęcamy polskich projektantów i inne osoby do zgłaszania swoich wzorów, by polskie wzornictwo zaistniało w Europie. Do konkursu Europa Design Awards można przesyłać zgłoszenia aż do połowy maja. Można to zrobić on-line przez stronę internetowš konkursu.

JS: Można sobie wyobrazić wdzięcznoœć Klienta, który dzięki nominacji np. od swojego prawnika, zaistniałby w takim konkursie. Dla przykładu, jeden z zeszłorocznych finalistów został nominowany przez swojego prawnika i było to bardzo mile widziane. — Rozmawiała Aleksandra Sewerynik

Luis Berenguer jest dyrektorem Departamentu Komunikacji EUIPO a Javier Soriano -kierownikiem projektu Design Europa Awards