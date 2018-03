Pieniądze na nowoczesną administrację dla średnich miast

Startuje trzeci ogólnopolski nabór wniosków o dofinansowanie usług administracyjnych dla biznesu w ramach programu PO WER. Beneficjentem pomocy będš m.in. jednostki samorzšdu terytorialnego i ich zwišzki oraz organizacje pozarzšdowe.

Od 26 marca do 16 kwietnia 2018 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w nowoczesne zarzšdzanie administracjš w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakoœci usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych (MSWiA), które, zgodnie z ustawš z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jest instytucjš wdrażajšcš to działanie. To trzeci konkurs w tej perspektywie. Celem działania jest wsparcie administracji miast œrednich we wdrażaniu nowoczesnych rozwišzań w zarzšdzaniu usługami istotnymi dla prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Ważne!

Dofinansowanie otrzymajš wyłšcznie projekty obejmujšce co najmniej dwa zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarzšdzania nieruchomoœciami, w odniesieniu do każdej jednostki samorzšdu terytorialnego objętej wsparciem.

Uprawnione podmioty

Zgodnie z Regulaminem konkursu opublikowanym przez MSWiA podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie sš:

- jednostki samorzšdu terytorialnego (JST) i ich zwišzki i stowarzyszenia;

- organizacje pozarzšdowe;

- szkoły wyższe i jednostki naukowe;

- instytucje szkoleniowe;

Konkurs jest dedykowany do 220 konkretnych miast, wskazanych przez ministerstwo (patrz: Załšcznik 8 Lista „Miast Œrednich", które sš uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu w Działaniu 2.18 POWER wg. stanu na dzień 23 lutego 2018 r. wraz ze wskazaniem miast tracšcych funkcje społeczno-gospodarcze).

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupš docelowš w projektach powinny być:

- miasta œrednie (gminy o statusie miasta albo majšce siedzibę w mieœcie położonym na terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie dofinansowanym w ramach poprzednich konkursów z 2015 r. i 2017 r. (nr konkursu: POWR.02.18.00-IP.01-00- 005/15 i POWR.02.18.00-IP.01-00- 002/17);

- pracownicy jednostek samorzšdu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu (w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzšdowych) oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujšcych zadania z zakresu zarzšdzania nieruchomoœciami komunalnymi.

Warunek ten stanowi kryterium dostępu i MSWiA będzie weryfikował go w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie.

Ważne!

Zgodnie z Regulaminem konkursu, JST może być liderem albo partnerem w co najwyżej jednym projekcie. Ograniczenie to, ma poprawić efektywnoœć projektów.

Zdaniem MSWiA powyższe kryterium będzie skłaniać JST do udziału tylko w takim projekcie, który odpowiada na realne potrzeby modernizacyjne. W kolejnym kryterium ministerstwo wprowadziło także warunek sytuujšcy JST wyłšcznie w roli lidera albo partnera projektu. A dodatkowo, każdy złożony projekt musi zakładać wsparcie dla minimum 5 JST. To zdaniem MSWiA, ma wzmocnić pozycję JST, a same projekty majš być bardziej efektywne merytorycznie i kosztowo. To kryterium także znacznie ograniczy iloœć projektów. Warto dodać, że MSWiA jeszcze w lutym ogłosiło listę JST zainteresowanych zawarciem partnerstwa. Lista jest dostępna na stronie: ip.mswia.gov.pl

Œrodki i wartoœć projektu

Na konkurs przeznaczono łšcznie 31 mln zł. (w tym ponad 26 mln. zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego) i zgodnie z zapowiedziš ministerstwa kwota ta nie będzie zwiększana, nawet w przypadku dużego zainteresowania konkursem.

Maksymalna wartoœć kosztów ogółem dla projektu stanowi iloczyn liczby JST (wskazanych w projekcie) i kwoty: 200 tys. zł dla gmin nie będšcych miastami na prawach powiatu lub 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 84,28 proc. kosztów kwalifikowalnych. Konstruujšc budżet projektu, warto pamiętać o uproszczonych metodach rozliczania projektu wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoœci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoœci na lata 2014-2020. MSWiA załšczyło do regulaminu wykaz obowišzujšcych stawek przy zakupie poszczególnych urzšdzeń i usług. Zgodnie z wykazem np. lunch dla 1 uczestnika kosztuje 35 zł brutto, a 1 godzina szkolenia z zakresu zarzšdzania nieruchomoœciami samorzšdowymi kosztuje 433 zł. brutto (>patrz Załšcznik 17: Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER).

Kryteria wyboru

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych w opublikowanym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla PO WER nie przewidziało udzielania pomocy publicznej w tym działaniu, słusznie uznajšc, że przyznanie œrodków na infrastrukturę zwišzanš z cyfryzacjš zadań własnych administracji, co do zasady nie jest zwišzane z udzieleniem pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać za pomocš generatora wniosków w formie elektronicznej przy pomocy aplikacji SOWA, która jest dostępna pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Projekt musi spełnić kryteria wyboru: formalne oraz merytoryczne. Na pierwszym etapie przeprowadzana jest weryfikacja pod kštem braków w zakresie warunków formalnych i ewentualnych oczywistych omyłek.

Ważne!

Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych (zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy wdrożeniowej, to warunki odnoszšce się do kompletnoœci, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku) lub poprawy oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie nie majšcym zasadniczego charakteru.

Etap oceny merytorycznej projektu obejmuje sprawdzenie, czy projekt spełnia:

- kryteria merytoryczne oceniane 0-1,

- kryteria dostępu,

- kryteria horyzontalne,

- kryteria merytoryczne oceniane punktowo,

- kryteria premiujšce.

Przygotowujšc projekt należy pamiętać, że mamy tutaj trzy kryteria zerojedynkowe. Po pierwsze, wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do aplikowania o œrodki. Po drugie, partnerstwo z innymi podmiotami musi być zawarte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i zgodnie z warunkami okreœlonymi w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Trzecim, zerojedynkowym kryterium merytorycznym jest warunek posiadania przez wnioskodawcę oraz partnerów, łšcznego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy (zgodnie z ustawš o rachunkowoœci) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od łšcznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, gdzie stronš umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki sš najwyższe. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów wyklucza z możliwoœci ubiegania się o dofinansowanie.

Warto też zwrócić uwagę na kryteria premiujšce. W bieżšcym konkursie dodatkowe maksymalnie 25 punktów możne uzyskać gmina-miasto œrednie tracšce funkcje społeczno-gospodarcze, która będzie się szkoliła z tworzenia i zarzšdzania mieszkaniami chronionymi (zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej to forma pomocy społecznej przygotowujšca osoby w trudnej sytuacji życiowej, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagajšcš te osoby w codziennym funkcjonowaniu).

Ważne!

Czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 120 dni. MSWiA szacuje, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2018 r.

Można się odwołać

Warto pamiętać, że negatywna ocena wniosku nie musi oznaczać końca starań o dofinansowanie. Od negatywnej oceny można się będzie odwołać składajšc w cišgu 14 dni protest do MSWiA. Gdy on nie zostanie uwzględniony, negatywnš decyzję można zaskarżyć zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoœci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może wnieœć skargę do wojewódzkiego sšdu administracyjnego, a następnie skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego.

Informacje dla wnioskodawców

MSWiA zaplanowało szkolenia. Szczegóły dostępne sš na stronie www.ip.mswia.gov.pl. Po zakończenia naboru będzie można zadawać pytania elektronicznie (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl) i telefonicznie w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonów: (22) 315 20 04 (-06/-09).

