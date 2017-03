Podatek od dotacji na rozpoczęcie działalności

Rz: Wiele osób zakładających firmę, np. od razu po studiach, dostaje na start pieniądze z Powiatowego Urzędu Pracy. Czy taka dotacja jest opodatkowana?

Grzegorz Gębka: Osoba, która zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna i dostała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie musi płacić podatku od tego wsparcia. Wyraźnie wynika to z przepisów. Artykuł 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi o przyznaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT środki te są zwolnione z podatku.

Z pieniędzy z dotacji kupujemy firmowe rzeczy. Jednego z naszych czytelników poinformowano w Powiatowym Urzędzie Pracy, że wydatków sfinansowanych dotacją nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Czy to prawda?

Dużo zależy od tego, w co inwestujemy. Jeśli kupujemy wyposażenie (czyli rzeczy do 3,5 tys. zł), to wydatki możemy zaliczyć do podatkowych kosztów. Tak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, nie są podatkowym kosztem wydatki pokryte z różnego rodzaju dofinansowań. Przepis ten nie wymienia jednak dotacji dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej (o której mówi art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT). Oznacza to, że wydatki sfinansowane w ten sposób mogą być kosztem uzyskania przychodów. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla początkujących przedsiębiorców.

A poważniejsze zakupy?

Wydatki na zakup środków trwałych rozliczamy inaczej. Powinny być amortyzowane, jednak zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT nie są kosztem uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia środków trwałych od tej części, która została przedsiębiorcy zwrócona. Musimy więc wyłączyć z podatkowych kosztów część wartości środka trwałego sfinansowaną dotacją.

Co na to fiskus?

Potwierdza taki sposób rozliczenia w interpretacjach. Spójrzmy przykładowo na sprawę rozpatrywaną niedawno przez Izbę Skarbową w Poznaniu. Bezrobotna kobieta otrzymała 17 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zakłada sklep spożywczy. Kupiła m.in. wyposażenie – regały, ladę, wagę, szyld, biurko, krzesło. Zapytała jak rozliczyć otrzymane pieniądze. Poznańska Izba Skarbowa potwierdziła, że dotacja nie jest przychodem, natomiast wydatki na wyposażenie, które zostały z niej sfinansowane, można zaliczyć do podatkowych kosztów. Skarbówka zgodziła się też na wpisanie w księdze przychodów i rozchodów wydatków na zakup towarów handlowych pokrytych dotacją. Ewidencjonuje się je w kolumnie 10, natomiast wyposażenie w kolumnie 13 (interpretacja z 28 lutego 2017 r., 3063-ILPB1-3.4511.270.2016.1.DS).

