W reklamach ubezpieczeń na życie nie wolno kłamać

Reklamy ubezpieczenia na życie „Moi bliscy" wprowadzały klientów w błšd. Takie stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał sšd apelacyjny odrzucajšc odwołanie przedsiębiorcy.

Wyrok (VII ACa 1002/17) dotyczył decyzji UOKiK uznajšcej, że doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, poprzez sposób w jaki przedsiębiorca informował o ubezpieczeniu na życie „Moi bliscy". Spółka nie zamieszczała w materiałach reklamowych informacji o tym, że w razie œmierci ubezpieczonego z innych powodów niż wskutek nieszczęœliwego wypadku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłata œwiadczenia ubezpieczeniowego ogranicza się jedynie do zwrotu wpłaconych składek.

Powyższe działanie zostało uznane za czyn nieuczciwej praktyki rynkowej w rozumieniu art. 6 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz godzšce w interesy konsumentów. Urzšd nałożył na przedsiębiorcę karę finansowš w wysokoœci ponad 25 tys zł.

Sšd podtrzymał zarzuty urzędu antymonopolowego. W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że z reklam ubezpieczenia wynikało, że gwarantuje ono pokrycie m.in. kosztów pogrzebu oraz wiele innych korzyœci finansowych. W ocenie sšdu, na skutek nieuczciwej reklamy konsument może podejmować decyzje dotyczšce umowy, na przykład o kontakcie z przedsiębiorcš, wejœciu na stronę internetowš czy do biura przedsiębiorcy. Brak informacji na temat rzeczywistych warunków wypłaty œwiadczenia, sšd uznał za nieuczciwš praktykę rynkowš wprowadzajšcš w błšd.

Informacje z reklamy

Przedsiębiorca posługiwał się różnymi rodzajami reklamy umieszczanymi zarówno w prasie, jak i emitowanymi w radiu i telewizji. Przykładowo w radiowych przekazach lektor informował potencjalnych klientów o tym, że:

- ubezpieczenie dostępne jest za składkę już od 1 złotego dziennie,

- ubezpieczenie nie wišże się z koniecznoœciš przedłożenia badań lekarskich oraz informacji o stanie zdrowia ubezpieczajšcego (wniosek o ochronę ubezpieczeniowš zostanie zaakceptowany w każdych okolicznoœciach),

- spółka gwarantuje, że składka ubezpieczeniowa nigdy nie wzroœnie, a œwiadczenie ubezpieczeniowe nie zmaleje,

- umowa ubezpieczeniowa zawarta być może w trakcie jednej rozmowy telefonicznej z przedstawicielami firmy.

W dalszej częœci lektor informował, że koszty pogrzebu aktualnie wynieœć mogš nawet 16 tysięcy złotych. W końcowej częœci reklamy ponownie zachęcał do skontaktowania się ze spółkš przekazujšc w tym celu niezbędne dane kontaktowe.

Treœć umowy

Tymczasem zgodnie z warunkami ubezpieczenia było tak, że przez pierwsze dwa lata od daty rozpoczęcia odpowiedzialnoœci (podpisania umowy), œwiadczenie w wysokoœci sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie mogło zostać wypłacane wyłšcznie w przypadku, gdy œmierć ubezpieczonego nastšpiłaby na skutek nieszczęœliwego wypadku. W innych przypadkach wypłata œwiadczenia była ograniczona do zwrotu wpłaconych składek ubezpieczeniowych (klauzula zawarta w paragrafie 12 pkt 1 wzorca o nazwie ogólne warunki ubezpieczenia „Moi bliscy").

Z zapisu tego jednoznacznie wynika, że przez pierwsze 24 miesięce wypłata sumy ubezpieczeniowej może nastšpić tylko w przypadku œmierci ubezpieczonego wskutek wypadku drogowego, potršcenia, upadku z dużej wysokoœci lub innego nieszczęœliwego wypadku. Natomiast w przypadku chorób i innych przyczyn naturalnych skutkujšcych œmierciš ubezpieczonego rodzina zmarłego nie mogłaby oczekiwać wypłaty odszkodowania. Kłóci się to z treœciš reklam podkreœlajšcych brak wymogu przeprowadzania badań lekarskich oraz uwypuklajšcych koszty pogrzebu.

Z uzasadnienia

W decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Nr DDK 7/2014) można przeczytać, że jako zachowania przedsiębiorcy, które stanowiš praktykę naruszajšcš zbiorowe interesy konsumentów, ustawodawca wskazuje w szczególnoœci nieuczciwe praktyki rynkowe (art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Oznacza to, że jeœli mamy do czynienia z nieuczciwš praktykš rynkowš w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która jednoczeœnie godzi w zbiorowe interesy konsumentów, takie działanie w œwietle prawa może zostać uznane za praktykę naruszajšcš zbiorowe interesy konsumentów.

W zwišzku z tym, przedmiotem rozstrzygnięcia UOKiK powinno być wykazanie, że w danym stanie faktycznym przedsiębiorca stosował nieuczciwš praktykę rynkowš, o której mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z tym ostatnim stosowana przez przedsiębiorcę praktyka rynkowa jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania lub po zawarciu.

Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1, za praktykę rynkowš uznaje się zaniechanie wprowadzajšce w błšd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczšcej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczšcej umowy, której inaczej by nie podjšł. Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1, wprowadzajšcym w błšd zaniechaniem może być w szczególnoœci zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właœciwym czasie istotnych informacji dotyczšcych produktu.

Należy podkreœlić, że potencjalna zdolnoœć wprowadzenia w błšd ma miejsce szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorca ukrywa istotne dla podjęcia przez konsumenta racjonalnej decyzji rynkowej informacje lub przedstawia je w niejasny, niezrozumiały lub dwuznaczny sposób.

W wyniku powyższych praktyk przeciętny konsument może wyrobić sobie mylne wyobrażenie o oferowanym przez przedsiębiorcę produkcie, o korzyœciach z niego wynikajšcych, o ryzykach z nim zwišzanych, itp., które ostatecznie nie znajdujš odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy. Wprowadzenie w błšd polega przede wszystkim na pewnym zniekształceniu procesu decyzyjnego konsumenta poprzez wytworzenie w jego umyœle mylnego przekonania co do transakcji, w którš się angażuje. W rezultacie wytworzenia się mylnego przekonania, konsument podejmuje danš decyzję lub wycofuje się z podjęcia okreœlonej decyzji, przy czym istotne jest to, że taka decyzja nie miałaby miejsca, gdyby nie nieuczciwe działanie przedsiębiorcy.