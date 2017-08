„Nikt nie jest doskonały" – mówi w filmie Billy'ego Wildera zakochany milioner, gdy kobieta, której się oświadcza, czyli przestraszony Jack Lemmon w babskim przebraniu, wyznaje, że nie jest naturalną blondynką, pali, nie może mieć dzieci, a w ogóle to jest mężczyzną.

Film Billy'ego Wildera został przez krytyków z całego świata uznany za najlepszą komedię filmową wszech czasów. Dwaj faceci, którzy, uciekając przed gangsterami, w damskich ciuszkach występują z kobiecą orkiestrą, trójka fantastycznych aktorów: Tony Curtis, Jack Lemmon i Marilyn Monroe, lekkość, wdzięk, elegancja. No i te dialogi. Kto nas dzisiaj potrafi tak bezpretensjonalnie bawić? „Nikt nie jest doskonały, ale film może taki być" – podsumowuje ten wybór Guy Lodge z „Variety".

Dobre komedie stają się hitami kasowymi, jednak wśród krytyków i kinomanów wysokiej pozycji nie mają. W ubiegłym roku redaktorzy działu kultury BBC ogłosili listę 100 najlepszych filmów XXI w. przygotowaną przez krytyków z całego świata. Znalazło się na niej zaledwie kilka komedii, pierwsza na 33. miejscu. Wśród 89 laureatów Oscara dla najlepszego filmu jest ich tylko siedem.

W tym roku Christian Blauvelt, zastępca kierownika działu kultury BBC, postanowił dowartościować zaniedbywany gatunek i sporządzić ranking najlepszych komedii wszech czasów. Zaprosił do głosowania ponad 250 krytyków filmowych z 52 krajów. Najliczniejsza grupa – ponad 80-osobowa – reprezentowała Amerykę. Podobna była liczba krytyków z Europy, najwięcej z Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Na szczycie rankingu znalazło się pochodzące z 1959 r. „Pół żartem, pół serio". Na drugim miejscu uplasował się „Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę" (1964) Stanleya Kubricka. Oszalały z nienawiści do komunistów amerykański generał, który chce dokonać ataku nuklearnego na ZSRR, i ekscentryczny były hitlerowski zbrodniarz, dziś doradca prezydenta, który usiłuje go od tego odwieść. Trzeba geniuszu Kubricka, by z takiej historii uczynić film antywojenny, na dodatek bardzo dowcipny.

W trzeciej na liście „Annie Hall" (1976) – opowieści o nieudanym romansie komika i początkującej piosenkarki – narodził się Allenowski znerwicowany intelektualista niedający sobie rady z życiem, kobietami, światem. Pełen kompleksów i neurastenicznych lęków, wiecznie borykający się z obsesjami seksualnymi, wiarą i potencją twórczą. Zagubiony, a przecież inteligentnie dowcipny.

W pierwszej setce zabrakło filmu polskiego. Ja sama podałam „Seksmisję" Juliusza Machulskiego, jego filmy wymienili też uczestnicy rankingu z Rosji i Indii.

Christian Blauvelt przeprowadził ciekawą analizę, próbując ustalić, co śmieszy i podoba się na różnych kontynentach. Otóż np. na „Pół żartem, pół serio" głosowało aż 60 proc. krytyków europejskich i tylko 25 proc. Amerykanów. Gdyby miały zadecydować głosy 86 krytyków amerykańskich, to wygrałby „Dr Strangelove...". Znaczące, że w tym wyborze wsparli ich recenzenci z Europy Wschodniej. Oni też preferowali „Dyktatora" Chaplina. Oba te filmy znalazły się i na mojej liście – może my po prostu najlepiej wiemy, jakie zagrożenia niesie dyktatura.

Są też filmy, które tracą swój czar i humor w tłumaczeniach. Na przykład to anglojęzyczni krytycy wywindowali wysoko „Czy leci z nami pilot?" Jima Abrahamsa oraz Davida i Jerry'ego Zuckerów. W innych wersjach językowych dialogi nie śmieszyły, raczej wydawały się głupawe.

Dla mnie samej ciekawe jest to, że szukając najlepszych komedii, większość krytyków cofnęła się daleko w czasie. W top 100 znalazło się niewiele filmów wyprodukowanych w ostatnich latach.

A wreszcie: czym różni się gust kobiet i mężczyzn? Według badań przeprowadzonych przez naukowców amerykańskich wśród studentów wyższych uczelni kobiety optują za komediami romantycznymi, mężczyźni za czarnymi komediami. W rankingu BBC wzięło udział 118 kobiet i 135 mężczyzn. I okazało się, że wśród krytyków filmowych gust nie zależy od płci. W obu grupach trzy pierwsze pozycje są identyczne. Zaledwie pojedyncze filmy, np. „Kiedy Harry poznał Sally" czy „Słodkie zmartwienia", zyskały więcej głosów od recenzentek.

Ranking BBC dowartościowuje komedie. Ma też podpowiedzieć widzom obrazy, które wywołają na ich twarzach uśmiech. Bo jak pisze Christian Blauvelt: „Może nie zawsze z tego samego, ale wszyscy lubimy się śmiać". ©?

Barbara Hollender była jedynym krytykiem filmowym z Polski zaproszonym przez BBC do udziału w rankingu