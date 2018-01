Zasady przenoszenia praw w spółkach osobowych

Ogół praw i obowišzków wspólnika każdej spółki osobowej, a więc: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej z wyjštkiem ogółu praw i obowišzków akcjonariusza w S.K.A., może być przeniesiony.

Aby jednak tak się stało, należy wczeœniej spełnić odpowiednie warunki formalne.

Mianowicie:

- Takš ewentualnoœć musi dopuszczać umowa danej spółki. W braku stosownych zapisów kontraktu, zainteresowany nie opuœci kręgu uczestników podmiotu (pomijam ewentualnoœć złożenia w ustawowym terminie wypowiedzenia umowy spółki), chyba że zapadnie decyzja (w formie uchwały) o zmianie umowy spółki polegajšca na dodaniu postanowienia przewidujšcego takš opcję.

- Wszyscy pozostali wspólnicy wyrazili na to uprzedniš pisemnš zgodę, przy czym umowa danej spółki może wprowadzać odmienne uregulowania (np. wymóg uzyskania zgody tylko jednego wspólnika albo większoœci z nich). Istnieje także wariant okreœlenia w kontrakcie podmiotu czasu, w którym nastšpi wyartykułowanie aprobaty na przeniesienie udziału lub zastrzeżenia warunku uzgodnienia jego nabywcy.

Niewyrażenie zaœ zgody we wskazanym w umowie terminie skutkuje bezskutecznoœciš zawieszonš do chwili wyrażenia akceptacji przez pozostałych uczestników spółki. Aprobata wywołuje zaœ skutki prawne z chwilš wyrażenia zgody przez ostatniego ze wspólników. W przypadku odmowy natomiast bšdŸ to przez podanš w umowie lub zakreœlonš w art. 10 § 2 k.s.h. ich liczbę, czynnoœć prawna przeniesienia udziału jest nieważna. Poza tym, umowa może wprowadzać surowsze reguły dla wyartykułowania przedmiotowej akceptacji (np. formę aktu notarialnego), ponieważ forma pisemna zastrzeżona jest wyłšcznie dla celów dowodowych.

Pod pojęciem ogółu praw i obowišzków wspólnika spółki osobowej należy rozumieć wszystkie – przysługujšce mu w niej – prawa (np. do reprezentacji czy udziału w zyskach) i obowišzki (np. uczestnictwo w stratach, powstrzymywanie się od działalnoœci konkurencyjnej),

- Przeniesienie ogółu praw i obowišzków wspólnika tej spółki osobowej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastšpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oœwiadczenia zbywcy i nabywcy wymagajš w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przedmiotowe oœwiadczenia woli sš równoważne z tymi złożonymi w formie pisemnej.

W sytuacji przeniesienia ogółu praw i obowišzków, na wspólnika przystępujšcego przechodzi udział w takim zakresie, w jakim przysługuje on występujšcemu uczestnikowi spółki w dacie dokonywania czynnoœci przeniesienia (np. sprzedaży, zamiany, darowizny). Ogół praw i obowišzków może być nierozłšcznie przedmiotem nabycia zarówno przez pozostałych wspólników, jak i osoby trzecie. Przeniesiony udział zawsze przysługuje niepodzielnie wspólnym nabywcom, którzy wykonujš swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela. Wspólnoœć może być łšczna (powstaje np. w wyniku przeniesienia udziału na małżonków pozostajšcych w ustroju wspólnoœci ustawowej) bšdŸ w częœciach ułamkowych (powstaje ona np. w wyniku spadkobrania lub darowizny). W sytuacji jednak, w której umowa danej spółki komandytowej nie stanowi inaczej, w przypadku zbycia ogółu praw i obowišzków komandytariusza, na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw tejże spółki.

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowišzków wspólnika spółki osobowej (nie dotyczy to akcjonariusza w S.K.A., ponieważ przeniesienie to następuje według przepisów o spółce akcyjnej) na innš osobę, za zobowišzania występujšcego wspólnika zwišzane z jego udziałem w podmiocie i zobowišzania tejże spółki odpowiadajš solidarnie występujšcy i przystępujšcy uczestnik. Jest to odpowiedzialnoœć osobista i nieograniczona, gdy chodzi o zobowišzania wobec spółki, ograniczona zaœ do zobowišzań występujšcego uczestnika oraz subsydiarna (powstanie ona zatem dopiero wtedy, gdy egzekucja z majštku podmiotu okaże się bezskuteczna).

Uwaga! Wszelkie zmiany w składzie osobowym spółki należy zgłosić w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwał: w/s zmiany jej umowy oraz ustalenia tekstu jednolitego tego kontraktu.

Z orzecznictwa

- „Skoro przepisy k.s.h. uzależniajš przeniesienie „udziału spółkowego" w spółce osobowej na innego wspólnika lub osobę trzeciš od spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 10 § 1 i 2 k.s.h., to brak w umowie spółki postanowienia zezwalajšcego na przeniesienie „udziału spółkowego" powoduje bezwzględnš nieważnoœć czynnoœci prawnej dokonanej z naruszeniem tego przepisu (art. 58 k.c.)."

Wyrok Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z 26 paŸdziernika 2006 r., VI ACa 394/06.

- Zbycie procentowe „udziałów" w spółce osobowej (częœci tego udziału) godzi w integralnoœć udziału jako konglomeratu uprawnień o charakterze majštkowo-korporacyjnym i jest niedopuszczalne."

Postanowienie Sšdu Okręgowego w Bydgoszczy z 13 maja 2009 r., VIII Ga 23/09. -

—Anna Borysewicz adwokat

podstawa prawna: art. 4 § 1 pkt 1, art. 9–10 oraz art. 122 ustawy z 15 wrzeœnia 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1577)

podstawa prawna: art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sšdowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700)