Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw opodatkowane VAT

Definicję działalnoœci gospodarczej wypełnia czynnoœć wydawania duplikatów dokumentów, a powiat w powyższym zakresie działa w reżimie cywilnoprawnym. Istnieje bezpoœredni zwišzek między dokonywanymi płatnoœciami a usługami œwiadczonymi przez jednostki – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) 9 lutego 2018 r. wydał interpretację (sygn. 0113- KDIPT1-3.4012.904.2017.1.OS) dotyczšcš opodatkowania czynnoœci wydawania duplikatów legitymacji i œwiadectw, za które pobierane sš opłaty. Wniosek o interpretację złożył powiat jako jednostka samorzšdu terytorialnego i czynny podatnik VAT. Od 1 stycznia 2017 roku powiat rozlicza VAT w sposób scentralizowany wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Powiat na swoim terenie posiada kilka jednostek budżetowych, których przedmiotem działalnoœci jest działalnoœć oœwiatowa. Sš to m.in. zespół szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych, liceum, poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz powiatowe centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jednostki te w ramach swojej działalnoœci statutowej wydajš bezpłatnie legitymacje uczniowskie i œwiadectwa oraz ich duplikaty, za które z kolei należy uiœcić opłatę. Dokumenty, o których mowa, zgodnie z ustawš o systemie oœwiaty sš dokumentami urzędowymi.

Należy podkreœlić, iż minister edukacji narodowej wydał rozporzšdzenie z 18 stycznia 2017 r. w sprawie œwiadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych („rozporzšdzenie"), zgodnie z którym, w przypadku utraty dokumentu, osoba do tego uprawniona ma możliwoœć zwrócić się do odpowiedniego organu z wnioskiem o wydanie jego duplikatu. Opłaty za tę usługę nie sš jednakowe – sš równe kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu lub kwocie opłaty skarbowej od poœwiadczenia własnoręcznoœci podpisu, w przypadku duplikatu dokumentów dla dziecka niepełnosprawnego. Powiat przywołał przepisy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT oraz art. 13 ust. 1 dyrektywy, z których co do zasady wynika, iż podmioty prawa publicznego nie sš uważane za podatników w odniesieniu do tych transakcji, w których występujš jako organy władzy publicznej, a co się z tym wišże, ich działalnoœć w danej sferze nie podlega VAT. Dodatkowo powiat podkreœlił, iż spełnia przesłanki do wyłšczenia działań jednostki samorzšdu z systemu VAT, takie jak wykonywanie działalnoœci przez podmiot prawa publicznego i w celu sprawowania władzy publicznej.

Powiat zadał pytanie dotyczšce przedstawionego stanu faktycznego: czy czynnoœć wydawania duplikatów legitymacji i œwiadectw za opłatš przewidzianš w rozporzšdzeniu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż pobierajšc opłaty za wydawanie duplikatów œwiadectw i legitymacji działa jako organ władzy publicznej realizujšcy zadania ustawowe, a nie jako podatnik VAT. Argumentuje to tym, iż wydawanie duplikatów œwiadectw i legitymacji należy do zadań własnych powiatu okreœlonych w art. 4 ust. 1 ustawy o samorzšdzie powiatowym. Ponadto, pobierajšc opłaty powiat nie osišga zysku, a wysokoœć opłaty jest ustalona w odrębnych przepisach.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem powiatu w przedmiocie braku opodatkowania czynnoœci wydawania duplikatów dokumentów. W uzasadnieniu organ powołał się na przepisy ustawy o VAT, w szczególnoœci art. 15 ust. 2 i ust. 1 i stwierdził, że œwiadczenie ww. usług wypełnia definicję działalnoœci gospodarczej, a powiat w powyższym zakresie działa w reżimie cywilnoprawnym. Organ podkreœlił także, iż istnieje bezpoœredni zwišzek między dokonywanymi płatnoœciami a usługami œwiadczonymi przez jednostki. Jednoczeœnie można zidentyfikować beneficjentów przedmiotowych œwiadczeń, którymi w omawianej sprawie sš uczniowie i absolwenci szkół.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

W mojej ocenie stanowisko dyrektora KIS przedstawione w omawianej interpretacji nie jest słuszne. Organ nieprawidłowo przyjšł, że pobierane opłaty za duplikaty œwiadectw i legitymacji stanowiš wynagrodzenie za œwiadczenie usług przez szkoły i w tym zakresie powiat nie działa jak organ władzy publicznej, tylko jak każdy inny podmiot zawierajšcy umowy cywilnoprawne, prowadzšcy działalnoœć gospodarczš. Zgodnie z orzecznictwem sšdów, należy odróżnić sferę działalnoœci gospodarczej gminy podlegajšcej VAT od sfery imperium, która wišże się z wykonywaniem przez jednostkę samorzšdowš zadań własnych. Posiadanie przez powiat statusu podatnika VAT w odniesieniu do pierwszej grupy czynnoœci nie oznacza automatycznie uznania jej za podatnika w odniesieniu do całego spektrum prowadzonej działalnoœci. Każdy rodzaj czynnoœci należy analizować odrębnie. Wydawanie duplikatów w omawianej sytuacji zwišzane jest œciœle i wyłšcznie z realizacjš zadań własnych powiatu w zakresie edukacji, które sš wykonywane przez jednostki oœwiatowe, czyli powiatowe jednostki budżetowe, działajšce w imieniu gminy. Co więcej, w myœl art. 13 ust. 1 unijnej dyrektywy 2006/112 organy publiczne nie mogš być wyłšczone z definicji podatników w zakresie wykonywanych zadań własnych, jeœli prowadziłoby to do zakłócenia konkurencji. Trudno byłoby uznać za zakłócenie konkurencji brak opodatkowania podatkiem VAT opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i œwiadectw szkolnych. Trzeba mieć również œwiadomoœć jakie konsekwencje niesie ze sobš objęcie tego rodzaju opłat systemem VAT – co do zasady miałoby wówczas zastosowanie zwolnienie od podatku, co jednak ma znaczenie dla kalkulacji prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży.