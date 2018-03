Środki na remont chodnika gmina może przeznaczyć bezpośrednio w budżecie

Brak jest podstaw prawnych, aby ze œrodków funduszu sołeckiego sfinansować wydatki zwišzane z remontem czy przebudowš chodnika położonego przy drodze powiatowej. Nie przekreœla to jednak innych form finansowania takiego remontu.

- W gminie planujemy wyodrębnić fundusz sołecki, a œrodki tam zgromadzone przeznaczyć m.in. na remont i przebudowę chodnika, położonego przy drodze powiatowej. Czy możemy remont sfinansować z tych œrodków?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie. Aby ustosunkować się merytorycznie do podanej problematyki należy odnieœć się do ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Na szczególnš uwagę zasługuje art. 2 ust. 6, gdzie ustawodawca postanowił, że œrodki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, sš zadaniami własnymi gminy, służš poprawie warunków życia mieszkańców i sš zgodne ze strategiš rozwoju gminy. Zatem, aby można uznać kwalifikowalnoœć okreœlonego wydatku ponoszonego w ramach œrodków funduszu sołeckiego, muszš zostać spełnione wszystkie wspomniane wyżej przesłanki, i to łšcznie.

W kontekœcie podanego stanu faktycznego, gdzie œrodki z funduszu sołeckiego majš być przeznaczone tak naprawdę na inwestycje powiatu w postaci remontu/przebudowy chodnika kluczowe znaczenie ma przesłanka zadania własnego gminy. Jeœli zaœ chodzi o zakres zadań własnych zwišzanych z drogami, to w art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym ustawodawca jednoznacznie wskazał, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególnoœci zadania własne obejmujš sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z powyższego wnioskować należy, że zadaniem własnym gminy, nie jest zadanie zwišzane z drogami powiatowymi, w tym przypadku powišzane z pracami przy chodniku usytuowanym przy takiej drodze. Dodatkowo warto przypomnieć, że chodnik stanowi element drogi powiatowej, a w takiej sytuacji zarzšdcš drogi jest właœnie powiat, a nie gmina, co wynika z regulacji ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

W odniesieniu do podanego stanu faktycznego, pomocne może być stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zawarte w uchwale z 19 stycznia 2016 r. (nr 40/2016). Tam wskazano m.in.: Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (DzU z 2014 r. poz. 301 ze zm.) œrodki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które sš zadaniami własnymi gminy. Zadania własne gminy wymienione zostały w art. 7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 1515 ze zm.). Wœród wymienionych w tym przepisie zadań nie występujš sprawy z zakresu dróg powiatowych, a zatem wydatki na przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz na pielęgnację poboczy przy drogach powiatowych nie mogš być sfinansowane ze œrodków funduszu sołeckiego.

Zatem, z korelacji ww. argumentów natury prawnej wynika, że brak jest podstaw prawnych, aby ze œrodków funduszu sołeckiego sfinansować wydatki zwišzane z remontem czy przebudowš chodnika położonego przy drodze powiatowej. Podkreœlenia wymaga, że względy celowoœciowe np. dobro mieszkańców, nie mogš być argumentem za dopuszczalnoœciš ww. wydatku. Gmina przede wszystkim musi działać na podstawie i w granicach prawa, a wszelkie motywy pozaprawne, nie mogš uzasadniać odstšpienia od sztywnych reguł ustawowych.

Warto jednak zauważyć, że niemożnoœć przeznaczenia œrodków z funduszu sołeckiego na ww. zadania, nie przekreœla innych alternatywnych form jego finansowania. Mianowicie, gmina może wprost w budżecie przeznaczyć œrodki pieniężne na taki cel i usankcjonować to m.in. w drodze porozumienia z powiatem, bšdŸ w ramach pomocy rzeczowej lub finansowej - jednak nie może to dotyczyć œrodków stanowišcych fundusz sołecki (por. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 26 lutego 2014 r. Nr KI-411/81/14).

podstawa prawna: ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 301 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (tekst jedn. DzU z 2014 r. poz. 301 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)