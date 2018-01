Marek Belka. Słaby złoty nas rozleniwia Marek Belka materiały prasowe

Po ponad 20 latach polskiej transformacji problemem staje się to, że złoty jest za słaby, co hamuje modernizację - mówi były prezes NBP, Marek Belka.

Rz: Pańskie „nawrócenie na euro" zrobiło duże wrażenie. Dlaczego zmienił pan zdanie w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Polskę? Prof. Marek Belka, były prezes NBP: Bo sytuacja w Europie się poprawia, a długoterminowe perspektywy wzrostu w Polsce się pogarszają. Perspektywy czysto gospodarcze czy polityczne? Staram się ograniczać się do argumentów gospodarczych, choć te polityczne są istotne i wielu ludziom wystarczają. Polska gospodarka dałaby sobie radę po przyjęciu euro? Jasne, że tak. Ciągle mamy jedną z najlepiej zrównoważonych gospodarek w Europie (obok np. czeskiej). Nie widzę tu żadnego problemu, wbrew temu, co niektórzy mówią i radzą, by z przyjęciem euro poczekać, aż będziemy bogaci. To przypomina argumenty, które pojawiały się na Zachodzie przed naszym wejściem do UE. Mówiono, że trzeba poczekać z Polską, bo za biedna. To była bujda na resorach, bo wejście do Unii stało się głównym czynnikiem naszego sukcesu. Podobnie będzie ze strefą euro. Ni...