Pomoc finansowa dla sąsiedniego miasta na prowadzenie izby wytrzeźwień

Przekazanie przez gminę œrodków finansowych na rzecz miasta prowadzšcego izbę wytrzeŸwień będzie legalne, przy czym, nie można rozpatrywać tego, jako powinnoœć (obowišzek), lecz jako fakultatywnš i dobrowolnš decyzję gminy.

- Gmina planuje przeznaczyć œrodki finansowe dla sšsiedniego miasta na pokrycie kosztów utrzymania izby wytrzeŸwień (korzystajš z niej także mieszkańcy gminy). Czy taki wydatek będzie obowišzkowy i prawnie uzasadniony?

Aby ustosunkować się merytorycznie do podanej problematyki niezbędne jest odniesienie się do regulacji ustawy z 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tam, w art. 39 ust. 1 ustawodawca postanowił, że organy samorzšdu terytorialnego w miastach liczšcych ponad 50 tys. mieszkańców i organy powiatu mogš organizować i prowadzić izby wytrzeŸwień. Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt II GSK 414/13) stwierdził: „Jak słusznie zauważył organ nadzoru, co zasadnie zaakceptował sšd I instancji, z art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jasno wynika, iż organy samorzšdu terytorialnego w miastach liczšcych ponad 50 tys. mieszkańców i organy powiatu mogš organizować i prowadzić izby wytrzeŸwień. Zadanie organizowania i prowadzenia izb wytrzeŸwień jest zadaniem o charakterze fakultatywnym i dotyczy tylko powiatów i miast spełniajšcych ten wymóg. Do pozostałych jednostek samorzšdu terytorialnego przepis ten nie ma zastosowania". Z powyższego wynika, że prowadzenie izby wytrzeŸwień jest zadaniem fakultatywnym. Przy czym, mogš je prowadzić – jeœli chodzi o miasta – tylko te liczšce ponad 50 tys. mieszkańców, względnie powiaty. Zatem, z formalnego punktu widzenia, o ile miasto spełnia ten wymóg, może prowadzić legalnie takš izbę.

Warto również wspomnieć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, za pobyt w izbie wytrzeŸwień, placówce lub jednostce Policji od osoby przyjętej pobierana jest opłata. Co istotne, opłata za pobyt w izbie wytrzeŸwień lub placówce – stanowi dochód jednostki samorzšdu terytorialnego (ust. 2 pkt 1). Zaœ Wojewódzki Sšd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 stycznia 2013 r.(sygn. akt I SA/Rz 1029/12) zaakcentował m.in.: „Opłaty za pobyt w izbie wytrzeŸwień stanowiš dochód jednostki samorzšdu terytorialnego zgodnie z art. 60 pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Natomiast wysokoœć opłaty, o której mowa w ust. 1, jest okreœlana przez organy stanowišce jednostki samorzšdu terytorialnego w drodze uchwały – w odniesieniu do opłaty za pobyt w izbie wytrzeŸwień lub placówce (ust. 4 pkt 1). Wspomnianymi opłatami mogš być, więc obcišżeni zarówno mieszkańcy miasta, które prowadzi danš izbę wytrzeŸwień, jak i mieszkańcy innych gmin. W każdym razie ryzyko ekonomiczne jest po stronie jednostki samorzšdowej, która prowadzi danš izbę.

W kontekœcie ww. regulacji prawnych i podanego stanu faktycznego zauważyć jednak należy, że brak jest jednoznacznych regulacji prawnych przewidujšcych obligatoryjnoœć finansowania kosztów utrzymania izby wytrzeŸwień, do której doprowadzani sš mieszkańcy innej (innych) gmin w celu wytrzeŸwienia. Pomocne może być tutaj również stanowisko z pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 5 grudnia 2016 r. (znak RIO.II-025-30/16) dostępne na stronie www.bip.bialystok.rio.gov.pl. Tam wskazano, że przyznanie œrodków finansowych w takich sytuacjach z budżetu gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie izby wytrzeŸwień ma walor dobrowolnoœci.

Dalej zaakcentowano, że gmina, która zamierza partycypować w kosztach utrzymania izby wytrzeŸwień, może m.in. przekazać ze swojego budżetu œrodki w formie pomocy finansowej dla gminy (powiatu) prowadzšcej izbę wytrzeŸwień. Zaœ, jako podstawę prawnš przekazania œrodków wskazano na art. 216 ust. 2 pkt 5 w zwišzku z art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077). Ze wspomnianego art. 220 ust. 1 wynika, bowiem, że z budżetu jednostki samorzšdu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorzšdu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W celu realizacji zamierzenia konieczna jest umowa.

podstawa prawna: Ustawa z 26 paŸdziernika1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.DzU z 2016 r. poz. 487 ze zm.)