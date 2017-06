Wyniki wyborów biją w funta

O ile w czwartek po południu płacono za 1 funta 1,29 dolarów, to w piątek rano kurs zniżkował do 1,25 dolarów. Funt jest najsłabszy do amerykańskiej waluty od ponad miesiąca. Analitycy wskazują, że deprecjacja brytyjskiej waluty może pójść jeszcze dalej. - Kurs GBP/USD może dojść do 1,21. Wcześniej jednak kluczowym poziomem oporu będzie 1,2515 - twierdzi Peter Chia, strateg z UOB Group.