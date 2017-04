TK umorzył sprawę dot. dochodów jednostek samorządu terytorialnego

W sprawie chodziło o przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określające procentowe udziały gmin we wpływach podatkowych. Zdaniem samorządowców są one nieadekwatne do zakresu zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.

Jak przypomniał TK rozprawa miała się rozpocząć 28 lutego o godz. 13. O godz. 12.20 pełnomocnik wnioskodawców wniósł o jej odroczenie z uwagi na konieczność zapoznania się ze stanowiskiem Sejmu i stanowiskiem ministra rozwoju i finansów, wniósł także o wyłączenie z udziału w rozpatrywaniu sprawy sędziego Mariusza Muszyńskiego wyznaczonego zamiast sędziego Marka Zubika.

"Nie czekając na rozpatrzenie powyższych wniosków przez TK, pełnomocnik wnioskodawców o godz. 12.58 cofnął wnioski inicjujące postępowanie w sprawie z uzasadnieniem, że postępowanie przed Trybunałem w jego obecnym stanie nie gwarantuje podstawowych standardów sprawiedliwości proceduralnej" - dodał TK w zamieszczonym na stronie internetowej uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu z 11 kwietnia.

Samorządowcy argumentowali wówczas m.in., że doszło do zmiany składu TK i wyznaczenia sędziego Muszyńskiego. "Mamy wątpliwości, czy ten sędzia ma mandat do tego, aby wydawać wyroki" - oświadczali. Reprezentujący wnioskodawców prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz mówił, że jeśli "my nie mieliśmy możliwości, aby zapoznać się z argumentacją rządu i Sejmu, to takiej możliwości na pewno nie miał sędzia Muszyński".

Trybunał zajmował się sprawą w składzie pięciu sędziów. Przewodniczącym składu był sędzia Piotr Pszczółkowski, zaś sprawozdawcą sędzia Leon Kieres. W składzie byli także sędziowie: Muszyński, Zbigniew Jędrzejewski i Julia Przyłębska.

Wnioski do TK w tej sprawie złożyły w marcu i kwietniu 2014 r. rady miast i gmin: Kożuchów, Nowa Sól, Bytom Odrzański, Kolsko i Siedlisko oraz rada powiatu nowosolskiego. W drugiej połowie marca rady miejskie, gminne i powiatowa w tych miejscowościach podjęły formalne uchwały zatwierdzające cofnięcie wniosku przez pełnomocnika.

"Cofnięcie wniosku przed rozpoczęciem rozprawy nie podlega kontroli TK, co w konsekwencji oznacza obligatoryjność umorzenia postępowania" - wskazał w związku z tym Trybunał w uzasadnieniu.